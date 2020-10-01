Поліцейські і нацгвардійці Одещини вчилися затримувати протестувальників під крики "Банду геть!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні місцевих виборів правоохоронці Одеської області провели тактико-спеціальні навчання. Участь у навчаннях взяли співробітники Національної поліції і Національної гвардії.

Про це повідомляє відділ поліції комунікації Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Мета навчань - перевірка готовності особового складу до несення служби в умовах виборчого процесу та реагування на можливі ускладнення оперативної обстановки, - зазначили в поліції.

На опублікованому поліцейськими відео з навчань чути, як "протестувальники", яких затримують силовики, скандують "Банду геть!".

Читайте також: Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні місцевими виборами: "Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих". ВIДЕО

"Під час тактико-спеціальних навчань поліцейські і нацгвардійці налагоджували взаємодію щодо забезпечення громадської безпеки під час виборів, а також відпрацьовували алгоритм спільних дій щодо запобігання, виявлення та припинення можливих проблемних ситуацій. Як показали їх підсумки, ми повністю готові до виконання завдань в умовах виборчого процесу. Водночас, сподіваюся, що представники різних політичних партій також матимуть розуміння і здоровий глузд для того, щоб вибори пройшли мирно і законно ", - сказав очільник поліції Одещини Олег Бех.









