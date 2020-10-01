Поліцейські і нацгвардійці Одещини вчилися затримувати протестувальників під крики "Банду геть!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Напередодні місцевих виборів правоохоронці Одеської області провели тактико-спеціальні навчання. Участь у навчаннях взяли співробітники Національної поліції і Національної гвардії.
Про це повідомляє відділ поліції комунікації Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Мета навчань - перевірка готовності особового складу до несення служби в умовах виборчого процесу та реагування на можливі ускладнення оперативної обстановки, - зазначили в поліції.
На опублікованому поліцейськими відео з навчань чути, як "протестувальники", яких затримують силовики, скандують "Банду геть!".
"Під час тактико-спеціальних навчань поліцейські і нацгвардійці налагоджували взаємодію щодо забезпечення громадської безпеки під час виборів, а також відпрацьовували алгоритм спільних дій щодо запобігання, виявлення та припинення можливих проблемних ситуацій. Як показали їх підсумки, ми повністю готові до виконання завдань в умовах виборчого процесу. Водночас, сподіваюся, що представники різних політичних партій також матимуть розуміння і здоровий глузд для того, щоб вибори пройшли мирно і законно ", - сказав очільник поліції Одещини Олег Бех.
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К тому же на следующий год Полиции повысят обеспечение в Армии бюджет урежут. Полицейское Государство как при Януковиче.
Давай еще учитесь бить под возгласы "Слава Україні" и украинские флаги, уроды конченные.
я так думаю,уже никто деревянными палками отбиватся от мусорни не будет.мусора не занимайтесь фигней.
1) фальсифицируют выборы, или иным способом осуществляют узурпацию власти;
2) высшее руководство совершает государственную измену - например отказывается от Крыма;
3) неконституционным способом урезаются права граждан - ограничивается право на основные констуционные права
4) и так далее
Нічого дивного.
От до чого ця бандитська влада готується.
Зелених - на...й!
Будут молча отстреливать ЗЕлень и ментов.