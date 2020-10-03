П'яний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула. ФОТО
Поліцейські затримали 32-річного водія, який вночі збив 4 пішоходів. Один із постраждалих загинув, ще один перебуває у важкому стані.
Трагедія сталася в Костополі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
У поліції повідомили, що водій був п'яним, перевищив швидкість і збив людей, які перебували на проїжджій частині.
"Медики швидкої допомоги на місці події лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Трьох постраждалих (всі місцеві мешканці) доставили в лікарню. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізовано і 21-річного потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та саднами. 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили", - розповіли в поліції.
Алкотестер показав, що в крові водія було 1,37 проміле алкоголю. Його затримали і помістили в СІЗО.
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такі да
Но, я не вижу пешеходного перехода и нет данных трезвые ли были прохожие
Толпа бухих идиотов дрались посреди проезжей части, один в отключке вообще валялся посреди дороги.
Да, улица не освещена, там не каждый трезвый на этих оленей среагирует.
Ничего не нарушил))))
Не нужно думать. Соблюдать пдр надо!
П'яний збив когось - преднамірене вбивство.
По селах й маленьких містах по вихідних п'яних їздить валом.
Хоть и с реакцией было все норм у водилы, а алкоголь дает о себе знать тормозной путь большой
Я вдома в шоці була.
Мені доводилося їздити вдень, не звернула увагу на освітлення - що там у темну пору доби.