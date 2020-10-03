П'яний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула. ФОТО

Поліцейські затримали 32-річного водія, який вночі збив 4 пішоходів. Один із постраждалих загинув, ще один перебуває у важкому стані.

Трагедія сталася в Костополі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

У поліції повідомили, що водій був п'яним, перевищив швидкість і збив людей, які перебували на проїжджій частині.

"Медики швидкої допомоги на місці події лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Трьох постраждалих (всі місцеві мешканці) доставили в лікарню. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізовано і 21-річного потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та саднами. 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили", - розповіли в поліції.

Алкотестер показав, що в крові водія було 1,37 проміле алкоголю. Його затримали і помістили в СІЗО.

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