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П'яний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула. ФОТО

Поліцейські затримали 32-річного водія, який вночі збив 4 пішоходів. Один із постраждалих загинув, ще один перебуває у важкому стані.

Трагедія сталася в Костополі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

У поліції повідомили, що водій був п'яним, перевищив швидкість і збив людей, які перебували на проїжджій частині.

"Медики швидкої допомоги на місці події лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Трьох постраждалих (всі місцеві мешканці) доставили в лікарню. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізовано і 21-річного потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та саднами. 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили", - розповіли в поліції.

Алкотестер показав, що в крові водія було 1,37 проміле алкоголю. Його затримали і помістили в СІЗО.

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Пяний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула 01
Пяний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула 02
Пяний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула 03
Пяний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула 04

Автор: 

ДТП (4482) Нацполіція (15276) пияцтво (580) смерть (6779) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+12
Як вже задовбала ця алкашня за кермом...
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03.10.2020 18:54 Відповісти
+8
Давно просится такой примерно закон. Если бухой и сбил на смерть---срок само собой и навсегда лишить право на вождение всех тр. средств. Включая бульдозеры.
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03.10.2020 20:19 Відповісти
+5
П'яний водій - це смертельна зброя!
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03.10.2020 18:44 Відповісти
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А куда они ишли? это важно
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03.10.2020 18:39 Відповісти
Они ишли к той стороне
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03.10.2020 19:20 Відповісти
то є говерла
такі да
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03.10.2020 18:40 Відповісти
П'яний водій - це смертельна зброя!
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03.10.2020 18:44 Відповісти
Як вже задовбала ця алкашня за кермом...
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03.10.2020 18:54 Відповісти
Давно просится такой примерно закон. Если бухой и сбил на смерть---срок само собой и навсегда лишить право на вождение всех тр. средств. Включая бульдозеры.
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03.10.2020 20:19 Відповісти
Пьяный за рулем-козел однозначно.
Но, я не вижу пешеходного перехода и нет данных трезвые ли были прохожие
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03.10.2020 18:59 Відповісти
Вот и прояснилось.
Толпа бухих идиотов дрались посреди проезжей части, один в отключке вообще валялся посреди дороги.
Да, улица не освещена, там не каждый трезвый на этих оленей среагирует.
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03.10.2020 19:29 Відповісти
Ну да, пьяные пешеходы несут угрозу жизни и здоровью других граждан, адекватную угрозе пьяного наездника)))
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03.10.2020 21:08 Відповісти
Это абсолютно точно, только у наездника ответственности больше.
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05.10.2020 12:09 Відповісти
Да, помнишь в Харькове, пешехода синяя неслась по дороге, а другой пешеход на перекрестке решил "проскочу", они столкнулись и не менее пяти водителей рядом погибли?
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05.10.2020 13:45 Відповісти
Не проскочу, а двигался на жёлтый свет, как и пешеходы на тротуаре, и таки посадили его, а пешеходов нет. Никому из тех у кто был не наездником ничего не предъявили. А одному из наездников, который ничего не нарушил на том перекрестке где случилась авария, таки дали срок как и обдолбаной наезднице.
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05.10.2020 16:43 Відповісти
Ага, Рафик не виноват!(с)
Ничего не нарушил))))
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05.10.2020 21:46 Відповісти
Вот видите и вы понимаете что посадили просто так, как и вас могут за то что двигаетесь, а где то горит жёлтый или красный и всякая пьянь по дорогам шастает.
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06.10.2020 07:52 Відповісти
Не просто так, а за "думал проскочу"))))
Не нужно думать. Соблюдать пдр надо!
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06.10.2020 08:43 Відповісти
Что б соблюдать пдр его знать надо, что явно не ваш случай! "Думал проскочу" этого в пдр нет и как нарушения, и вообще ни как, как и то за что посадили: "двигался на желтый". Учите пдр, а если не будете знать законы то гражданином не станете, а будете мусором, прокурором или судьёй.
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06.10.2020 16:06 Відповісти
Желтый разрешает движение?
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06.10.2020 16:48 Відповісти
Ну вы же сейчас движетесь, а где-то горит жёлтый. Какое отношение наличие цветов в правилах регулирования дорожного движения может иметь к какому либо нарушению? Почитайте хотя бы админ кодекс, там нарушением является проезд чего то на запрещающий сигнал светофора, а не просто наличие жёлтого цвета в светлфоре.
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06.10.2020 16:58 Відповісти
действительно в правилах есть один пункт который разрешает проезд на желтый сигнал светофора, в соответствии с пунктом 8.11 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
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06.10.2020 17:11 Відповісти
Конченый, ты из квартала?
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06.10.2020 17:11 Відповісти
Ну наконец-то вы обратили внимание на правила, а не приговор. Теперь поняли что нужно что то проехать на запрещающий сигнал светофора чтоб было нарушение? И теперь посмотрите видио с места аварии где перед ним светофор? Чтоб проехать на запрещающий сигнал светофора нужно иметь этот светофор на перекрестке! Ну то что вас как вы выразились обкончали, это к сожалению не добавило вам знаний пдр. А то что вы мечтаете о квартале ни кому не интересно. Учите законы а не озвучивание свои сексуальные пристрастия!
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07.10.2020 08:03 Відповісти
Що робили пішоходи на проїжджій частині і чи не були п'яні і вони?
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03.10.2020 19:02 Відповісти
Шо за мода пошла, пить за рулём.
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03.10.2020 19:07 Відповісти
что значит пошла? Она всегда была. У меня знакомый рассказывал старый водили грузовика. Едет по маршруту, остановил у магазина, тяпнул стаканчик и поехал дальше. через время повторил. Но потом пошла мода на ГАИ ДАИ и прочее.
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03.10.2020 19:17 Відповісти
П'яних водіїв потрібно жорстко карати,навіть якщо просто зупинили.
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03.10.2020 19:17 Відповісти
П'яний за кермом - має каратися як спроба вбивства.
П'яний збив когось - преднамірене вбивство.
По селах й маленьких містах по вихідних п'яних їздить валом.
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04.10.2020 12:27 Відповісти
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03.10.2020 19:19 Відповісти
П'яний водій за кермом - це злочин! Позбавлення прав на все життя и великий штраф! А якщо щось скоїв, карати як за вбивство. До бидла інакше не дійде!
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03.10.2020 19:22 Відповісти
Ничего особенного,сын шмуфрича тоже сбивал и его освободили от ответственности.
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03.10.2020 19:36 Відповісти
Однозначно с пьянством за рулём надо бороться серьезно, а не так как ныне. Смертность на дороге держит твердое первенство.
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03.10.2020 19:40 Відповісти
а как нынче? нынче тож серьезно, штраф 10 тысяч и лишение прав от года до двух.
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03.10.2020 19:47 Відповісти
А теперь пяный за рулём пятерка строгача, а если есть последствия то и их намотать к сроку и поверьте прекратится очень быстро но к сожалению у нас за рулём пьют заслуженные и менты которые продажные.
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04.10.2020 21:36 Відповісти
А где пешеходный переход?
Хоть и с реакцией было все норм у водилы, а алкоголь дает о себе знать тормозной путь большой
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03.10.2020 20:31 Відповісти
Пьяный ублюдок на старом 80 годов еврохламе довыё... ся и очевидно сядет
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03.10.2020 21:12 Відповісти
Забивать до смерти таких алкашей за рулем нужно .
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03.10.2020 21:32 Відповісти
Один ублюдок сбил моего сына на пешеходном переходе, причем был трезвым(!). Грузин по национальности. Заявил, что видел его еще за 200 м. Несся 110 км/час по Житомирской трассе, вместо того, чтобы затормозить и пропустить, тупо сбил его. Есть видео.Год прошел, куча операций, до сих пор с аппаратом Илизарова. Суды идут. Ведет себя нагло. Пытаемся его наказать по максимуму, суку
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03.10.2020 23:16 Відповісти
Тримайтеся та не здавайтеся!
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03.10.2020 23:20 Відповісти
Спасибо будем пытаться, но судебная система заточена почему-то, чтобы усложнить жизнь потерпевшим и оправдать преступников, во всяком случае в области нарушений ДТП
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03.10.2020 23:25 Відповісти
Одужання Вашому сину. Порушника не виправдовую, але наземні переходи на автотрасах - це реально злочин.
Я вдома в шоці була.
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04.10.2020 01:44 Відповісти
Постійно мамі повторювала: тих, хто це проектував - посадила б в тюрягу.
Мені доводилося їздити вдень, не звернула увагу на освітлення - що там у темну пору доби.
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04.10.2020 01:46 Відповісти
Повинно бути так; "Водій, який збив групу пішоходів, перебуваючи в не тверезому стані, висить на шибениці за адресою... (адреса).
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04.10.2020 00:43 Відповісти
Очередное бухое быдло.
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04.10.2020 16:00 Відповісти
 
 