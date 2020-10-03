Пьяный водитель сбил группу пешеходов на Ривненщине, один человек погиб. ФОТО
Полицейские задержали 32-летнего водителя, который ночью сбил 4 пешеходов. Один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в Костополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.
В полиции сообщили, что водитель был пьян, превысил скорость и сбил людей, находившихся на проезжей части.
"Медики "скорой" на месте происшествия лишь констатировали смерть 30-летнего жителя Костополя. Троих пострадавших - все местные жители - доставили в больницу. 24-летний парень, у которого предварительно диагностировали ушиб мозга, закрытый перелом плеча, открытый перелом ноги, закрытую травму брюшной полости находится в реанимационном отделении. Также госпитализирован и 21-летний пострадавший с внутренне-суставным переломом, ушибами и ссадинами. 28-летнего пешехода после оказания медицинской помощи отпустили", - рассказали в полиции.
Алкотестер показал, что в крови водителя содержалось 1,37 промилле алкоголя. Его задержали и поместили в СИЗО.
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такі да
Но, я не вижу пешеходного перехода и нет данных трезвые ли были прохожие
Толпа бухих идиотов дрались посреди проезжей части, один в отключке вообще валялся посреди дороги.
Да, улица не освещена, там не каждый трезвый на этих оленей среагирует.
Ничего не нарушил))))
Не нужно думать. Соблюдать пдр надо!
П'яний збив когось - преднамірене вбивство.
По селах й маленьких містах по вихідних п'яних їздить валом.
Хоть и с реакцией было все норм у водилы, а алкоголь дает о себе знать тормозной путь большой
Я вдома в шоці була.
Мені доводилося їздити вдень, не звернула увагу на освітлення - що там у темну пору доби.