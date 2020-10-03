Пьяный водитель сбил группу пешеходов на Ривненщине, один человек погиб. ФОТО

Полицейские задержали 32-летнего водителя, который ночью сбил 4 пешеходов. Один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в Костополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В полиции сообщили, что водитель был пьян, превысил скорость и сбил людей, находившихся на проезжей части.

"Медики "скорой" на месте происшествия лишь констатировали смерть 30-летнего жителя Костополя. Троих пострадавших - все местные жители - доставили в больницу. 24-летний парень, у которого предварительно диагностировали ушиб мозга, закрытый перелом плеча, открытый перелом ноги, закрытую травму брюшной полости находится в реанимационном отделении. Также госпитализирован и 21-летний пострадавший с внутренне-суставным переломом, ушибами и ссадинами. 28-летнего пешехода после оказания медицинской помощи отпустили", - рассказали в полиции.

Алкотестер показал, что в крови водителя содержалось 1,37 промилле алкоголя. Его задержали и поместили в СИЗО.

Также на Цензор.НЕТ: Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж







