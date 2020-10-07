Військовий полігон горів на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На військовому тактичному полігоні у Вовчанському районі Харківської області горіла суха трава і ліс.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа почалася через те, що місцеві жителі палили сухостій.

Вогонь поширився на хвойний ліс і знищив гектар соснового молодняка.

Зі стихією боролися 12 бригад рятувальників. На те, щоб загасити пожежу, у них пішло майже 4 години.

Загалом за добу в Харківській області вогонь знищив близько 120 га сухої рослинності.

