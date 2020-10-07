Військовий полігон горів на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На військовому тактичному полігоні у Вовчанському районі Харківської області горіла суха трава і ліс.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа почалася через те, що місцеві жителі палили сухостій.
Вогонь поширився на хвойний ліс і знищив гектар соснового молодняка.
Зі стихією боролися 12 бригад рятувальників. На те, щоб загасити пожежу, у них пішло майже 4 години.
Загалом за добу в Харківській області вогонь знищив близько 120 га сухої рослинності.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.10.2020 11:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дамир Терентьев
показати весь коментар07.10.2020 14:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.10.2020 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дамир Терентьев
показати весь коментар07.10.2020 15:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар07.10.2020 11:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Микола Клименко #402951
показати весь коментар07.10.2020 11:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артём Ярмолич
показати весь коментар07.10.2020 11:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль