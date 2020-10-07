УКР
Військовий полігон горів на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На військовому тактичному полігоні у Вовчанському районі Харківської області горіла суха трава і ліс.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа почалася через те, що місцеві жителі палили сухостій.

Вогонь поширився на хвойний ліс і знищив гектар соснового молодняка.

Зі стихією боролися 12 бригад рятувальників. На те, щоб загасити пожежу, у них пішло майже 4 години.

Загалом за добу в Харківській області вогонь знищив близько 120 га сухої рослинності.

Військовий полігон горів на Харківщині 01
Військовий полігон горів на Харківщині 02
Військовий полігон горів на Харківщині 03
Військовий полігон горів на Харківщині 04

сухостой - это как порох...а плюс ветер - это мгновенное распространение огня...при чем в разные стороны...
07.10.2020 11:05 Відповісти
да! тот самый "Порох" он везде!!!
07.10.2020 14:44 Відповісти
кто про шо )))))
07.10.2020 14:46 Відповісти
мало того что склады взрывал, теперь полигоны сжигает! не уймётся никак)))
07.10.2020 15:45 Відповісти
В тех местах дождя не было уже больше 2 месяцев. Все сухое до звона. Тех кто вообще вышел в поле со спичками в такое время- нужно на месте к стенке ставить.
07.10.2020 11:08 Відповісти
Кукурудза (фото 3) на військовому полігоні ?! Во править новий презедент, ахренєваєм без баяна.
07.10.2020 11:23 Відповісти
Полигон там принадлежит НГ Авакова.Генералы погоны зря носят.Раньше старшина лучше кумекал.А вообще ещё раз повторяю.Надо овец разводить всем землевладельцам.Лучших газонокосилок Господь Бог не придумал.Электрики на высоковольтных подстанциях так и делают.И в ус не дуют.А ведь там маслонаполненные трансформаторы громадные.Заодно и шашлыки неплохие.
07.10.2020 11:31 Відповісти
 
 