Военный полигон горел на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На военном тактическом полигоне в Вовчанском районе Харьковской области горела сухая трава и лес.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар начался из-за того, что местные жители жгли сухостой.

Огонь распространился на хвойный лес и уничтожил гектар соснового молодняка.

Со стихией боролись 12 бригад спасателей. На то, чтобы потушить пожар, у них ушло почти 4 часа.

Всего за сутки в Харьковской области огонь уничтожил около 120 га сухой растительности.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ

Военный полигон горел на Харьковщине 01
Военный полигон горел на Харьковщине 02
Военный полигон горел на Харьковщине 03
Военный полигон горел на Харьковщине 04

сухостой - это как порох...а плюс ветер - это мгновенное распространение огня...при чем в разные стороны...
07.10.2020 11:05 Ответить
да! тот самый "Порох" он везде!!!
07.10.2020 14:44 Ответить
кто про шо )))))
07.10.2020 14:46 Ответить
мало того что склады взрывал, теперь полигоны сжигает! не уймётся никак)))
07.10.2020 15:45 Ответить
В тех местах дождя не было уже больше 2 месяцев. Все сухое до звона. Тех кто вообще вышел в поле со спичками в такое время- нужно на месте к стенке ставить.
07.10.2020 11:08 Ответить
Кукурудза (фото 3) на військовому полігоні ?! Во править новий презедент, ахренєваєм без баяна.
07.10.2020 11:23 Ответить
Полигон там принадлежит НГ Авакова.Генералы погоны зря носят.Раньше старшина лучше кумекал.А вообще ещё раз повторяю.Надо овец разводить всем землевладельцам.Лучших газонокосилок Господь Бог не придумал.Электрики на высоковольтных подстанциях так и делают.И в ус не дуют.А ведь там маслонаполненные трансформаторы громадные.Заодно и шашлыки неплохие.
07.10.2020 11:31 Ответить
 
 