Военный полигон горел на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На военном тактическом полигоне в Вовчанском районе Харьковской области горела сухая трава и лес.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар начался из-за того, что местные жители жгли сухостой.

Огонь распространился на хвойный лес и уничтожил гектар соснового молодняка.

Со стихией боролись 12 бригад спасателей. На то, чтобы потушить пожар, у них ушло почти 4 часа.

Всего за сутки в Харьковской области огонь уничтожил около 120 га сухой растительности.

