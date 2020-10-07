Военный полигон горел на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На военном тактическом полигоне в Вовчанском районе Харьковской области горела сухая трава и лес.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар начался из-за того, что местные жители жгли сухостой.
Огонь распространился на хвойный лес и уничтожил гектар соснового молодняка.
Со стихией боролись 12 бригад спасателей. На то, чтобы потушить пожар, у них ушло почти 4 часа.
Всего за сутки в Харьковской области огонь уничтожил около 120 га сухой растительности.
Также на Цензор.НЕТ: В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.10.2020 11:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дамир Терентьев
показать весь комментарий07.10.2020 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.10.2020 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дамир Терентьев
показать весь комментарий07.10.2020 15:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий07.10.2020 11:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Микола Клименко #402951
показать весь комментарий07.10.2020 11:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Артём Ярмолич
показать весь комментарий07.10.2020 11:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль