Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ. ФОТО

Кандидатка в Чернігівську міськраду Валерія Макова ходить по квартирах городян і роздає електролампочки в обмін на паспортні дані.

Про це повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"До помешкання одного з мешканців мікрорайону Градецький м. Чернігова 6 жовтня завітали кандидатка в депутати Чернігівської міської ради разом із своїм помічником і пропонували взяти участь у програмі енергозбереження, отримавши безкоштовно електролампочки", - йдеться в повідомленні.



У КВУ з'ясували, що така діяльність ведеться з вересня. 2 лампочки можна отримати в обмін на надання своїх імені, прізвища, по батькові та контактних даних.

Ця діяльність має ознаки підкупу виборців і підпадає під ст. 160 Кримінального Кодексу, зазначили в КВУ.

Дані про роздачу лампочок передали в поліцію.





