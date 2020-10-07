УКР
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ. ФОТО

Кандидатка в Чернігівську міськраду Валерія Макова ходить по квартирах городян і роздає електролампочки в обмін на паспортні дані.

Про це повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"До помешкання одного з мешканців мікрорайону Градецький м. Чернігова 6 жовтня завітали кандидатка в депутати Чернігівської міської ради разом із своїм помічником і пропонували взяти участь у програмі енергозбереження, отримавши безкоштовно електролампочки", - йдеться в повідомленні.

У КВУ з'ясували, що така діяльність ведеться з вересня. 2 лампочки можна отримати в обмін на надання своїх імені, прізвища, по батькові та контактних даних.

Ця діяльність має ознаки підкупу виборців і підпадає під ст. 160 Кримінального Кодексу, зазначили в КВУ.

Дані про роздачу лампочок передали в поліцію.

Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ 01
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ 02
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ 03

КВУ (135) місцеві вибори (1367) підкуп (280) Чернігів (818) Поляков Антон (107)
+6
Мудрый нарид и коробкой спичек можно подкупить...
07.10.2020 13:39 Відповісти
+4
ЗаСВЕТилась
07.10.2020 13:36 Відповісти
+4
ну если дебильо готово ,за лампочку, слить свои данные, то кто им доктор
07.10.2020 13:43 Відповісти
ЗаСВЕТилась
07.10.2020 13:36 Відповісти
Мудрый нарид и коробкой спичек можно подкупить...
07.10.2020 13:39 Відповісти
Да,лампочек у нас еще не было!!))Инновация!!!)))
07.10.2020 13:40 Відповісти
Еще можно туалетную бумагу.
07.10.2020 13:43 Відповісти
Но только такую
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 5247
07.10.2020 14:19 Відповісти
в Ровно яйца раздают
07.10.2020 14:34 Відповісти
Вкрутить маковой электролампочку в анус.
07.10.2020 13:42 Відповісти
И как тогда на лампочку подать напряжение?
07.10.2020 13:45 Відповісти
Не,всунуть цоколем наружу
07.10.2020 13:54 Відповісти
вкручувати треба тим, хто бере ці лампочки
07.10.2020 15:57 Відповісти
ну если дебильо готово ,за лампочку, слить свои данные, то кто им доктор
07.10.2020 13:43 Відповісти
Наш народ заслуживает так жить!
07.10.2020 14:07 Відповісти
Нє.Германа поки що не переплюнув.
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 5832
07.10.2020 15:21 Відповісти
Або економ-агітація:секонд від замайбахівця Гуляєва :
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 4788
07.10.2020 15:23 Відповісти
кокой-то многояйцевый попался...- шото не так с ним...- срочно к урологу(((
07.10.2020 23:49 Відповісти
какое тупое быдло наш нарид, ужас
07.10.2020 17:16 Відповісти
..всё , чем могу, всё, чем могу...
07.10.2020 23:47 Відповісти
 
 