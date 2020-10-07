Соратница исключенного из СН Полякова Макова пытается подкупить черниговчан электролампочками, - КИУ. ФОТО

Кандидатка в Черниговский горсовет Валерия Макова ходит по квартирам горожан и раздает электролампочки в обмен на паспортные данные.

"Жилье одного из жителей микрорайона Градецкий г.Чернигова 6 октября посетили кандидат в депутаты Черниговского городского совета вместе со своим помощником и предлагали принять участие в программе энергосбережения, получив бесплатно электролампочки", - сказано в сообщении.

В КИУ выяснили, что такая деятельность ведется с сентября. 2 лампочки можно получить в обмен на предоставление своих имени, фамилии, отчества и контактных данных.

Эта деятельность имеет признаки подкупа избирателей и подпадает под ст. 160 Уголовного Кодекса, отметили в КИУ.

Данные о раздаче лампочек передали в полицию.





