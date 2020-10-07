РУС
Соратница исключенного из СН Полякова Макова пытается подкупить черниговчан электролампочками, - КИУ. ФОТО

Кандидатка в Черниговский горсовет Валерия Макова ходит по квартирам горожан и раздает электролампочки в обмен на паспортные данные.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Жилье одного из жителей микрорайона Градецкий г.Чернигова 6 октября посетили кандидат в депутаты Черниговского городского совета вместе со своим помощником и предлагали принять участие в программе энергосбережения, получив бесплатно электролампочки", - сказано в сообщении.

В КИУ выяснили, что такая деятельность ведется с сентября. 2 лампочки можно получить в обмен на предоставление своих имени, фамилии, отчества и контактных данных.

Эта деятельность имеет признаки подкупа избирателей и подпадает под ст. 160 Уголовного Кодекса, отметили в КИУ.

Данные о раздаче лампочек передали в полицию.

Топ комментарии
+6
Мудрый нарид и коробкой спичек можно подкупить...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:39 Ответить
+4
ЗаСВЕТилась
показать весь комментарий
07.10.2020 13:36 Ответить
+4
ну если дебильо готово ,за лампочку, слить свои данные, то кто им доктор
показать весь комментарий
07.10.2020 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗаСВЕТилась
показать весь комментарий
07.10.2020 13:36 Ответить
Мудрый нарид и коробкой спичек можно подкупить...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:39 Ответить
Да,лампочек у нас еще не было!!))Инновация!!!)))
показать весь комментарий
07.10.2020 13:40 Ответить
Еще можно туалетную бумагу.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:43 Ответить
Но только такую
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 5247
показать весь комментарий
07.10.2020 14:19 Ответить
в Ровно яйца раздают
показать весь комментарий
07.10.2020 14:34 Ответить
Вкрутить маковой электролампочку в анус.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:42 Ответить
И как тогда на лампочку подать напряжение?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:45 Ответить
Не,всунуть цоколем наружу
показать весь комментарий
07.10.2020 13:54 Ответить
вкручувати треба тим, хто бере ці лампочки
показать весь комментарий
07.10.2020 15:57 Ответить
ну если дебильо готово ,за лампочку, слить свои данные, то кто им доктор
показать весь комментарий
07.10.2020 13:43 Ответить
Наш народ заслуживает так жить!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:07 Ответить
Нє.Германа поки що не переплюнув.
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 5832
показать весь комментарий
07.10.2020 15:21 Ответить
Або економ-агітація:секонд від замайбахівця Гуляєва :
Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ - Цензор.НЕТ 4788
показать весь комментарий
07.10.2020 15:23 Ответить
кокой-то многояйцевый попался...- шото не так с ним...- срочно к урологу(((
показать весь комментарий
07.10.2020 23:49 Ответить
какое тупое быдло наш нарид, ужас
показать весь комментарий
07.10.2020 17:16 Ответить
..всё , чем могу, всё, чем могу...
показать весь комментарий
07.10.2020 23:47 Ответить
 
 