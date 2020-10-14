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Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область в День захисника України вручив державні нагороди та цінні подарунки військовим, які несуть службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", – сказав Глава держави, звертаючись до військових.

Зеленський привітав воїнів з Днем захисника України.

"Ви – наші захисники. Бережіть себе, бережіть нас і всю нашу Україну", – зазначив Президент.

Також читайте: Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть"

Також Глава держави заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС та ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування.

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Зеленський - військовослужбовцям: У вас найскладніша, найпатріотичніша робота 06
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Зеленський - військовослужбовцям: У вас найскладніша, найпатріотичніша робота 08
Зеленський - військовослужбовцям: У вас найскладніша, найпатріотичніша робота 09
Зеленський - військовослужбовцям: У вас найскладніша, найпатріотичніша робота 10
Зеленський - військовослужбовцям: У вас найскладніша, найпатріотичніша робота 11

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) Донбас (22355) військовослужбовці (4743) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+32
Вибачаюся, нагадало.
Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 7193
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14.10.2020 19:33
+26
постановочное фото...хавают только ермак и преЗЕдент...перед остальными тарелок нет, только пустые пластиковые стаканчики и для декора нарезка и мин вода... ЖЛОБЫ ***!
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 388

...
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14.10.2020 19:46
+22
О, для фотосесій Вовіку почали підбирати нижчих за нього людей.
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14.10.2020 19:32
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а у Єрмака

Робота не така

І він понімає,

шо вас він нагубає
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14.10.2020 19:30 Відповісти
***
а у ермака
шо за робота така

бо хаває за трьох
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14.10.2020 19:44 Відповісти
може Зєрмак подавиться нарешті?
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14.10.2020 21:33 Відповісти
ХИТРО-жопый ФИГЛЯР---из-за марша УПА--удрал из Киева !!!!
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14.10.2020 20:09 Відповісти
вова, ти помилка природи!
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14.10.2020 19:31 Відповісти
Чи жертва п"яної акушерки !!))
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14.10.2020 19:41 Відповісти
О, для фотосесій Вовіку почали підбирати нижчих за нього людей.
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14.10.2020 19:32 Відповісти
Вибачаюся, нагадало.
Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 7193
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14.10.2020 19:33 Відповісти
або ці жінки зростом 1.40 м
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14.10.2020 19:38 Відповісти
Та ні. Розгадка проста. Там купа битої цегли серед двору лежала. От на неї Вовіка і поставив режисер.
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14.10.2020 19:40 Відповісти
Подивиласьна зеліні фото поруч з Дудою 1,82 см...там різниця приблизно в 20 см.
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14.10.2020 19:49 Відповісти
Як Тарапунька з Штепселем !!)))
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14.10.2020 19:52 Відповісти
Наче на папуасок не схожі !!))
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14.10.2020 19:40 Відповісти
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14.10.2020 19:42 Відповісти
то же самое хотел написать, под рост Вовасцы людей для фотографий подбирают.
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14.10.2020 19:35 Відповісти
це жалюгідно.
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14.10.2020 19:36 Відповісти
Як і *****. До речі, пиняходи із внутрішнім підбором Вовік теж уже начепив. І ледь не впав через них перед камерою!
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14.10.2020 19:37 Відповісти
Грамотей, военные служат, а не работают.
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14.10.2020 19:34 Відповісти
Сраный уклонист,вот блин кто мне популярно расскажет,как не служившее дерьмо может хрипеть о воюющей армии.Понавибирали суки.
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14.10.2020 19:34 Відповісти
Ага а Ленка не скинула координаты военных ВКонтакте?
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14.10.2020 22:00 Відповісти
Не проверяй меня..,я видел,что эта курва писала.Ну и не забуду этого,я помню всё,я помню то дерьмо,о котором забыли все,меня учили помнить.
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14.10.2020 22:14 Відповісти
і дЄрмак там....
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14.10.2020 19:34 Відповісти
фсбшный крот пытается зеленую дюймвовочку из поля зрения не выпускать.
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14.10.2020 19:39 Відповісти
Да, Вова, это тебе не х..м по роялю стучать и ряшку колотить, получая бабло во время войны из российского бюджета и ныкая его кипрском офшору.
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14.10.2020 19:36 Відповісти
Покажите Вове как воюют азербайджанцы в Карабахе . И расскажите ему как они наносят удары на упреждение по армянским пво и отрк . И не создают минских , норманских и прочих безальтернативных форматов и не пытаются увидеть мир в глазах кого то из армянских руководителей или их союзников -кацапов. И не ползают на брюхе перед партнерами с мольбами о помощи и санкциях . Они если надо САМИ вводят эти санкции против агрессоров . А ведь эта страна намного меньше нашей , просто ей управляют патриоты а не барыги .Хотя и с азиатским душком авторитаризма
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14.10.2020 19:37 Відповісти
Щоб адекватно відповідати на виклики , треба мати круті яйця , а не омлет!!!))
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14.10.2020 19:47 Відповісти
Опять личное оружие у всех позабирали или только магазины с патронами?...
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14.10.2020 19:38 Відповісти
Ох...л,"Наша общая победа над врагом", победоносец грьобаний !!!)))
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14.10.2020 19:38 Відповісти
Командос зеленый руку правую напряг прям Шварценегер и какой он большой вообще , хороший фотограф шарит фотать снизу создавая илюзию великана скоро я так понимаю видосик выйдет янелох-2 Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 717
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14.10.2020 19:41 Відповісти
На последнем фото едят только двое - остальным не хватило?
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14.10.2020 19:42 Відповісти
3-жды неуклонист- и + постановочная бутафория...( о фото с микро ростом и ракурсами - все как у карлика кремлевского уже)
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14.10.2020 19:43 Відповісти
Можливо і "фотограф" кремлівський, тобто Лубянський !!)))
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14.10.2020 19:45 Відповісти
Любой совок, став президентом Украины, превращается в патриота-националиста.
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14.10.2020 19:44 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 7368
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14.10.2020 19:45 Відповісти
постановочное фото...хавают только ермак и преЗЕдент...перед остальными тарелок нет, только пустые пластиковые стаканчики и для декора нарезка и мин вода... ЖЛОБЫ ***!
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 388

...
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14.10.2020 19:46 Відповісти
Точно ви підмітили.
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14.10.2020 19:50 Відповісти
Рилом не вийшли , щоб з Бубочкою за одним столом харчуватись !!)))
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14.10.2020 19:50 Відповісти
Ну і жопорукі! Навіть відосика зняти не вміють!
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14.10.2020 19:57 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 1552
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14.10.2020 20:38 Відповісти
робота не відповідати на обстріли по команді головкому.
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14.10.2020 19:51 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 6786
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14.10.2020 19:53 Відповісти
Не ходив він по музеях! Його там не було.
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14.10.2020 22:11 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4751515274888731?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 25 хв ·

"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (это слежка и наружное наблюдение), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.

Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.

О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления!

Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R Igor Tynnyi
в интересах партнеров Баканова.

Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.

Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 3373
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14.10.2020 19:54 Відповісти
"Щоб перемогти , треба припинити стріляти!" Бубочка Зелений !!!)))
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14.10.2020 19:55 Відповісти
"найпатріотичніша робота"
У мене, взагалі, складається враженя, що Нелох навіть не розуміє тлумачення слів, які вимовляє
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14.10.2020 19:55 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 798
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14.10.2020 19:55 Відповісти
Дозвольте запитати, а де це "дійство" проходило? В степу, під Очаковим?
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14.10.2020 19:59 Відповісти
ну не під "Золотим" точно))))
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14.10.2020 20:03 Відповісти
Люди, вас наё@ывают: Цимбалюк о всеукраинском опросе Зеленского ... на ютубе
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14.10.2020 20:05 Відповісти
Боже! Як ця буба тупорила та заздрісна СМЕРДИТЬ! Оце саме про неї : "Мал клоп, да вонюч!"
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14.10.2020 20:05 Відповісти
це тінь в низу на штанях надіюсь
Хоча ......

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 2453
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14.10.2020 20:05 Відповісти
харошая тень...и в нужном месте
(ой ржунемагу)))))
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14.10.2020 20:08 Відповісти
невже таки памперси забули)))))
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14.10.2020 20:51 Відповісти
броньовані
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14.10.2020 21:05 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 5992
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14.10.2020 20:07 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 1897
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14.10.2020 20:07 Відповісти
Самое сложное в их работе это мириться с таким говнокомандующим
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14.10.2020 20:08 Відповісти
Британский военный эксперт Грант - Авакову: Дело против Антоненко об убийстве Шеремета следует закрыть из-за отсутствия реальных доказательств
https://images.cnscdn.com/images/5/0/3/6/503683a2b1e784664dac1ceed44cdd28/original.jpgПроблема в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Андрей Антоненко связан с убийством.

Публикуем https://sense.ua/ru/britanskij-ekspert-oprilyudniv-vidkritij-list-avakovu-antonenka-slid-vidpustiti/ перевод открытого письма, опубликованного в https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-evidence-in-sheremet-case-insufficient-to-justify-suspects-detention.html Kyivpost известным британским военным экспертом Гленом Грантом министру внутренних дел Авакову, пишет https://censor.net/.
Автор - подполковник британской армии, выпускник Сандхерста, консультант многих высших должностных лиц в области обороны и государственной безопасности.ЗЕнелошистый, отпустил бы всех по делу Шеремета ...
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14.10.2020 20:10 Відповісти
Парєнь "с нарота" і барихха маратьор...Дивись не перелутай зебіл..Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 9711Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 7774
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14.10.2020 20:22 Відповісти
Дерьмак три дня до этого не жрал?!
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14.10.2020 20:32 Відповісти
Це мабуть з голодухи в нього пика опухша !!))
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14.10.2020 20:39 Відповісти
А остальным приборы почему не поставили!?
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14.10.2020 20:33 Відповісти
А їжу з Києва везли, щоб Бубочку не отрули, або не просра...ся. Тому солдатам і не насипали.
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14.10.2020 22:14 Відповісти
пацифист в форме - это квартал 95
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14.10.2020 20:23 Відповісти
Мій брат в Капярі служив ,май72-74 !!А з підприємства відправляли продукцію на Капяр !!!))
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14.10.2020 20:33 Відповісти
Бывал я на гастролях
Бывал в иных я ролях
Косил бабло,когда вы погибали...
Теперь надо, чтоб вы не стреляли
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14.10.2020 20:30 Відповісти
"У вас самая сложная, самая патриотических работа''-не то, что у вашего ***********!
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14.10.2020 20:31 Відповісти
Просто зеленый Писец.....!!!!!
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14.10.2020 20:35 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 4919
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14.10.2020 20:40 Відповісти
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 2969
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14.10.2020 21:00 Відповісти
просто нагадую.....

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 8068
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14.10.2020 21:05 Відповісти
Навіщо бубочка з собою голодного фсбшного завхоза приволік? Різносолами нагодувати?
Хлопців, зі святом! Бережи вас Богородиця, рідненькі.
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14.10.2020 21:14 Відповісти
Сенсация! Зеленый обоссался! Фотографу премию!!

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 6217
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14.10.2020 21:18 Відповісти
И где Зеленский говорит о сегодняшнем Празднике или говорит "поздравляю"?
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14.10.2020 21:26 Відповісти
Жалко военных.

Приехало ЗЕ и изгадило людям праздник.
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14.10.2020 21:40 Відповісти
Фотки Вовы с Ермаком в павильоне под Киевом снимали... Для передовой солдаты слишком чистенькие и отглаженные. Чистые берцы, чистые броники, чистые каски и комки... ТАК НЕ БЫВАЕТ НА ПЕРЕДОВОЙ!
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14.10.2020 21:40 Відповісти
Почалося....
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 8926
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14.10.2020 22:00 Відповісти
и никто не плюнул ублюдку Зе в морду...
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14.10.2020 22:02 Відповісти
там мабуть відібрали лояльних до зе військових
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14.10.2020 22:43 Відповісти
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Тата

@TataHortitsa


Юрий Бутусов 2 ч "Кошелек Баканова" указом през-а получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника през. Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое-первый замнач. департамента оператив.документирования Алексей Омельченко (исполняет
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14.10.2020 22:13 Відповісти
зате у тебе, не професія, лафа)
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14.10.2020 22:20 Відповісти
А маска на лице от чего защищает?
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14.10.2020 23:20 Відповісти
Статистики хлебальники разинули
Замешкался маленько лохторат.
Они нам Зелю сучего подкинули
Из тех шутов, нелоховских кривбас.
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15.10.2020 02:20 Відповісти
неужто зеленский проснулся после того, как его вжарили на встрече в Ми-6, и стал патриотом Украины...
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15.10.2020 08:24 Відповісти
 
 