Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область в День захисника України вручив державні нагороди та цінні подарунки військовим, які несуть службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", – сказав Глава держави, звертаючись до військових.
Зеленський привітав воїнів з Днем захисника України.
"Ви – наші захисники. Бережіть себе, бережіть нас і всю нашу Україну", – зазначив Президент.
Також Глава держави заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС та ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування.
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Робота не така
І він понімає,
шо вас він нагубає
а у ермака
шо за робота така
бо хаває за трьох
...
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"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (это слежка и наружное наблюдение), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.
Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.
О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления!
Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R
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в интересах партнеров Баканова.
Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.
Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.
У мене, взагалі, складається враженя, що Нелох навіть не розуміє тлумачення слів, які вимовляє
Хоча ......
(ой ржунемагу)))))
https://images.cnscdn.com/images/5/0/3/6/503683a2b1e784664dac1ceed44cdd28/original.jpgПроблема в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Андрей Антоненко связан с убийством.
Публикуем https://sense.ua/ru/britanskij-ekspert-oprilyudniv-vidkritij-list-avakovu-antonenka-slid-vidpustiti/ перевод открытого письма, опубликованного в https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-evidence-in-sheremet-case-insufficient-to-justify-suspects-detention.html Kyivpost известным британским военным экспертом Гленом Грантом министру внутренних дел Авакову, пишет https://censor.net/.
Автор - подполковник британской армии, выпускник Сандхерста, консультант многих высших должностных лиц в области обороны и государственной безопасности.ЗЕнелошистый, отпустил бы всех по делу Шеремета ...
Бывал в иных я ролях
Косил бабло,когда вы погибали...
Теперь надо, чтоб вы не стреляли
Хлопців, зі святом! Бережи вас Богородиця, рідненькі.
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Тата
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Юрий Бутусов 2 ч "Кошелек Баканова" указом през-а получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника през. Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое-первый замнач. департамента оператив.документирования Алексей Омельченко (исполняет
Замешкался маленько лохторат.
Они нам Зелю сучего подкинули
Из тех шутов, нелоховских кривбас.