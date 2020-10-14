Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область в День захисника України вручив державні нагороди та цінні подарунки військовим, які несуть службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", – сказав Глава держави, звертаючись до військових.

Зеленський привітав воїнів з Днем захисника України.

"Ви – наші захисники. Бережіть себе, бережіть нас і всю нашу Україну", – зазначив Президент.

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Також Глава держави заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС та ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування.



















