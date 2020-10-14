Марш на честь захисників України відбувся у Львові. ФОТОрепортаж

У День захисника України вулицями Львова пройшов піший Марш захисників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Марш розпочався спільною молитвою та хвилиною мовчання біля пам’ятника Степану Бандері.

"Ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх Героїв, які загинули за волю та незалежність України. Вшановуємо їх пам'ять лампадками та молитвою", - зазначили організатори.

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Опісля військові та їх родини, а також родичі загиблих виконали гімн України. До присутніх звернулася Валентина Матвіїв, мама львівського офіцера Тараса Матвіїва, який загинув на Донбасі в липні цього року. Жінка прочитала свій вірш присвячений синові, а також Тарасів білий вірш, написаний в Пісках.

Понад сотня людей пройшла ходою від пам’ятника Бандері до пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи, де запланований концерт "Дякуємо захисникам".

Львів’яни тримали в руках плакати з написами: "Дякуємо захисникам України", "Вони загинули не за те, щоб ви капітулювали", а також портрети полонених українців. Також вигукували: "Слава Україні – Героям Слава", "Слава нації – Смерть ворогам". Окрім синьо-жовтих, майоріли червоно-чорні прапори.





















