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Марш на честь захисників України відбувся у Львові. ФОТОрепортаж

У День захисника України вулицями Львова пройшов піший Марш захисників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Марш розпочався спільною молитвою та хвилиною мовчання біля пам’ятника Степану Бандері.

"Ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх Героїв, які загинули за волю та незалежність України. Вшановуємо їх пам'ять лампадками та молитвою", - зазначили організатори.

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Опісля військові та їх родини, а також родичі загиблих виконали гімн України. До присутніх звернулася Валентина Матвіїв, мама львівського офіцера Тараса Матвіїва, який загинув на Донбасі в липні цього року. Жінка прочитала свій вірш присвячений синові, а також Тарасів білий вірш, написаний в Пісках.

Понад сотня людей пройшла ходою від пам’ятника Бандері до пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи, де запланований концерт "Дякуємо захисникам".

Львів’яни тримали в руках плакати з написами: "Дякуємо захисникам України", "Вони загинули не за те, щоб ви капітулювали", а також портрети полонених українців. Також вигукували: "Слава Україні – Героям Слава", "Слава нації – Смерть ворогам". Окрім синьо-жовтих, майоріли червоно-чорні прапори.

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Марш на честь захисників України відбувся у Львові 02
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 03
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 04
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 05
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 06
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 07
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 08
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 09
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 10
Марш на честь захисників України відбувся у Львові 11

Автор: 

Львів (3069) марш (334) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+19
Треба столицю у Львів переносити.
А Київ лишити просто містом.
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14.10.2020 23:11
+10
Молодці! Слава Україні! Зі Святом усіх нас!
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14.10.2020 23:10
+7
Нужно просто мудаков в Киев не выбирать
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14.10.2020 23:24
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Молодці! Слава Україні! Зі Святом усіх нас!
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14.10.2020 23:10 Відповісти
Треба столицю у Львів переносити.
А Київ лишити просто містом.
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14.10.2020 23:11 Відповісти
Нужно просто мудаков в Киев не выбирать
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14.10.2020 23:24 Відповісти
Львов - политическая столица Украины ( президент, парламент)
Киев - бизнес столица.
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14.10.2020 23:34 Відповісти
кроме того Львов всегда был культурной столицей Украины
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15.10.2020 00:21 Відповісти
Марш на честь захисників України відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 4748
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15.10.2020 07:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RdvGH9w8ab0

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15.10.2020 07:55 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.10.2020 08:19 Відповісти
 
 