Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове. ФОТОрепортаж

В День защитника Украины по улицам Львова прошел пеший Марш защитников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Марш начался общей молитвой и минутой молчания у памятника Степану Бандере.

"Мы сегодня чтим память всех Героев, погибших за свободу и независимость Украины. Чтим их память лампадками и молитвой", - отметили организаторы.

После военные и их семьи, а также родственники погибших исполнили гимн Украины. К собравшимся обратилась Валентина Матвеева, мама львовского офицера Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе в июле этого года. Женщина прочла свое стихотворение посвященное сыну, а также белый стих Тараса, написанный в Песках.

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Более сотни людей прошли шествием от памятника Бандере к памятнику Шевченко на проспекте Свободы.

Львовяне держали в руках плакаты с надписями: "Спасибо защитникам Украины", "Они погибли не за то, чтобы вы капитулировали", а также портреты пленных украинцев. Они выкрикивали: "Слава Украине - Героям Слава", "Слава нации - смерть врагам". Кроме сине-желтых, развевались красно-черные флаги.

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