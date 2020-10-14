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Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове. ФОТОрепортаж

В День защитника Украины по улицам Львова прошел пеший Марш защитников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Марш начался общей молитвой и минутой молчания у памятника Степану Бандере.

"Мы сегодня чтим память всех Героев, погибших за свободу и независимость Украины. Чтим их память лампадками и молитвой", - отметили организаторы.

После военные и их семьи, а также родственники погибших исполнили гимн Украины. К собравшимся обратилась Валентина Матвеева, мама львовского офицера Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе в июле этого года. Женщина прочла свое стихотворение посвященное сыну, а также белый стих Тараса, написанный в Песках.

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Более сотни людей прошли шествием от памятника Бандере к памятнику Шевченко на проспекте Свободы.

Львовяне держали в руках плакаты с надписями: "Спасибо защитникам Украины", "Они погибли не за то, чтобы вы капитулировали", а также портреты пленных украинцев. Они выкрикивали: "Слава Украине - Героям Слава", "Слава нации - смерть врагам". Кроме сине-желтых, развевались красно-черные флаги.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 02
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 03
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 04
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 05
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 06
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 07
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 08
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 09
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 10
Марш в честь защитников Украины состоялся во Львове 11

Автор: 

Львов (4582) марш (632) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+19
Треба столицю у Львів переносити.
А Київ лишити просто містом.
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14.10.2020 23:11
+10
Молодці! Слава Україні! Зі Святом усіх нас!
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14.10.2020 23:10
+7
Нужно просто мудаков в Киев не выбирать
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14.10.2020 23:24
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Молодці! Слава Україні! Зі Святом усіх нас!
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14.10.2020 23:10 Ответить
Треба столицю у Львів переносити.
А Київ лишити просто містом.
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14.10.2020 23:11 Ответить
Нужно просто мудаков в Киев не выбирать
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14.10.2020 23:24 Ответить
Львов - политическая столица Украины ( президент, парламент)
Киев - бизнес столица.
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14.10.2020 23:34 Ответить
кроме того Львов всегда был культурной столицей Украины
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15.10.2020 00:21 Ответить
Марш на честь захисників України відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 4748
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15.10.2020 07:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RdvGH9w8ab0

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15.10.2020 07:55 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.10.2020 08:19 Ответить
 
 