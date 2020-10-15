Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським. ФОТОрепортаж
Оперуповноважений Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюється в організації борделя в Одесі. За цим фактом про підозру також повідомили ще семи учасникам злочинної організації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, злочинна організація на території м. Одеси та Одеської області забезпечувала діяльність з надання інтимних послуг, створення і утримання місць розпусти, за що отримували систематичний прибуток. Зокрема, працівник поліції, організувавши таку діяльність, вирішив залучити до неї інших осіб, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали, а також підбирали приміщення для надання платних послуг інтимного характеру.
Правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
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Наверно сбивали СБУ или прокуратуре цены и отбивали клиентов!!!
Совсем нюх потеряли......
как дельфины, только еще и с пользой
хто тоді вони ?
а вот не ясно кто такие ПРАВОХРАНИТЕЛИ????
Кому они подчиняются??
Какие бордели они организовывают??
Или эта статья просто для рекламы
По четным полицейские накрывают бордель правоохранителей
По нечетным наоборот
И план выполнен и у журналистов есть работа
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