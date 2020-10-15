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Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським. ФОТОрепортаж

Оперуповноважений Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюється в організації борделя в Одесі. За цим фактом про підозру також повідомили ще семи учасникам злочинної організації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, злочинна організація на території м. Одеси та Одеської області забезпечувала діяльність з надання інтимних послуг, створення і утримання місць розпусти, за що отримували систематичний прибуток. Зокрема, працівник поліції, організувавши таку діяльність, вирішив залучити до неї інших осіб, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали, а також підбирали приміщення для надання платних послуг інтимного характеру.

Правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також читайте: Глава Нацполіції Клименко підтримав легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї: Ця проблема існує і буде існувати

Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським 01
Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським 02
Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським 03
Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським 04
Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським 05

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Автор: 

Одеса (5451) Нацполіція (15163) проституція (147) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+34
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5956
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15.10.2020 13:13
+8
это бухгалтера.
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15.10.2020 13:21
+7
Мусора проти мусорів?
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15.10.2020 13:14
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Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5375

Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 1580

Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 757
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15.10.2020 13:11 Відповісти
Авакова потрібно знімати з посади, він не здатний викоренити злочинність з лав МВС.
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15.10.2020 13:20 Відповісти
Зате як вдало він її очолив!
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15.10.2020 13:36 Відповісти
А до чого тут Дзиндзя з Тянгибоком? Во що це бордель теж кришевали? Чи це такий з*їзд з теми? От цікаво якщо поліцейський ГУ НП Одеської області сам організував цей притон , сам повій підбирав та ін. то для КОГО призначався цей конверт з написом "ОТКАТЫ" ??? Може це саме для керівництва НП та МВС? Ящо ці відкати були для прокуратури...то чому тоді поліцейського затримали? Напевне хтось до Офісу ГПУ не доносив їх долю..та закрисіл? За що взагалі поліціанта затримали? Де ж тепер нардепам дівчат замовляти...для яких анал не табу??
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15.10.2020 13:34 Відповісти
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5956
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15.10.2020 13:13 Відповісти
Мусора проти мусорів?
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15.10.2020 13:14 Відповісти
Це вже звучить як буденна новина,ніхто і не дивує.
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15.10.2020 13:15 Відповісти
судя по фотке - там не герлы, а бабищи какие-то
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 6906
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15.10.2020 13:15 Відповісти
это бухгалтера.
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15.10.2020 13:21 Відповісти
ааа, ну тогда ок
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15.10.2020 13:23 Відповісти
Ну одно другому не мешает
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15.10.2020 13:54 Відповісти
...з аналітиками
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15.10.2020 13:58 Відповісти
старые сосны
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15.10.2020 16:23 Відповісти
По центру видать "мамка".
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15.10.2020 13:38 Відповісти
больше на папку похоже
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15.10.2020 13:46 Відповісти
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16.10.2020 00:28 Відповісти
Ну що ви, там за кадром відома курва "КІВА"...
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15.10.2020 13:43 Відповісти
Зато "verified"
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15.10.2020 13:51 Відповісти
мож это вышибалы?
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15.10.2020 14:17 Відповісти
я был лучшего мнения о красоте одесских проституток,неужели етим коровам еще и деньги платят?
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15.10.2020 16:29 Відповісти
Конкуренты?
Наверно сбивали СБУ или прокуратуре цены и отбивали клиентов!!!
Совсем нюх потеряли......
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15.10.2020 13:19 Відповісти
Полиция накрыла полицию. А Аваков в курсе?
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15.10.2020 13:20 Відповісти
Зажрались мабуть, грошей с колег попросили.
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15.10.2020 13:21 Відповісти
классика
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15.10.2020 13:24 Відповісти
Ну, как можно так покушаться на то, что законное, ихнее, метровское?
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15.10.2020 13:27 Відповісти
Сами на себя вышли 😂😂😂
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15.10.2020 13:28 Відповісти
По данным следствия, преступная организация (МВС) на территории г. Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг .Источник: https://censor.net/ru/p3224922
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15.10.2020 13:32 Відповісти
це завжди був мусарський бізнес, як і гральний...
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15.10.2020 13:34 Відповісти
неправ был армяшка, мусора - таки люди.
как дельфины, только еще и с пользой
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15.10.2020 13:38 Відповісти
Полицейские проституты?
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15.10.2020 13:45 Відповісти
тепер знову з ковід-фонду будуть мусарню підгодовувати. А так би легалізували і дохід в кассу, як пісюська робить з буцигарнями)))
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Игра слов " Открыли ПОЛИЦЕЙСКИЕ, закрыли ПРАВООХРАНИТЕЛИ" Смех и грех или наоборот Грех и смех... ( так будет вернее)
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15.10.2020 13:57 Відповісти
Ошибка вышла вот о чем молчит наука . Хотели кока накрыли Кука
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15.10.2020 14:24 Відповісти
якщо 'поліцейські' не правохоронці, то
хто тоді вони ?
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15.10.2020 14:57 Відповісти
ясно дело что полицейские организовали бордель
а вот не ясно кто такие ПРАВОХРАНИТЕЛИ????
Кому они подчиняются??
Какие бордели они организовывают??
Или эта статья просто для рекламы
По четным полицейские накрывают бордель правоохранителей
По нечетным наоборот
И план выполнен и у журналистов есть работа
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15.10.2020 15:18 Відповісти
и почему меня это не удивляет. орлы авакова свое дело знают тонко. в нормальной стране аваков уже давно бы топтал зону. там только копни, лет на15 наберется по совокупности.
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15.10.2020 15:53 Відповісти
сорвали спецоперацию...
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15.10.2020 16:25 Відповісти
конверт "откаты"
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15.10.2020 17:11 Відповісти
Опись протокол сдал принял отпечатки пальцев
©
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15.10.2020 19:08 Відповісти
"Правоохранители в Одессе бордель накрыли...", але не закрили...
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15.10.2020 19:28 Відповісти
Ментов уже давно пора сократить хоть на 50%.Реально такое количество ментов давит на здравый смысл.))))
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15.10.2020 21:20 Відповісти
Чем же тогда сокращенные будут заниматся, бандитизмом?
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15.10.2020 21:38 Відповісти
 
 