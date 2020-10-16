УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11179 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 393 31

Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет. ФОТОрепортаж

У Стамбулі проходить зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана в закритому форматі віч-на-віч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після спілкування глав держав відбудуться зустрічі делегацій у розширеному форматі.

Також заплановано 12-те засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

На 17.00 заплановано початок церемонії підписання низки двосторонніх угод, після чого відбудеться спільна пресконференція глав держав.

Читайте також: Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини, очікується зустріч з Ердоганом, - ОП

Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет 01

Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет 02
Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) перемовини (2876) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Есть такая поговорка: "Чтобы научиться играть в шахматы, надо играть с более сильным игроком." Но в этой поговорке есть одна недосказанность. Главное - это ХОТЕТЬ научиться играть. Думаю Эрдоган, многому мог бы научит нашего, прости господи, президента. Вопрос: А оно ему надо?
показати весь коментар
16.10.2020 16:34
+11
Сподіваюся, шо Ердоган втюхає в порожню бубкіну макитру, шо свою краіну треба захищати. Але, якби ж для дегенерата зебільного Україна була своєю...(((
показати весь коментар
16.10.2020 16:36
+10
Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 6416
показати весь коментар
16.10.2020 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 6416
показати весь коментар
16.10.2020 16:32 Відповісти
Байрактары покупай!
показати весь коментар
16.10.2020 16:32 Відповісти
Полностью согласен с тобой. Надо около 100 штук закупить.
показати весь коментар
16.10.2020 16:35 Відповісти
Зачем? При этой власти они не нужны...
показати весь коментар
16.10.2020 16:44 Відповісти
А эта поганая власть вечна? Как на мордовии?
показати весь коментар
16.10.2020 17:03 Відповісти
Мыслительные цепочки из двух звеньев вам недоступны?
показати весь коментар
16.10.2020 20:32 Відповісти
Здається,що так і буде!
показати весь коментар
16.10.2020 17:04 Відповісти
ну с шестым понятно. а эрдогану за шо глаз выкололи?
показати весь коментар
16.10.2020 16:33 Відповісти
Есть такая поговорка: "Чтобы научиться играть в шахматы, надо играть с более сильным игроком." Но в этой поговорке есть одна недосказанность. Главное - это ХОТЕТЬ научиться играть. Думаю Эрдоган, многому мог бы научит нашего, прости господи, президента. Вопрос: А оно ему надо?
показати весь коментар
16.10.2020 16:34 Відповісти
В турецкой бане с-глазу-на-глаз?
показати весь коментар
16.10.2020 16:36 Відповісти
Сподіваюся, шо Ердоган втюхає в порожню бубкіну макитру, шо свою краіну треба захищати. Але, якби ж для дегенерата зебільного Україна була своєю...(((
показати весь коментар
16.10.2020 16:36 Відповісти
Не втюхає. Там голова не порожня, а зайнята пресованою ватою.
показати весь коментар
16.10.2020 16:49 Відповісти
После общения глав государств состоятся встречи делегаций в расширенном формате, наши что бы все влезли прилетели на Ан-225 «Мрия».
показати весь коментар
16.10.2020 16:40 Відповісти
Вова(поскольку мы все президенты)-отдай Крым в аренду Турции,лет на пять.Эрдоган-знает,что делать.
показати весь коментар
16.10.2020 16:40 Відповісти
Канал Росія розповідає про візит Зеленського до Туреччини. З'ясовують, чим має відповісти РФ на постачання турецьких безпілотниківЗеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 4994
показати весь коментар
16.10.2020 16:40 Відповісти
Интересно, а бубочка вазелинчик захватил?
показати весь коментар
16.10.2020 16:47 Відповісти
Да нет, ботокса твоему ***** выпрашивает
показати весь коментар
16.10.2020 17:04 Відповісти
Как можно такое писать о мужчине вообще и о президенте своей страны в частности? Вы извращенец?
показати весь коментар
16.10.2020 17:10 Відповісти
офис вазелиновый входит в состав делегации.
показати весь коментар
16.10.2020 17:22 Відповісти
штепсель и тарапунька блд
показати весь коментар
16.10.2020 16:54 Відповісти
Зеленский расскажет Ердогану свою стратегию что освободить свою землю можно просто перестав стрелять?
показати весь коментар
16.10.2020 16:56 Відповісти
а ердоган тоже в церкви помолился или воздержался?
показати весь коментар
16.10.2020 16:58 Відповісти
пусть Вован возьмёт уроки и домашнее задание как нужно разговаривать с путиным,чтобы тот писался по ночам и как следует себя вести с "западными партнёрами".чтобы те не прикидывались обиженными за то,что Украина слабо борется с коррупционерами,а реально выдавало сбежавших к ним украинских коррупционеров по требованиям экстрадиции и открывало счета в своих банках украинских коррупционеров по требованию НАБУ,ГБР и других следственных органов.
показати весь коментар
16.10.2020 16:59 Відповісти
кино и наш штупсель...
показати весь коментар
16.10.2020 17:01 Відповісти
а подрос подрос ...
в боках
показати весь коментар
16.10.2020 17:03 Відповісти
бідний ердоган ( важкий у нього сьогодні день) співчуваю)
показати весь коментар
16.10.2020 17:41 Відповісти
Не треба співчуття. Він і не с такими зустрічався. привикший. Це у нашого буде рожа, як на прийомі у Макрона.
показати весь коментар
16.10.2020 17:59 Відповісти
Попробуй поноси бронежилет в комплекті з бронепамперсом.
показати весь коментар
16.10.2020 18:01 Відповісти
Это успех!
показати весь коментар
16.10.2020 18:13 Відповісти
Згоден. Зьозік вроді не всрався.
показати весь коментар
16.10.2020 23:30 Відповісти
Це страшенна зрадулєнція.
показати весь коментар
18.10.2020 02:17 Відповісти
 
 