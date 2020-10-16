Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет. ФОТОрепортаж
У Стамбулі проходить зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана в закритому форматі віч-на-віч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після спілкування глав держав відбудуться зустрічі делегацій у розширеному форматі.
Також заплановано 12-те засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.
На 17.00 заплановано початок церемонії підписання низки двосторонніх угод, після чого відбудеться спільна пресконференція глав держав.
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