Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет. ФОТОрепортаж
В Стамбуле проходит встреча Президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в закрытом формате с глазу на глаз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После общения глав государств состоятся встречи делегаций в расширенном формате.
Также запланировано 12-е заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
На 17.00 запланировано начало церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция глав государств.
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