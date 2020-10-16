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Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет. ФОТОрепортаж

В Стамбуле проходит встреча Президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в закрытом формате с глазу на глаз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После общения глав государств состоятся встречи делегаций в расширенном формате.

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Также запланировано 12-е заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На 17.00 запланировано начало церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция глав государств.

Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет 01
Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет 02
Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) переговоры (4939) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+15
Есть такая поговорка: "Чтобы научиться играть в шахматы, надо играть с более сильным игроком." Но в этой поговорке есть одна недосказанность. Главное - это ХОТЕТЬ научиться играть. Думаю Эрдоган, многому мог бы научит нашего, прости господи, президента. Вопрос: А оно ему надо?
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16.10.2020 16:34
+11
Сподіваюся, шо Ердоган втюхає в порожню бубкіну макитру, шо свою краіну треба захищати. Але, якби ж для дегенерата зебільного Україна була своєю...(((
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16.10.2020 16:36
+10
Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 6416
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16.10.2020 16:32
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Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 6416
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16.10.2020 16:32 Ответить
Байрактары покупай!
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16.10.2020 16:32 Ответить
Полностью согласен с тобой. Надо около 100 штук закупить.
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16.10.2020 16:35 Ответить
Зачем? При этой власти они не нужны...
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16.10.2020 16:44 Ответить
А эта поганая власть вечна? Как на мордовии?
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16.10.2020 17:03 Ответить
Мыслительные цепочки из двух звеньев вам недоступны?
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16.10.2020 20:32 Ответить
Здається,що так і буде!
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16.10.2020 17:04 Ответить
ну с шестым понятно. а эрдогану за шо глаз выкололи?
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16.10.2020 16:33 Ответить
Есть такая поговорка: "Чтобы научиться играть в шахматы, надо играть с более сильным игроком." Но в этой поговорке есть одна недосказанность. Главное - это ХОТЕТЬ научиться играть. Думаю Эрдоган, многому мог бы научит нашего, прости господи, президента. Вопрос: А оно ему надо?
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16.10.2020 16:34 Ответить
В турецкой бане с-глазу-на-глаз?
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16.10.2020 16:36 Ответить
Сподіваюся, шо Ердоган втюхає в порожню бубкіну макитру, шо свою краіну треба захищати. Але, якби ж для дегенерата зебільного Україна була своєю...(((
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16.10.2020 16:36 Ответить
Не втюхає. Там голова не порожня, а зайнята пресованою ватою.
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16.10.2020 16:49 Ответить
После общения глав государств состоятся встречи делегаций в расширенном формате, наши что бы все влезли прилетели на Ан-225 «Мрия».
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16.10.2020 16:40 Ответить
Вова(поскольку мы все президенты)-отдай Крым в аренду Турции,лет на пять.Эрдоган-знает,что делать.
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16.10.2020 16:40 Ответить
Канал Росія розповідає про візит Зеленського до Туреччини. З'ясовують, чим має відповісти РФ на постачання турецьких безпілотниківЗеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 4994
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16.10.2020 16:40 Ответить
Интересно, а бубочка вазелинчик захватил?
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16.10.2020 16:47 Ответить
Да нет, ботокса твоему ***** выпрашивает
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16.10.2020 17:04 Ответить
Как можно такое писать о мужчине вообще и о президенте своей страны в частности? Вы извращенец?
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16.10.2020 17:10 Ответить
офис вазелиновый входит в состав делегации.
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16.10.2020 17:22 Ответить
штепсель и тарапунька блд
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16.10.2020 16:54 Ответить
Зеленский расскажет Ердогану свою стратегию что освободить свою землю можно просто перестав стрелять?
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16.10.2020 16:56 Ответить
а ердоган тоже в церкви помолился или воздержался?
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16.10.2020 16:58 Ответить
пусть Вован возьмёт уроки и домашнее задание как нужно разговаривать с путиным,чтобы тот писался по ночам и как следует себя вести с "западными партнёрами".чтобы те не прикидывались обиженными за то,что Украина слабо борется с коррупционерами,а реально выдавало сбежавших к ним украинских коррупционеров по требованиям экстрадиции и открывало счета в своих банках украинских коррупционеров по требованию НАБУ,ГБР и других следственных органов.
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16.10.2020 16:59 Ответить
кино и наш штупсель...
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16.10.2020 17:01 Ответить
а подрос подрос ...
в боках
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16.10.2020 17:03 Ответить
бідний ердоган ( важкий у нього сьогодні день) співчуваю)
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16.10.2020 17:41 Ответить
Не треба співчуття. Він і не с такими зустрічався. привикший. Це у нашого буде рожа, як на прийомі у Макрона.
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16.10.2020 17:59 Ответить
Попробуй поноси бронежилет в комплекті з бронепамперсом.
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16.10.2020 18:01 Ответить
Это успех!
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16.10.2020 18:13 Ответить
Згоден. Зьозік вроді не всрався.
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16.10.2020 23:30 Ответить
Це страшенна зрадулєнція.
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18.10.2020 02:17 Ответить
 
 