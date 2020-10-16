Зеленский и Эрдоган в Стамбуле проводят встречу тет-а-тет. ФОТОрепортаж

В Стамбуле проходит встреча Президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в закрытом формате с глазу на глаз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После общения глав государств состоятся встречи делегаций в расширенном формате.

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Также запланировано 12-е заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На 17.00 запланировано начало церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция глав государств.





