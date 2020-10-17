Аудіогіди українською мовою з'явилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська. ФОТО

Перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською мовою в найбільшому палаці Туреччини - Долмабахче. Паралельно україномовні аудіогіди були представлені ще у двох відомих культурних пам'ятках Туреччини - музеї просто неба в Ефесі і Національному парку Гьореме в Каппадокії.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Українською мовою аудіогіди перевели силами посольства України в Турецькій Республіці та генерального консульства України в Стамбулі.

Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

Загалом україномовні аудіогіди запроваджено вже в п'яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською мовою з'явилися в стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.

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"Щороку понад мільйон українців відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися. А також щоб долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України", - наголосила Зеленська.





