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Аудіогіди українською мовою з'явилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська. ФОТО

Перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською мовою в найбільшому палаці Туреччини - Долмабахче. Паралельно україномовні аудіогіди були представлені ще у двох відомих культурних пам'ятках Туреччини - музеї просто неба в Ефесі і Національному парку Гьореме в Каппадокії.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Українською мовою аудіогіди перевели силами посольства України в Турецькій Республіці та генерального консульства України в Стамбулі.

Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

Загалом україномовні аудіогіди запроваджено вже в п'яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською мовою з'явилися в стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.

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"Щороку понад мільйон українців відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися. А також щоб долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України", - наголосила Зеленська.

Аудіогіди українською мовою зявилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська 01

Аудіогіди українською мовою зявилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська 02
Аудіогіди українською мовою зявилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська 03
Аудіогіди українською мовою зявилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська 04

Автор: 

музей (441) Туреччина (3502) українська мова (833) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+10
З'явилась нарешті актриса пєчального жанру.
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17.10.2020 16:43
+8
Ми ж не кацапи, щоб на нас махнули рукою - ай, і росіскою послухають.
Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
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17.10.2020 16:42
+8
А українське кіно вбиваєте, квартальні блазні.

"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке

В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.

Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
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17.10.2020 17:13
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Ми ж не кацапи, щоб на нас махнули рукою - ай, і росіскою послухають.
Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
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17.10.2020 16:42 Відповісти
І особливо у Россії.
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17.10.2020 16:58 Відповісти
только, чтоб не под членорояльный аккомпанемент..
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17.10.2020 16:58 Відповісти
З'явилась нарешті актриса пєчального жанру.
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17.10.2020 16:43 Відповісти
Уже и в Турции женщины в маскировочных халатах ходят?
Религиозные фанатики до добра не доведут...
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17.10.2020 16:43 Відповісти
Може ми дозволимо туркам самим вирішувати про свій гардероб?
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17.10.2020 17:13 Відповісти
аудио гиды? - тут не все так так однозначно...
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17.10.2020 16:50 Відповісти
Представляю, как будет корчить скрепный туристический люд.
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17.10.2020 16:52 Відповісти
Я прочитал Аудиогидры
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17.10.2020 16:52 Відповісти
слава аллаху тетка не в зеленых тапках...
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17.10.2020 16:53 Відповісти
Будем гордиться)))
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17.10.2020 16:54 Відповісти
А еще было бы круто если бы гид автоматически включал соответствующий язык после распознавания паспорта. Донбаситов с ненавистными украинскими id паспортами стало бы выкручивать наизнанку
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17.10.2020 16:56 Відповісти
Зеленская/ Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей .14 января 2020.-Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития комплекса «Мистецький арсенал». Одним из членов совета стала Елена Зеленская. Марина Порошенко занимала эту должность с декабря 2016 года
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17.10.2020 16:57 Відповісти
Цікаво, з якої мови зеЛену на турецьку перекладали? З української чи з мови загарбника?
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17.10.2020 17:01 Відповісти
а что у нее с плечами? сколиоз?
ну хоть не в шлепках в этот раз
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17.10.2020 17:07 Відповісти
А українське кіно вбиваєте, квартальні блазні.

"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке

В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.

Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
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17.10.2020 17:13 Відповісти
Эта тупая квартальная шлюха на отдых в турцию приехала, лучше б делом занималась - волонтерила для больниц с больными на короновирус
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17.10.2020 17:18 Відповісти
Тігран - ти хто по національності?
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17.10.2020 17:21 Відповісти
Аудіогіди українською мовою з'явилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська - Цензор.НЕТ 7823
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17.10.2020 17:28 Відповісти
Вы это Авакяну напишите. Он уже седьмой год "без шансов"
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17.10.2020 17:32 Відповісти
Ви самі депопуляризуєте свою мову . Віддайте награбоване .
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17.10.2020 17:37 Відповісти
Как "ситуативный союз"(из-за Крыма) ок -Турция подходит больше, чем та же США. Но "в долгую" Украина, это близко к европейской и в целом западной идеологии. Турция- это империализм, ваххабизм, расизм и прочие угрозы.
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17.10.2020 17:52 Відповісти
зеленая разговаривает?Даже мендель не помеха?5 вопросов своему крокодилу зеленому накалякала сама.В 95 квартале она сценарии ему писала.Надо видеть сколько ненависти у нее в глазах к нам.Приволоклись сюда,чтоб ненавидя грабить!
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17.10.2020 18:14 Відповісти
очень нужная у туризме вещь: объясняет на украинском, наезжает на турецком, посылает по руцки
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17.10.2020 18:45 Відповісти
Гм.І як раніше без Лєнки обходились ?

"...Нагадаємо, у червні цьоріч https://hromadske.radio/news/2020/06/06/pislia-bel-vedera-ta-al-bertiny-ukrains-koiu-zahovoryt-i-audiohid-u-muzei-istorii-mystetstv-u-vidni повідомили , що україномовний аудіогід з'явиться у третій найбільшій художній галереї столиці Австрії - Музеї історії мистецтв.
На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення.
Також українській аудіогіди вже https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/do-2020-v-6-muzeyah-yevropy-z-yavlyatsya-*************-audiogidy працюють у Національному музеї та у Музеї польських євреїв у Варшаві.
Україномовні аудіогіди в музеях світу: проєкт, який запропонували втілити від імені дружини президента і який насправді втілюється Українським інститутом...."
https://hromadske.radio/news/2020/10/08/u-londons-komu-taueri-z-iavyt-sia-audiohid-ukrains-koiu-zelens-ka
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17.10.2020 19:20 Відповісти
"...2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії , а також у трьох музеях в Польщі." https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides
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17.10.2020 19:21 Відповісти
Опять эта нелепая баба нарисовалась!
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17.10.2020 22:07 Відповісти
 
 