Аудіогіди українською мовою з'явилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська. ФОТО
Перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською мовою в найбільшому палаці Туреччини - Долмабахче. Паралельно україномовні аудіогіди були представлені ще у двох відомих культурних пам'ятках Туреччини - музеї просто неба в Ефесі і Національному парку Гьореме в Каппадокії.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Українською мовою аудіогіди перевели силами посольства України в Турецькій Республіці та генерального консульства України в Стамбулі.
Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.
Загалом україномовні аудіогіди запроваджено вже в п'яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською мовою з'явилися в стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.
"Щороку понад мільйон українців відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися. А також щоб долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України", - наголосила Зеленська.
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Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
Религиозные фанатики до добра не доведут...
ну хоть не в шлепках в этот раз
"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке
В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.
Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.
Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
"...Нагадаємо, у червні цьоріч https://hromadske.radio/news/2020/06/06/pislia-bel-vedera-ta-al-bertiny-ukrains-koiu-zahovoryt-i-audiohid-u-muzei-istorii-mystetstv-u-vidni повідомили , що україномовний аудіогід з'явиться у третій найбільшій художній галереї столиці Австрії - Музеї історії мистецтв.
На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення.
Також українській аудіогіди вже https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/do-2020-v-6-muzeyah-yevropy-z-yavlyatsya-*************-audiogidy працюють у Національному музеї та у Музеї польських євреїв у Варшаві.
Україномовні аудіогіди в музеях світу: проєкт, який запропонували втілити від імені дружини президента і який насправді втілюється Українським інститутом...."
https://hromadske.radio/news/2020/10/08/u-londons-komu-taueri-z-iavyt-sia-audiohid-ukrains-koiu-zelens-ka