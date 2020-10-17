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Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская. ФОТО

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском языке в крупнейшем дворце Турции - Долмабахче. Параллельно украиноязычные аудиогиды были представлены еще в двух известных культурных памятниках Турции - музее под открытым небом в Эфесе и Национальном парке Гёреме в Каппадокии.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

На украинский язык аудиогиды перевели силами Посольства Украины в Турецкой Республике и Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Торжественное событие по случаю запуска украиноязычных аудиогидов посетила первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Таким образом, украиноязычные аудиогиды введены уже в пяти крупнейших музеях Турции. В 2019 году аудиогиды на украинском языке появились в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапы.

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"Ежегодно более миллиона украинцев посещают Турцию, чтобы отдохнуть и оздоровиться. А еще - чтобы приобщиться к величественному культурному наследию этой страны, которое должно быть доступно нашим гражданам именно на украинском языке. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и вообще в мире увеличилось украинских аудиогидов, а значит - и Украины", - сказала Зеленская.

Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская 01
Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская 02
Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская 03
Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская 04

Автор: 

музей (723) Турция (3379) украинский язык (1189) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+10
З'явилась нарешті актриса пєчального жанру.
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17.10.2020 16:43
+8
Ми ж не кацапи, щоб на нас махнули рукою - ай, і росіскою послухають.
Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
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17.10.2020 16:42
+8
А українське кіно вбиваєте, квартальні блазні.

"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке

В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.

Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
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17.10.2020 17:13
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Ми ж не кацапи, щоб на нас махнули рукою - ай, і росіскою послухають.
Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
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17.10.2020 16:42 Ответить
І особливо у Россії.
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17.10.2020 16:58 Ответить
только, чтоб не под членорояльный аккомпанемент..
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17.10.2020 16:58 Ответить
З'явилась нарешті актриса пєчального жанру.
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17.10.2020 16:43 Ответить
Уже и в Турции женщины в маскировочных халатах ходят?
Религиозные фанатики до добра не доведут...
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17.10.2020 16:43 Ответить
Може ми дозволимо туркам самим вирішувати про свій гардероб?
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17.10.2020 17:13 Ответить
аудио гиды? - тут не все так так однозначно...
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17.10.2020 16:50 Ответить
Представляю, как будет корчить скрепный туристический люд.
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17.10.2020 16:52 Ответить
Я прочитал Аудиогидры
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17.10.2020 16:52 Ответить
слава аллаху тетка не в зеленых тапках...
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17.10.2020 16:53 Ответить
Будем гордиться)))
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17.10.2020 16:54 Ответить
А еще было бы круто если бы гид автоматически включал соответствующий язык после распознавания паспорта. Донбаситов с ненавистными украинскими id паспортами стало бы выкручивать наизнанку
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17.10.2020 16:56 Ответить
Зеленская/ Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей .14 января 2020.-Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития комплекса «Мистецький арсенал». Одним из членов совета стала Елена Зеленская. Марина Порошенко занимала эту должность с декабря 2016 года
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17.10.2020 16:57 Ответить
Цікаво, з якої мови зеЛену на турецьку перекладали? З української чи з мови загарбника?
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17.10.2020 17:01 Ответить
а что у нее с плечами? сколиоз?
ну хоть не в шлепках в этот раз
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17.10.2020 17:07 Ответить
А українське кіно вбиваєте, квартальні блазні.

"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке

В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.

Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
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17.10.2020 17:13 Ответить
Эта тупая квартальная шлюха на отдых в турцию приехала, лучше б делом занималась - волонтерила для больниц с больными на короновирус
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17.10.2020 17:18 Ответить
Тігран - ти хто по національності?
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17.10.2020 17:21 Ответить
Аудіогіди українською мовою з'явилися ще в трьох музеях Туреччини, - Зеленська - Цензор.НЕТ 7823
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17.10.2020 17:28 Ответить
Вы это Авакяну напишите. Он уже седьмой год "без шансов"
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17.10.2020 17:32 Ответить
Ви самі депопуляризуєте свою мову . Віддайте награбоване .
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17.10.2020 17:37 Ответить
Как "ситуативный союз"(из-за Крыма) ок -Турция подходит больше, чем та же США. Но "в долгую" Украина, это близко к европейской и в целом западной идеологии. Турция- это империализм, ваххабизм, расизм и прочие угрозы.
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17.10.2020 17:52 Ответить
зеленая разговаривает?Даже мендель не помеха?5 вопросов своему крокодилу зеленому накалякала сама.В 95 квартале она сценарии ему писала.Надо видеть сколько ненависти у нее в глазах к нам.Приволоклись сюда,чтоб ненавидя грабить!
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17.10.2020 18:14 Ответить
очень нужная у туризме вещь: объясняет на украинском, наезжает на турецком, посылает по руцки
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17.10.2020 18:45 Ответить
Гм.І як раніше без Лєнки обходились ?

"...Нагадаємо, у червні цьоріч https://hromadske.radio/news/2020/06/06/pislia-bel-vedera-ta-al-bertiny-ukrains-koiu-zahovoryt-i-audiohid-u-muzei-istorii-mystetstv-u-vidni повідомили , що україномовний аудіогід з'явиться у третій найбільшій художній галереї столиці Австрії - Музеї історії мистецтв.
На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення.
Також українській аудіогіди вже https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/do-2020-v-6-muzeyah-yevropy-z-yavlyatsya-*************-audiogidy працюють у Національному музеї та у Музеї польських євреїв у Варшаві.
Україномовні аудіогіди в музеях світу: проєкт, який запропонували втілити від імені дружини президента і який насправді втілюється Українським інститутом...."
https://hromadske.radio/news/2020/10/08/u-londons-komu-taueri-z-iavyt-sia-audiohid-ukrains-koiu-zelens-ka
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17.10.2020 19:20 Ответить
"...2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії , а також у трьох музеях в Польщі." https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides
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17.10.2020 19:21 Ответить
Опять эта нелепая баба нарисовалась!
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17.10.2020 22:07 Ответить
 
 