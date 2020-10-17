Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская. ФОТО

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском языке в крупнейшем дворце Турции - Долмабахче. Параллельно украиноязычные аудиогиды были представлены еще в двух известных культурных памятниках Турции - музее под открытым небом в Эфесе и Национальном парке Гёреме в Каппадокии.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

На украинский язык аудиогиды перевели силами Посольства Украины в Турецкой Республике и Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Торжественное событие по случаю запуска украиноязычных аудиогидов посетила первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Таким образом, украиноязычные аудиогиды введены уже в пяти крупнейших музеях Турции. В 2019 году аудиогиды на украинском языке появились в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапы.

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"Ежегодно более миллиона украинцев посещают Турцию, чтобы отдохнуть и оздоровиться. А еще - чтобы приобщиться к величественному культурному наследию этой страны, которое должно быть доступно нашим гражданам именно на украинском языке. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и вообще в мире увеличилось украинских аудиогидов, а значит - и Украины", - сказала Зеленская.







