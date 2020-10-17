Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская. ФОТО
Первая леди Елена Зеленская приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском языке в крупнейшем дворце Турции - Долмабахче. Параллельно украиноязычные аудиогиды были представлены еще в двух известных культурных памятниках Турции - музее под открытым небом в Эфесе и Национальном парке Гёреме в Каппадокии.
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
На украинский язык аудиогиды перевели силами Посольства Украины в Турецкой Республике и Генерального консульства Украины в Стамбуле.
Торжественное событие по случаю запуска украиноязычных аудиогидов посетила первая леди Турции Эмине Эрдоган.
Таким образом, украиноязычные аудиогиды введены уже в пяти крупнейших музеях Турции. В 2019 году аудиогиды на украинском языке появились в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапы.
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"Ежегодно более миллиона украинцев посещают Турцию, чтобы отдохнуть и оздоровиться. А еще - чтобы приобщиться к величественному культурному наследию этой страны, которое должно быть доступно нашим гражданам именно на украинском языке. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и вообще в мире увеличилось украинских аудиогидов, а значит - и Украины", - сказала Зеленская.
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Треба завжди вимагати україномовний контент, особливо за кордоном.
Религиозные фанатики до добра не доведут...
ну хоть не в шлепках в этот раз
"В Украине в 4,6 раза уменьшилось количество фильмов, снятых на украинском языке
В Украине доля украиноязычных фильмов в прокате снизилась с 30,9% до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.
Для сравнения, в прошлом году количество кинолент, снятых на украинском языке, составляло 159 наименований. В этом году вышло лишь 34 украиноязычных фильма.
Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает, что общее количество фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляет 523. В этом году, по состоянию на 1 октября, - 286."
"...Нагадаємо, у червні цьоріч https://hromadske.radio/news/2020/06/06/pislia-bel-vedera-ta-al-bertiny-ukrains-koiu-zahovoryt-i-audiohid-u-muzei-istorii-mystetstv-u-vidni повідомили , що україномовний аудіогід з'явиться у третій найбільшій художній галереї столиці Австрії - Музеї історії мистецтв.
На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення.
Також українській аудіогіди вже https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/do-2020-v-6-muzeyah-yevropy-z-yavlyatsya-*************-audiogidy працюють у Національному музеї та у Музеї польських євреїв у Варшаві.
Україномовні аудіогіди в музеях світу: проєкт, який запропонували втілити від імені дружини президента і який насправді втілюється Українським інститутом...."
https://hromadske.radio/news/2020/10/08/u-londons-komu-taueri-z-iavyt-sia-audiohid-ukrains-koiu-zelens-ka