Унаслідок зіткнення чотирьох автомобілів на Львівщині загинули три людини, - Нацполіція. ФОТО

ДТП сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 10.00 на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Зубра Пустомитівського району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" і "Сітроен".

Від травм, зазнаних у результаті ДТП, на місці події загинули водій і пасажир "ВАЗ", травмований пасажир автомобіля "Сітроен" помер дорогою в лікарню. Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

На місці події працюють співробітники відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту поліції Львівщини.

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Вирішується питання правової кваліфікації події.