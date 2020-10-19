Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові. ФОТО

Через проведення студентського балу-маскараду в одному з Харківських готелів відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

На даний час співробітниками поліції проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи.

19 жовтня під час моніторингу Інтернет-мережі працівники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію про те, що в готелі по проспекту Незалежності 16 жовтня відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог та норм.

Слідчим за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання відповідно до санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Прес-служба Харківської міськради 16 жовтня повідомляла про проведення студентського балу-маскараду.

Зазначається, що в заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста.

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