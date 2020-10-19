УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5205 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
10 269 21

Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові. ФОТО

Через проведення студентського балу-маскараду в одному з Харківських готелів відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

На даний час співробітниками поліції проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи.

19 жовтня під час моніторингу Інтернет-мережі працівники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію про те, що в готелі по проспекту Незалежності 16 жовтня відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог та норм.

Слідчим за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання відповідно до санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Прес-служба Харківської міськради 16 жовтня повідомляла про проведення студентського балу-маскараду.

Зазначається, що в заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста.

Дивіться також: У Харкові підірвали покинутий елеватор, який не функціонував з 90-х років. ВIДЕО

Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові 01
Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові 02

Автор: 

бал (4) карантин (18172) Нацполіція (15168) Харків (5600)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
А дибила ляшка-санитарного полиция не считает нужным привлечь к ответственности за дибильные решения весной?
показати весь коментар
19.10.2020 17:43
+6
Некто сергей тимченко,воровавший при овоще на посту главы госземагенства вернулся в Украину из рашки и рассказывает на всяких сборищах на камеру, что он "злочинна влада и гордится этим". Так что какой-то бал-маскарад полоумных-это такая мелочь о которой даже неудобно говорить.
показати весь коментар
19.10.2020 17:44
+4
Правильно! Если бал-маскарад то все должны быть в масках! Это мало того что не безопасно но ещё и бескультурно!
показати весь коментар
19.10.2020 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дибила ляшка-санитарного полиция не считает нужным привлечь к ответственности за дибильные решения весной?
показати весь коментар
19.10.2020 17:43 Відповісти
Толку от этого цирка, как будто кто то понесёт наказание ...
показати весь коментар
19.10.2020 17:44 Відповісти
Некто сергей тимченко,воровавший при овоще на посту главы госземагенства вернулся в Украину из рашки и рассказывает на всяких сборищах на камеру, что он "злочинна влада и гордится этим". Так что какой-то бал-маскарад полоумных-это такая мелочь о которой даже неудобно говорить.
показати весь коментар
19.10.2020 17:44 Відповісти
Может скоро мы все .......!!! Может это третья мировая?
показати весь коментар
19.10.2020 17:49 Відповісти
Тут концерты не отменяют, но певицу почемуто к уголовке не ведут. Избирательное правосудие.
показати весь коментар
19.10.2020 17:49 Відповісти
Аваков Кернеса пресує. Так і живемо.
показати весь коментар
19.10.2020 17:53 Відповісти
Правильно! Если бал-маскарад то все должны быть в масках! Это мало того что не безопасно но ещё и бескультурно!
показати весь коментар
19.10.2020 17:54 Відповісти
Действительно, почему бы в бальную маску не вставить кусочек фильтра? И претензий легко избежать, и польза была бы какая-то.
показати весь коментар
19.10.2020 18:49 Відповісти
Кстати почему за 24 августа ни кто не понес наказание?
показати весь коментар
19.10.2020 17:55 Відповісти
Нарушения конечно есть, но тогда нужно начать с Рады, там больше половины без масок.
показати весь коментар
19.10.2020 18:07 Відповісти
Гепадопінськ живе в іншому вимірі.
показати весь коментар
19.10.2020 18:24 Відповісти
Первая столица Украины!!!
показати весь коментар
19.10.2020 18:33 Відповісти
Перша столиця радянської України.
показати весь коментар
19.10.2020 18:36 Відповісти
Це у них таке поняття свободи. Вони не пов'язують можливе потрапляння на лікарняне ліжко з танцями у тісному колі. А тим часом кількість хворих у Харківській області - 23000, у Львівській - 15000. Раніше лідирувала Львівщина.
показати весь коментар
19.10.2020 19:11 Відповісти
А тим часом кількість

Померлих від грипу-0,4% на всій землі- робіть висновки.
показати весь коментар
19.10.2020 21:11 Відповісти
І на той *маскарад порядка 200 тис гривасов з міського бюджету ..+ 44 тис за аренду приміщення . ( ТВ )
показати весь коментар
19.10.2020 18:34 Відповісти
Так Митенька ты этого хотел. Лиш бы не Порошенко! Да ЗЕбилёныш?
показати весь коментар
19.10.2020 18:54 Відповісти
Так Митенька ты этого хотел. Лиш бы не Порошенко!

когда народ кого не любит-его войска и деньги- прах!
показати весь коментар
19.10.2020 21:12 Відповісти
Ну надо же платья выгуливать когда-то😀
показати весь коментар
19.10.2020 20:32 Відповісти
 
 