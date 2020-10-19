Полиция открыла уголовное производство из-за проведения студенческого бала-маскарада в Харькове. ФОТО

Из-за проведения студенческого бала-маскарада в одной из Харьковских гостиниц открыто уголовное производство по факту нарушения санитарных правил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, а также возможные пострадавшие лица.

19 октября во время мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм.

Следственным по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Харьковского горсовета 16 октября сообщала о проведении студенческого бала-маскарада.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.

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