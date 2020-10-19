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Полиция открыла уголовное производство из-за проведения студенческого бала-маскарада в Харькове. ФОТО

Из-за проведения студенческого бала-маскарада в одной из Харьковских гостиниц открыто уголовное производство по факту нарушения санитарных правил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, а также возможные пострадавшие лица.

19 октября во время мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм.

Следственным по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Харьковского горсовета 16 октября сообщала о проведении студенческого бала-маскарада.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.

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Полиция открыла уголовное производство из-за проведения студенческого бала-маскарада в Харькове 01
Полиция открыла уголовное производство из-за проведения студенческого бала-маскарада в Харькове 02

Автор: 

бал (7) карантин (16729) Нацполиция (16463) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+6
А дибила ляшка-санитарного полиция не считает нужным привлечь к ответственности за дибильные решения весной?
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19.10.2020 17:43
+6
Некто сергей тимченко,воровавший при овоще на посту главы госземагенства вернулся в Украину из рашки и рассказывает на всяких сборищах на камеру, что он "злочинна влада и гордится этим". Так что какой-то бал-маскарад полоумных-это такая мелочь о которой даже неудобно говорить.
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19.10.2020 17:44
+4
Правильно! Если бал-маскарад то все должны быть в масках! Это мало того что не безопасно но ещё и бескультурно!
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19.10.2020 17:54
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А дибила ляшка-санитарного полиция не считает нужным привлечь к ответственности за дибильные решения весной?
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19.10.2020 17:43 Ответить
Толку от этого цирка, как будто кто то понесёт наказание ...
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19.10.2020 17:44 Ответить
Некто сергей тимченко,воровавший при овоще на посту главы госземагенства вернулся в Украину из рашки и рассказывает на всяких сборищах на камеру, что он "злочинна влада и гордится этим". Так что какой-то бал-маскарад полоумных-это такая мелочь о которой даже неудобно говорить.
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19.10.2020 17:44 Ответить
Может скоро мы все .......!!! Может это третья мировая?
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19.10.2020 17:49 Ответить
Тут концерты не отменяют, но певицу почемуто к уголовке не ведут. Избирательное правосудие.
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19.10.2020 17:49 Ответить
Аваков Кернеса пресує. Так і живемо.
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19.10.2020 17:53 Ответить
Правильно! Если бал-маскарад то все должны быть в масках! Это мало того что не безопасно но ещё и бескультурно!
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19.10.2020 17:54 Ответить
Действительно, почему бы в бальную маску не вставить кусочек фильтра? И претензий легко избежать, и польза была бы какая-то.
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19.10.2020 18:49 Ответить
Кстати почему за 24 августа ни кто не понес наказание?
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19.10.2020 17:55 Ответить
Нарушения конечно есть, но тогда нужно начать с Рады, там больше половины без масок.
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19.10.2020 18:07 Ответить
Гепадопінськ живе в іншому вимірі.
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19.10.2020 18:24 Ответить
Первая столица Украины!!!
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19.10.2020 18:33 Ответить
Перша столиця радянської України.
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19.10.2020 18:36 Ответить
Це у них таке поняття свободи. Вони не пов'язують можливе потрапляння на лікарняне ліжко з танцями у тісному колі. А тим часом кількість хворих у Харківській області - 23000, у Львівській - 15000. Раніше лідирувала Львівщина.
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19.10.2020 19:11 Ответить
А тим часом кількість

Померлих від грипу-0,4% на всій землі- робіть висновки.
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19.10.2020 21:11 Ответить
І на той *маскарад порядка 200 тис гривасов з міського бюджету ..+ 44 тис за аренду приміщення . ( ТВ )
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19.10.2020 18:34 Ответить
Так Митенька ты этого хотел. Лиш бы не Порошенко! Да ЗЕбилёныш?
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19.10.2020 18:54 Ответить
Так Митенька ты этого хотел. Лиш бы не Порошенко!

когда народ кого не любит-его войска и деньги- прах!
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19.10.2020 21:12 Ответить
Ну надо же платья выгуливать когда-то😀
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19.10.2020 20:32 Ответить
 
 