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Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату. ФОТО

33-річний чоловік і його батько спробували вдома на кухні розібрати гранату. Обидва вижили, але доставлені до лікарні з травмами.

Про це повідомила у фейсбуці речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією співробітників слідчо-оперативної групи, які працюють на місці події, встановлено, що на кухні в квартирі будинку на просп. Переможців, внаслідок необережного поводження чоловіків зі гранатою стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири і його 33-річний син. Обидва чоловіки доставлені в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Нині слідчі і вибухотехніки встановлюють на місці всі деталі того, що сталося.

Також дивіться: У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція. ФОТО

Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату 01
Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату 02
Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату 03
Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату 04

Автор: 

вибух (4455) граната (789) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+13
Чомусь відразу згадався Чарлз Дарвін...
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20.10.2020 01:22
+10
Электорат Зеленского искали, что там украл Порошенко
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20.10.2020 05:07
+8
Маленький мальчик нашел ананас,
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
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20.10.2020 01:44
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смешно и грустно..но больше смешно
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20.10.2020 01:16 Відповісти
Чомусь відразу згадався Чарлз Дарвін...
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20.10.2020 01:22 Відповісти
Це стопудово молдоване !!))
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20.10.2020 01:24 Відповісти
Бро, ти кличним відмінком, прямо ошарашив
Я ж прочитав в українській транслітерації.
Шаблон зостався цілим, лише тому, бо ж я не молдаванин.
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20.10.2020 02:08 Відповісти
Маленький мальчик нашел ананас,
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
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20.10.2020 01:44 Відповісти
Дедушка в поле гранату нашел,
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.

Девочка Маша гранату нашла.
"Что это, деда?" - спросила она.
"Дерни колечко", - ей дед отвечал.
Долго над дедушкой бантик летал.
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20.10.2020 03:46 Відповісти
Неплохая семейка, осбенно умиляет тот факт , что в семье наблюдается общность интересов
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20.10.2020 03:40 Відповісти
Конечно - сидели бухали вместе.
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20.10.2020 07:02 Відповісти
Электорат Зеленского искали, что там украл Порошенко
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20.10.2020 05:07 Відповісти
А может запедроты искали зраду, припрятанную в гранате?
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20.10.2020 06:44 Відповісти
А зачем разбирали? При совке, обычно пилили или молотком стучали, а еще можно на газу погреть или в печку сунуть. Чем больше таких "разбиральщиков", тем лучше будет человеческая порода.
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20.10.2020 05:08 Відповісти
А откуда ты знаешь, что именно разбирали? Нацполиция сказала? Ну-ну...
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20.10.2020 07:01 Відповісти
а еще можно на газу погреть

Если запал выкрутить, то можно и на газу греть. Из снарядов взрывчатку вроде так и выплавляют - снаряд нагревается и из дырочки куда вкручивается взрыватель начинает вытекать начинка.
Тринитротолуо́л (2,4,6-тринитротолуол, 2,4,6-тринитрометилбензол, тротил, тол, TNT) - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °C



Температура вспышки 290 °C, поэтому греть конечно лучше не на открытом огне, а кипятить в кастрюле в воде. потом достать и вылить начинку.
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20.10.2020 09:06 Відповісти
самоліквідація дурнів в природі...
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20.10.2020 05:18 Відповісти
Хотіли подивитись "че там у хохлов".
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20.10.2020 06:56 Відповісти
От дурні, тре було 120-й снаряд розбирать.
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20.10.2020 07:55 Відповісти
120 мм артиллерийская мина, 122 мм, 152 мм артснаряды
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20.10.2020 08:46 Відповісти
Думаєш що в цьому випадку 2мм матимуть значення? 😁
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20.10.2020 09:24 Відповісти
Может напечатать инструкцию по разбору гранаты с описанием последствий и распространять в прифронтовой зоне. Так инстинкт выживания, возможно победит обезьянье любопытство.
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20.10.2020 07:37 Відповісти
Вы наивная, так как в своих мыслях вы переоцениваете умственные способности людей.
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20.10.2020 07:54 Відповісти
Учту.
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20.10.2020 10:20 Відповісти
Папа сынуле гранату отдал
= Долго сандалик над полем летал...
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20.10.2020 08:02 Відповісти
Яблоко от яблони недалеко падает)))
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20.10.2020 08:16 Відповісти
Яблоко от яблони лежат на соседних койках
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20.10.2020 09:09 Відповісти
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20.10.2020 09:55 Відповісти
В этом контексте поговорка приобретает второй смысл...
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20.10.2020 08:17 Відповісти
Дебіли, блд... (с)
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20.10.2020 08:27 Відповісти
Похоже оба два в свое время откосили от армии
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20.10.2020 09:10 Відповісти
Теорія дідуся Дарвіна про мінливість видів тварин, надійно і надовго прописалася в Україні.
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20.10.2020 09:15 Відповісти
жилище - образец приюта убогого чухонца с отжатым хазяином в годы обполчленства кондишина, для мебели. унитаза чай попить видать за бурятами не досталось
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20.10.2020 09:16 Відповісти
Да, верно говорят, у 80% человекоподобных существ отсутствует механизм причинно-следственной связи. От сюда все вытекающие. Продолжают же ведь и сэлфи делать на электропоезде и шлагбаум на красный объехать, многим до обезьян далеко еще очень далеко эволюционировать.
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20.10.2020 10:08 Відповісти
Каждый раз, когда вижу такую новость, меня мучает один вопрос - "нахера?".
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20.10.2020 16:34 Відповісти
 
 