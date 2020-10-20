Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату. ФОТО

33-річний чоловік і його батько спробували вдома на кухні розібрати гранату. Обидва вижили, але доставлені до лікарні з травмами.

Про це повідомила у фейсбуці речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією співробітників слідчо-оперативної групи, які працюють на місці події, встановлено, що на кухні в квартирі будинку на просп. Переможців, внаслідок необережного поводження чоловіків зі гранатою стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири і його 33-річний син. Обидва чоловіки доставлені в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Нині слідчі і вибухотехніки встановлюють на місці всі деталі того, що сталося.

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