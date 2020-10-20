Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату. ФОТО
33-річний чоловік і його батько спробували вдома на кухні розібрати гранату. Обидва вижили, але доставлені до лікарні з травмами.
Про це повідомила у фейсбуці речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією співробітників слідчо-оперативної групи, які працюють на місці події, встановлено, що на кухні в квартирі будинку на просп. Переможців, внаслідок необережного поводження чоловіків зі гранатою стався вибух", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири і його 33-річний син. Обидва чоловіки доставлені в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Нині слідчі і вибухотехніки встановлюють на місці всі деталі того, що сталося.
Будь ласка, зачекайте...
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Я ж прочитав в українській транслітерації.
Шаблон зостався цілим, лише тому, бо ж я не молдаванин.
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.
Девочка Маша гранату нашла.
"Что это, деда?" - спросила она.
"Дерни колечко", - ей дед отвечал.
Долго над дедушкой бантик летал.
Если запал выкрутить, то можно и на газу греть. Из снарядов взрывчатку вроде так и выплавляют - снаряд нагревается и из дырочки куда вкручивается взрыватель начинает вытекать начинка.
Тринитротолуо́л (2,4,6-тринитротолуол, 2,4,6-тринитрометилбензол, тротил, тол, TNT) - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °C
Температура вспышки 290 °C, поэтому греть конечно лучше не на открытом огне, а кипятить в кастрюле в воде. потом достать и вылить начинку.
= Долго сандалик над полем летал...