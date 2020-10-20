Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату. ФОТО
33-летний мужчина и его отец попытались дома на кухне разобрать гранату. Оба выжили, но доставлены в больницу с травмами.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв", - сказано в сообщении.
В результате взрыва пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын. Оба мужчины доставлены в больницу с повреждениями разной степени тяжести.
Сейчас следователи и взрывотехники устанавливают на месте все детали случившегося.
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Я ж прочитав в українській транслітерації.
Шаблон зостався цілим, лише тому, бо ж я не молдаванин.
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.
Девочка Маша гранату нашла.
"Что это, деда?" - спросила она.
"Дерни колечко", - ей дед отвечал.
Долго над дедушкой бантик летал.
Если запал выкрутить, то можно и на газу греть. Из снарядов взрывчатку вроде так и выплавляют - снаряд нагревается и из дырочки куда вкручивается взрыватель начинает вытекать начинка.
Тринитротолуо́л (2,4,6-тринитротолуол, 2,4,6-тринитрометилбензол, тротил, тол, TNT) - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °C
Температура вспышки 290 °C, поэтому греть конечно лучше не на открытом огне, а кипятить в кастрюле в воде. потом достать и вылить начинку.
= Долго сандалик над полем летал...