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Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату. ФОТО

33-летний мужчина и его отец попытались дома на кухне разобрать гранату. Оба выжили, но доставлены в больницу с травмами.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В результате взрыва пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын. Оба мужчины доставлены в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Сейчас следователи и взрывотехники устанавливают на месте все детали случившегося.

Также на Цензор.НЕТ В Ривном гранатой взорвали микроавтобус, - Нацполиция. ФОТО

Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату 01
Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату 02
Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату 03
Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату 04

Автор: 

взрыв (6739) граната (998) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+13
Чомусь відразу згадався Чарлз Дарвін...
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20.10.2020 01:22
+10
Электорат Зеленского искали, что там украл Порошенко
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20.10.2020 05:07
+8
Маленький мальчик нашел ананас,
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
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20.10.2020 01:44
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смешно и грустно..но больше смешно
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20.10.2020 01:16 Ответить
Чомусь відразу згадався Чарлз Дарвін...
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20.10.2020 01:22 Ответить
Це стопудово молдоване !!))
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20.10.2020 01:24 Ответить
Бро, ти кличним відмінком, прямо ошарашив
Я ж прочитав в українській транслітерації.
Шаблон зостався цілим, лише тому, бо ж я не молдаванин.
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20.10.2020 02:08 Ответить
Маленький мальчик нашел ананас,
Но не подумал, что это фугас.
Ножик достал, чтоб почистить и съесть.
Жопу нашли километров за шесть.
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20.10.2020 01:44 Ответить
Дедушка в поле гранату нашел,
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.

Девочка Маша гранату нашла.
"Что это, деда?" - спросила она.
"Дерни колечко", - ей дед отвечал.
Долго над дедушкой бантик летал.
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20.10.2020 03:46 Ответить
Неплохая семейка, осбенно умиляет тот факт , что в семье наблюдается общность интересов
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20.10.2020 03:40 Ответить
Конечно - сидели бухали вместе.
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20.10.2020 07:02 Ответить
Электорат Зеленского искали, что там украл Порошенко
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20.10.2020 05:07 Ответить
А может запедроты искали зраду, припрятанную в гранате?
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20.10.2020 06:44 Ответить
А зачем разбирали? При совке, обычно пилили или молотком стучали, а еще можно на газу погреть или в печку сунуть. Чем больше таких "разбиральщиков", тем лучше будет человеческая порода.
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20.10.2020 05:08 Ответить
А откуда ты знаешь, что именно разбирали? Нацполиция сказала? Ну-ну...
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20.10.2020 07:01 Ответить
а еще можно на газу погреть

Если запал выкрутить, то можно и на газу греть. Из снарядов взрывчатку вроде так и выплавляют - снаряд нагревается и из дырочки куда вкручивается взрыватель начинает вытекать начинка.
Тринитротолуо́л (2,4,6-тринитротолуол, 2,4,6-тринитрометилбензол, тротил, тол, TNT) - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °C



Температура вспышки 290 °C, поэтому греть конечно лучше не на открытом огне, а кипятить в кастрюле в воде. потом достать и вылить начинку.
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20.10.2020 09:06 Ответить
самоліквідація дурнів в природі...
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20.10.2020 05:18 Ответить
Хотіли подивитись "че там у хохлов".
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20.10.2020 06:56 Ответить
От дурні, тре було 120-й снаряд розбирать.
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20.10.2020 07:55 Ответить
120 мм артиллерийская мина, 122 мм, 152 мм артснаряды
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20.10.2020 08:46 Ответить
Думаєш що в цьому випадку 2мм матимуть значення? 😁
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20.10.2020 09:24 Ответить
Может напечатать инструкцию по разбору гранаты с описанием последствий и распространять в прифронтовой зоне. Так инстинкт выживания, возможно победит обезьянье любопытство.
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20.10.2020 07:37 Ответить
Вы наивная, так как в своих мыслях вы переоцениваете умственные способности людей.
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20.10.2020 07:54 Ответить
Учту.
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20.10.2020 10:20 Ответить
Папа сынуле гранату отдал
= Долго сандалик над полем летал...
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20.10.2020 08:02 Ответить
Яблоко от яблони недалеко падает)))
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20.10.2020 08:16 Ответить
Яблоко от яблони лежат на соседних койках
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20.10.2020 09:09 Ответить
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20.10.2020 09:55 Ответить
В этом контексте поговорка приобретает второй смысл...
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20.10.2020 08:17 Ответить
Дебіли, блд... (с)
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20.10.2020 08:27 Ответить
Похоже оба два в свое время откосили от армии
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20.10.2020 09:10 Ответить
Теорія дідуся Дарвіна про мінливість видів тварин, надійно і надовго прописалася в Україні.
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20.10.2020 09:15 Ответить
жилище - образец приюта убогого чухонца с отжатым хазяином в годы обполчленства кондишина, для мебели. унитаза чай попить видать за бурятами не досталось
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20.10.2020 09:16 Ответить
Да, верно говорят, у 80% человекоподобных существ отсутствует механизм причинно-следственной связи. От сюда все вытекающие. Продолжают же ведь и сэлфи делать на электропоезде и шлагбаум на красный объехать, многим до обезьян далеко еще очень далеко эволюционировать.
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20.10.2020 10:08 Ответить
Каждый раз, когда вижу такую новость, меня мучает один вопрос - "нахера?".
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20.10.2020 16:34 Ответить
 
 