Взрыв в Рубежном: отец и сын пытались разобрать гранату. ФОТО

33-летний мужчина и его отец попытались дома на кухне разобрать гранату. Оба выжили, но доставлены в больницу с травмами.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В результате взрыва пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын. Оба мужчины доставлены в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Сейчас следователи и взрывотехники устанавливают на месте все детали случившегося.

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