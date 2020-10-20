Пожежа в житловому будинку в Дніпрі: співробітники ДСНС врятували 10 осіб, серед яких дитина. ФОТОрепортаж

20 жовтня о 4:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Миру Індустріального району міста Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що за вказаною адресою направлено чергові відділення 3-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в ліфтовій шахті. Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку вивели на свіже повітря сходовими клітинами в апаратах захисту органів дихання 10 осіб, з них 1 дитина. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття в ліфтовій шахті, пошкоджено кабіну та двері ліфтової шахти на загальній площі 15 м. кв", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу локалізовано о 4:00 та ліквідовано о 4:39. До гасіння пожежі було залучено 8 рятувальників особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління



Фото: сайт ДСНС