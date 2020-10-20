УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11822 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 645 12

Будівлю ДФС в Одесі намагалися "віджати" шахраї. ФОТО

Двоє шахраїв намагалися заволодіти будівлею Державної фіскальної служби в центрі Одеси. Вони заплатили нотаріусу $40 тис., щоб той за підробленими документами зареєстрував право власності на будівлю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, двоє громадян шляхом шахрайства намагалися заволодіти нерухомим майном Державної фіскальної служби України. Вони ініціювали перед приватним нотаріусом - державним реєстратором питання про проведення державної реєстрації права власності на будівлю площею понад 2 тис. м кв у центрі Одеси, що належить ДФС, на іншу особу", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали їх після надання нотаріусу фальшивих документів і $40 тис. як "вдячності" за перереєстрацію права власності.

Дивіться також: Нотаріуса Дишлеву та держреєстратора Махортова затримали в Одесі за махінації з реєстрами. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких вирішуватимуться питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області", - сказано в повідомленні.

Будівлю ДФС в Одесі намагалися віджати шахраї 01
Будівлю ДФС в Одесі намагалися віджати шахраї 02

Автор: 

шахрайство (1082) нотаріус (59) Одеса (5458) ДФС (4044) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Каким же слабым стало государство, если такие деляги не боятся государственное имущество отжимать!???
показати весь коментар
20.10.2020 20:13
+3
Пограбувати ДФС - "грабіжників у законі "
Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники - Цензор.НЕТ 9702
показати весь коментар
20.10.2020 20:19
+2
Какая необычная придумка: наклеить на пол баксы.
показати весь коментар
20.10.2020 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я хочу собирать лавэ, которое ты разложила.
показати весь коментар
20.10.2020 19:39 Відповісти
а не ябвдл..???
показати весь коментар
21.10.2020 00:25 Відповісти
Как говорится - без л0ха, жизнь плоха..
показати весь коментар
20.10.2020 19:40 Відповісти
Какая необычная придумка: наклеить на пол баксы.
показати весь коментар
20.10.2020 19:45 Відповісти
Причем мелочь со струйника...
показати весь коментар
20.10.2020 19:51 Відповісти
Время разбрасывать баксы,
время собирать баксы.
показати весь коментар
21.10.2020 06:38 Відповісти
Каким же слабым стало государство, если такие деляги не боятся государственное имущество отжимать!???
показати весь коментар
20.10.2020 20:13 Відповісти
Пограбувати ДФС - "грабіжників у законі "
Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники - Цензор.НЕТ 9702
показати весь коментар
20.10.2020 20:19 Відповісти
Если у ГФС здание пытались отжать то что уже говорить про нас простых людей.
показати весь коментар
20.10.2020 21:20 Відповісти
В Одесе нотариус работает в условиях приюта для бомжей???
показати весь коментар
20.10.2020 21:49 Відповісти
Вот это наглость. У фискалов помещение забрать.)))))
показати весь коментар
20.10.2020 23:11 Відповісти
Скоро і приміщення ВР та кабміна "відіжмуть". А там і приміщення генпрокуратури з президентом на черзі........
показати весь коментар
21.10.2020 05:49 Відповісти
 
 