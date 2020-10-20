Будівлю ДФС в Одесі намагалися "віджати" шахраї. ФОТО

Двоє шахраїв намагалися заволодіти будівлею Державної фіскальної служби в центрі Одеси. Вони заплатили нотаріусу $40 тис., щоб той за підробленими документами зареєстрував право власності на будівлю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, двоє громадян шляхом шахрайства намагалися заволодіти нерухомим майном Державної фіскальної служби України. Вони ініціювали перед приватним нотаріусом - державним реєстратором питання про проведення державної реєстрації права власності на будівлю площею понад 2 тис. м кв у центрі Одеси, що належить ДФС, на іншу особу", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали їх після надання нотаріусу фальшивих документів і $40 тис. як "вдячності" за перереєстрацію права власності.

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"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких вирішуватимуться питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області", - сказано в повідомленні.



