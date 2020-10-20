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Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники. ФОТО

Двое мошенников пытались завладеть зданием Государственной фискальной службы в центре Одессы. Они заплатили нотариусу $40 тыс., чтобы тот по поддельным документам зарегистрировал право собственности на здание.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. м кв в центре Одессы, принадлежащем ГФС, по другим лицом", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

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"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области", – говорится в сообщении.

Здание ГФС в Одессе пытались отжать мошенники 01
Здание ГФС в Одессе пытались отжать мошенники 02

Автор: 

мошенничество (1223) нотариус (53) Одесса (7885) ГФС (3598) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+5
Каким же слабым стало государство, если такие деляги не боятся государственное имущество отжимать!???
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20.10.2020 20:13
+3
Пограбувати ДФС - "грабіжників у законі "
Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники - Цензор.НЕТ 9702
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20.10.2020 20:19
+2
Какая необычная придумка: наклеить на пол баксы.
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20.10.2020 19:45
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Я хочу собирать лавэ, которое ты разложила.
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20.10.2020 19:39 Ответить
а не ябвдл..???
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21.10.2020 00:25 Ответить
Как говорится - без л0ха, жизнь плоха..
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20.10.2020 19:40 Ответить
Какая необычная придумка: наклеить на пол баксы.
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20.10.2020 19:45 Ответить
Причем мелочь со струйника...
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20.10.2020 19:51 Ответить
Время разбрасывать баксы,
время собирать баксы.
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21.10.2020 06:38 Ответить
Каким же слабым стало государство, если такие деляги не боятся государственное имущество отжимать!???
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20.10.2020 20:13 Ответить
Пограбувати ДФС - "грабіжників у законі "
Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники - Цензор.НЕТ 9702
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20.10.2020 20:19 Ответить
Если у ГФС здание пытались отжать то что уже говорить про нас простых людей.
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20.10.2020 21:20 Ответить
В Одесе нотариус работает в условиях приюта для бомжей???
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20.10.2020 21:49 Ответить
Вот это наглость. У фискалов помещение забрать.)))))
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20.10.2020 23:11 Ответить
Скоро і приміщення ВР та кабміна "відіжмуть". А там і приміщення генпрокуратури з президентом на черзі........
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21.10.2020 05:49 Ответить
 
 