Здание ГФС в Одессе пытались "отжать" мошенники. ФОТО

Двое мошенников пытались завладеть зданием Государственной фискальной службы в центре Одессы. Они заплатили нотариусу $40 тыс., чтобы тот по поддельным документам зарегистрировал право собственности на здание.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. м кв в центре Одессы, принадлежащем ГФС, по другим лицом", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

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"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области", – говорится в сообщении.



