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У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ. ФОТО

У 75 років професора медичного університету, академіка міжнародної академії пульмонологіі Вадима Березовського навіть судили за побиття тітушки забудовника.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Байковому цвинтарі прощався з Вадимом Якимовичем Березовським. Людиною, котра кинула виклик старості і смерті, і залишилася молодою до останнього свого подиху.

Ще будучи 75-літнім, з нами разом захищав Олександрівську лікарню, блокував техніку забудовників.

Та й як захищав, як блокував! Бачите, виліз зі стільцем на Камаз, але це квіточки.

Уявіть, його судили за нанесення легких тілесних пошкоджень якомусь тітушці забудовників. Тоді у нас бувало чимало фізичних протистоянь з руйнівниками і міліцією.

Судовий процес був смішним - 75-річного сивобородого професора медичного вузу, академіка міжнародної академії пульмунології судять за побиття якогось безіменного бугая.

Так я вам скажу - думаю, він таки його справді побив, і правильно зробив.

І звісно, він у своєму віці їздив на мотоциклі.

За що я люблю активізм, так за те, що там зустрічаєш таких людей.

Вічна йому пам'ять і царство небесне!" - розповів Луценко.

У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ 01
У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ 02
У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ 03

Вадим Березовський - професор медицини і батько екснардепа Ольги Богомолець. Народився 29 серпня 1932 року у столиці. Навчався в Київському медичному інституті на лікувальному факультеті. Упродовж довгих років його лікарської практики він створив багато розробок, написав десятки монографій, а також є автором відкриттів у галузі фізіології. У співпраці з патофізіологом Миколою Сиротініним першим в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканинах. Був лауреатом премії Президії АН УРСР за напрацювання і впровадження в промислове виробництво оксинтензометра - першого в СРСР приладу для вимірювання напруги кисню в тканинах тварин і людей. Разом зі співробітниками відділу кардіології створив і запатентував пристрій дискретного виміру систолічної і діастолічної напруги кисню в міокарді. Також створив генератори штучного гірського повітря, які здатні забезпечити індивідуальне дозування нормобаричної саногенної гіпоксії - прилади "Борей" і "Оротон". Березовський активно виступав проти забудови Олександрівської лікарні.


У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ 04

Автор: 

Київ (19463) похорон (1283) протест (2398) смерть (6750) забудова (580) активіст (312) Луценко Ігор (179)


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Топ коментарі
+21
Соболезную. Пусть земля будет ему пухом!
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16.11.2020 16:37
+15
88-ми летний активист...
RIP
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16.11.2020 16:16
+15
RIP
достойно прожил жизнь
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16.11.2020 16:45
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The spirit !
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16.11.2020 16:15 Відповісти
88-ми летний активист...
RIP
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16.11.2020 16:16 Відповісти
ну да в отличие от некоторых диванистов
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16.11.2020 16:51 Відповісти
Ps Так я этот термин патентую. При использование все ссылки на меня обовязково.
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16.11.2020 16:53 Відповісти
Соболезную. Пусть земля будет ему пухом!
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16.11.2020 16:37 Відповісти
RIP
достойно прожил жизнь
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16.11.2020 16:45 Відповісти
Мощный человек! Ученый, изобретатель, преподаватель, борец - такие люди в нынешнее компьютерное время не появляются, книгочеи и эрудиты потихоньку уходят в прошлое. ПОвезло Луценко, что знал лично такого Человека.
А до доченьки Ольги Богмолец божий свет не дошел - она один из стовпов украинской медико-фармакологическйо мафии, бездушная жадная бабенка.
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16.11.2020 17:19 Відповісти
Колоритний дідусь.. Шкода що помер.
Співчуття.
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16.11.2020 17:33 Відповісти
Мусорня з тітухами на фото лупає очима...
І бабла можуть дати від "застройщика", і правоохоронці вроді ж... десь так...
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16.11.2020 18:02 Відповісти
земля пухом
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16.11.2020 18:35 Відповісти
 
 