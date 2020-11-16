У Києві попрощалися з 88-річним активістом Вадимом Березовським, який, захищаючи Олександрівську лікарню, виліз зі стільцем на КаМАЗ. ФОТО
У 75 років професора медичного університету, академіка міжнародної академії пульмонологіі Вадима Березовського навіть судили за побиття тітушки забудовника.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Байковому цвинтарі прощався з Вадимом Якимовичем Березовським. Людиною, котра кинула виклик старості і смерті, і залишилася молодою до останнього свого подиху.
Ще будучи 75-літнім, з нами разом захищав Олександрівську лікарню, блокував техніку забудовників.
Та й як захищав, як блокував! Бачите, виліз зі стільцем на Камаз, але це квіточки.
Уявіть, його судили за нанесення легких тілесних пошкоджень якомусь тітушці забудовників. Тоді у нас бувало чимало фізичних протистоянь з руйнівниками і міліцією.
Судовий процес був смішним - 75-річного сивобородого професора медичного вузу, академіка міжнародної академії пульмунології судять за побиття якогось безіменного бугая.
Так я вам скажу - думаю, він таки його справді побив, і правильно зробив.
І звісно, він у своєму віці їздив на мотоциклі.
За що я люблю активізм, так за те, що там зустрічаєш таких людей.
Вічна йому пам'ять і царство небесне!" - розповів Луценко.
Вадим Березовський - професор медицини і батько екснардепа Ольги Богомолець. Народився 29 серпня 1932 року у столиці. Навчався в Київському медичному інституті на лікувальному факультеті. Упродовж довгих років його лікарської практики він створив багато розробок, написав десятки монографій, а також є автором відкриттів у галузі фізіології. У співпраці з патофізіологом Миколою Сиротініним першим в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканинах. Був лауреатом премії Президії АН УРСР за напрацювання і впровадження в промислове виробництво оксинтензометра - першого в СРСР приладу для вимірювання напруги кисню в тканинах тварин і людей. Разом зі співробітниками відділу кардіології створив і запатентував пристрій дискретного виміру систолічної і діастолічної напруги кисню в міокарді. Також створив генератори штучного гірського повітря, які здатні забезпечити індивідуальне дозування нормобаричної саногенної гіпоксії - прилади "Борей" і "Оротон". Березовський активно виступав проти забудови Олександрівської лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
RIP
достойно прожил жизнь
А до доченьки Ольги Богмолец божий свет не дошел - она один из стовпов украинской медико-фармакологическйо мафии, бездушная жадная бабенка.
Співчуття.
І бабла можуть дати від "застройщика", і правоохоронці вроді ж... десь так...