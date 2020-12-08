Три людини загинули внаслідок ДТП на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТО
7 грудня о 23:56 поблизу села Кривчик Дунаєвецького району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Volkswagen Passat В5.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як з’ясувалося на момент автотрощі в салоні автомобіля перебувало четверо громадян. На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років, ще один 47-річний пасажир, після огляду медиками, від госпіталізації відмовився. Далі, аби запобігти ймовірному загорянню, ДСНСівці відімкнули акумуляторну батарею автівки від живлення.
Наразі причини й обставини події з’ясовують правоохоронці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если выяснят шо причиной была яма = поход в ресторан за счет местного "Укравтодоровца" и тугая пачечка евро в карман начальнику "расследунов".
А родным жертв - отписочка "нисправилсяиубилси". А потом расследуны с автодороговцем - поход в цырковь("грехи" откупить(попу дать сотку евро, да и то если они православные))