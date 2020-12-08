УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4353 відвідувача онлайн
Новини Фото ДТП
6 286 4

Три людини загинули внаслідок ДТП на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТО

7 грудня о 23:56 поблизу села Кривчик Дунаєвецького району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Volkswagen Passat В5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як з’ясувалося на момент автотрощі в салоні автомобіля перебувало четверо громадян. На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років, ще один 47-річний пасажир, після огляду медиками, від госпіталізації відмовився. Далі, аби запобігти ймовірному загорянню, ДСНСівці відімкнули акумуляторну батарею автівки від живлення.

Наразі причини й обставини події з’ясовують правоохоронці.

Також дивіться: Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Три людини загинули внаслідок ДТП на Хмельниччині, - ДСНС 01

Автор: 

ДТП (4467) Хмельниччина (914) ДСНС (5106)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Источник: https://censor.net/ru/p3235580\\\\\\\\\

Если выяснят шо причиной была яма = поход в ресторан за счет местного "Укравтодоровца" и тугая пачечка евро в карман начальнику "расследунов".
А родным жертв - отписочка "нисправилсяиубилси". А потом расследуны с автодороговцем - поход в цырковь("грехи" откупить(попу дать сотку евро, да и то если они православные))
показати весь коментар
08.12.2020 09:33 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2020 09:54 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
показати весь коментар
08.12.2020 10:16 Відповісти
Зачем столько пафоса и капса ? Найвагомиша загроза нации - це сама нация, состоящая на 73% из мутрага нарида. Гремучая смесь идиотизма, инфантилизма и "руззьгаго авося" делают своё дело.
показати весь коментар
08.12.2020 10:43 Відповісти
 
 