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Три человека погибли в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО

7 декабря в 23:56 вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat В5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как выяснилось на момент ДТП в салоне автомобиля находились четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Три человека погибли в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС 01

Автор: 

ДТП (7673) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4966)


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Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Источник: https://censor.net/ru/p3235580\\\\\\\\\

Если выяснят шо причиной была яма = поход в ресторан за счет местного "Укравтодоровца" и тугая пачечка евро в карман начальнику "расследунов".
А родным жертв - отписочка "нисправилсяиубилси". А потом расследуны с автодороговцем - поход в цырковь("грехи" откупить(попу дать сотку евро, да и то если они православные))
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08.12.2020 09:33 Ответить
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08.12.2020 09:54 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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08.12.2020 10:16 Ответить
Зачем столько пафоса и капса ? Найвагомиша загроза нации - це сама нация, состоящая на 73% из мутрага нарида. Гремучая смесь идиотизма, инфантилизма и "руззьгаго авося" делают своё дело.
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08.12.2020 10:43 Ответить
 
 