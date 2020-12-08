Три человека погибли в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО
7 декабря в 23:56 вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat В5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как выяснилось на момент ДТП в салоне автомобиля находились четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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Если выяснят шо причиной была яма = поход в ресторан за счет местного "Укравтодоровца" и тугая пачечка евро в карман начальнику "расследунов".
А родным жертв - отписочка "нисправилсяиубилси". А потом расследуны с автодороговцем - поход в цырковь("грехи" откупить(попу дать сотку евро, да и то если они православные))