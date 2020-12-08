Три человека погибли в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО

7 декабря в 23:56 вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat В5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как выяснилось на момент ДТП в салоне автомобиля находились четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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