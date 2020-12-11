Статтю про ЗСУ в підручнику проілюстрували фото військових РФ, Міносвіти призначило перевірку. ФОТО

У підручнику для 10 класу з предмету "Захист Вітчизни" матеріал про екіпірування військовослужбовців української армії проілюстрували фотографією військових у російській екіпіровці.

На фото звернули увагу користувачі соцмереж. Знімок опублікував у Telegram користувач із ніком "Фашик Донецький", інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни укладачі, ваша тупість не має меж, бо на фото російські солдати в екіпіровці "Ратник", у першого солдата на фото - АК сотої серії, а в другого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, - рушниця виробництва РФ", - написав він.

У Міносвіти повідомили, що підручник було створено у 2017 році, він вийшов друком у 2018 році накладом 157 944 екземпляри.

"Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ", - цитує міністерство позицію авторів підручника.

Міносвіти доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів з збройного забезпечення ЗСУ, щоб отримати кваліфіковану та об'єктивну експертну оцінку.

Читайте також: У підручнику авторства матері Хорошковського виявили помилку в даті заснування Києва. Міносвіти запевняє, що ним не користуються уже 5 років. ФОТО



