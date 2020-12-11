Статтю про ЗСУ в підручнику проілюстрували фото військових РФ, Міносвіти призначило перевірку. ФОТО
У підручнику для 10 класу з предмету "Захист Вітчизни" матеріал про екіпірування військовослужбовців української армії проілюстрували фотографією військових у російській екіпіровці.
На фото звернули увагу користувачі соцмереж. Знімок опублікував у Telegram користувач із ніком "Фашик Донецький", інформує Цензор.НЕТ.
"Громадяни укладачі, ваша тупість не має меж, бо на фото російські солдати в екіпіровці "Ратник", у першого солдата на фото - АК сотої серії, а в другого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, - рушниця виробництва РФ", - написав він.
У Міносвіти повідомили, що підручник було створено у 2017 році, він вийшов друком у 2018 році накладом 157 944 екземпляри.
"Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ", - цитує міністерство позицію авторів підручника.
Міносвіти доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів з збройного забезпечення ЗСУ, щоб отримати кваліфіковану та об'єктивну експертну оцінку.
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Это гуд!
Главное, что завод работает, работники получабт зп, а Армия и Нацгварлия получает новые бэтэры..
А российская цифрофлора и АК-103 - это не опознавательный знак?
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Так. Вот этих долбодятлов (Герасимова , Пашко , Фука , Щерба) - к нам на длинные сборы.
Пора учить.