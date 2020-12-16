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"Місце для паркування оленів" з'явилося в центрі Харкова. ВIДЕО + ФОТО

У Харкові в середу поблизу Сумського ринку на місці, де припарковані машини нерідко загороджують проїзд трамваям, встановили знак "Парковка для оленів".

Про це написав секретар Харківської міськради Ігор Тєрєхов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на найбільш, напевно, проблемному повороті трамвая, ми встановили знак, не передбачений ніякими правилами дорожнього руху - "Парковка для оленів". А як тільки дозволить погода - на асфальті уздовж цього відрізка трамвайних колій ми ще і трафаретом намалюємо, де саме наші доморощені "лосі" мають паркуватися", - написав він.

Тєрєхов опублікував також фото встановленого знака - на синьому квадраті біле схематичне зображення оленя, що гордо висунув голову зі свого автомобіля і підпис "Місце для паркування оленів".

Місце для паркування оленів зявилося в центрі Харкова 01

Дивіться також: "Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку. ФОТО

"Всі ви впізнали це місце біля Сумського ринку, там мало не щодня перебуває хтось, хто кидає свій автомобіль і загороджує проїзд трамваю. Це при тому, що відвідувачі ринку абсолютно безкоштовно на одну годину можуть паркуватися на двох парковках Сумського (ринку . - Ред.)", - зазначив Терехов.

Він закликав водіїв паркуватися за правилами і не заважати ні проїзду громадського транспорту, ні роботі комунальної техніки.

Місце для паркування оленів зявилося в центрі Харкова 02

Автор: 

паркування (292) Харків (5605) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+21
Вот щас быдло испугается и перестанет там парковаться. Не на тех напали.
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16.12.2020 16:27
+16
і найцікавіше, що москальским язЬІком! одразу натік - хто олень ))
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16.12.2020 16:32
+15
И штраф, лопатой по лобовухе, что бы рога помещались.
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16.12.2020 16:31
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Вот щас быдло испугается и перестанет там парковаться. Не на тех напали.
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16.12.2020 16:27 Відповісти
цікавий підхід! а чому б не встановити там табличку "за рогом безкоштовна паркова цілу годину"?
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16.12.2020 16:31 Відповісти
Чекають Санта Клауса.
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16.12.2020 16:39 Відповісти
Може їм ще інвестняню запропонувати чи сраку підтерти?
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17.12.2020 18:34 Відповісти
треба ж підказати тим, хто виборець члєнограя і думалка працює фігово, щоб не паркувалися на трамвайній колії
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17.12.2020 19:26 Відповісти
это же руссофобия северных аленей !!!!!
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16.12.2020 17:28 Відповісти
олень та за сумісництвом секретар Харківської міськради Ігор Тєрєхов:
1) чому не державною?
2) плагіат за рахунок харків'ян?
3) після обрання мумії мером, ОЛЕНІ- це не образа.
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16.12.2020 19:09 Відповісти
вчора написав так, а сьогодні маю страх, що ці дійсно муміфікують... законодавчо ...мером...
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17.12.2020 22:34 Відповісти
Креативненько!
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16.12.2020 16:27 Відповісти
і найцікавіше, що москальским язЬІком! одразу натік - хто олень ))
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16.12.2020 16:32 Відповісти
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16.12.2020 19:18 Відповісти
Это чтоб было всем понятно, так-как, не все олени понимают украинский язык. Так что, ничего зазорного в этом нету.
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16.12.2020 20:05 Відповісти
И штраф, лопатой по лобовухе, что бы рога помещались.
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16.12.2020 16:31 Відповісти
А аленям не по...?
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16.12.2020 16:31 Відповісти
не путайте Оленей с Аленями....
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16.12.2020 17:14 Відповісти
Оленям пофик, а вот если-бы написали: Гей-парковка, думаю никто бы туда не полез.
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16.12.2020 16:37 Відповісти
А може навпаки, черга б вистроїлась.
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16.12.2020 17:16 Відповісти
а почему - зеленых оленей - вот же наша толерантность
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16.12.2020 16:46 Відповісти
Остроумно.
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16.12.2020 16:46 Відповісти
На весь центр только 4 места для парковки. все остальное в знаках "парковка запрещена" НО. для "элиты" на парковках ВСЕГДА стоят ограничительные конусы)
А "населению" - парковаться за пределами центра. Скоты. Сделали бы вначале парковки нормальные а не на 30 мест на пол центра.
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16.12.2020 16:50 Відповісти
та не писти .. 30 мест на пол-центра .. есть всегда где припарковаться , но плять рогатым надо ж прямо у входа или в проходе - они ж не могут пройти 50 метров-рога отвалятся...
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16.12.2020 17:05 Відповісти
Даже сейчас, когда терехов от имени мумии залил на площади каток и расставил одну на другой социально дистанцированные палатки, так вот, даже сейчас там овердохера места для парковки. В самом центре. А если еще на узенькой Сумской парковаться... проедь по женам-мироносицам. Я как еду, обязательно дверь поцарапаю.Как на участке Новомосковск-Запорожье. Только там двери по ямам царапаешь...
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16.12.2020 17:25 Відповісти
Бедный город... Полиции в Харькове видимо вообще нет.
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16.12.2020 16:54 Відповісти
такой "бедный" ааж слёзы наворачиваются..
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16.12.2020 17:06 Відповісти
Зато призрак гэпы бродит по парковкам для оленей.
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16.12.2020 17:12 Відповісти
Слід тарани на трамваї приладнати.
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16.12.2020 17:18 Відповісти
все правильно, только не Оленей, а Аленей. И где место для Быков?
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16.12.2020 16:55 Відповісти
быки паркуются левее аленей..
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16.12.2020 17:07 Відповісти
Это поворот с Маяковского на Тринклера или как они сейчас называется Жульки там помещались а на кукурузеры таки да места не хватает. Я туда хожу пешком когда приезжаю
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16.12.2020 17:01 Відповісти
слева и справа две закрытых парковки с охраной..всегда поражаюсь дыбилам которые паркуют свои сараи впритык к трамваю ..
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16.12.2020 17:11 Відповісти
Чем благородные и безвредные животные олени заслужили упоминания на этом месте?
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16.12.2020 17:16 Відповісти
А Харків стає справжнім "городом алєнєй" - і тут на кацапській !
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16.12.2020 17:20 Відповісти
тут як раз вірне рішення. 99,9% бидла, що там паркується, не розуміє української.
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16.12.2020 17:24 Відповісти
быдло оно на то и быдло, что им побоку на любые знаки и правила.
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Пол Подола нужно такими знаками увешать
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16.12.2020 17:37 Відповісти
Почему авакуаторы не работают?
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16.12.2020 17:44 Відповісти
"Місце для паркування оленів" з'явилося в центрі Харкова - Цензор.НЕТ 6031
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16.12.2020 18:14 Відповісти
"Место для парковки оленей" появилось в центре Харькова. - Ждём мэра !!! ))
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16.12.2020 18:19 Відповісти
І ви думаєте, олені не припаркуються ?
ага, счаз
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16.12.2020 18:49 Відповісти
Та ви повинні тішитися шо у вашому ареалі щуроподібних з'явиться місце для таких благородних тварин
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16.12.2020 19:25 Відповісти
Если судить по выборам, то такие парковки там нужны везде и в большом количестве.
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16.12.2020 19:27 Відповісти
харківські виродки зі своєю російською мовою
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16.12.2020 19:32 Відповісти
Показово - знак для оленів маскальською. А якщо серйозно, Тєрєхову слід вивчити державну як держслужбовцю, якщо він сам не з числа цих самих благородних звірів.
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16.12.2020 20:17 Відповісти
А де парковка для клоунів?
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16.12.2020 21:07 Відповісти
Для москалів написали?
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16.12.2020 21:36 Відповісти
Клеїти силікатним клеєм на лобовик прохання не паркуватись у цьому місці з поясненням чому буде більш дієвим.
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16.12.2020 21:47 Відповісти
Закон України про єдину державну мову для Харківа не діє?дома і на вулиці можете "Хаварить хоть на китайском а написи по закону лише державною а кацапи все це бачать потім дивуються що вони хочуть їх захистити
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16.12.2020 22:46 Відповісти
Не справедливо, КАЗЛИ подадуть в КС
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17.12.2020 11:28 Відповісти
Судя по результатам голосования за мэра города, на это место будет ОЧЕРЕДЬ!
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17.12.2020 12:45 Відповісти
 
 