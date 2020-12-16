"Місце для паркування оленів" з'явилося в центрі Харкова. ВIДЕО + ФОТО
У Харкові в середу поблизу Сумського ринку на місці, де припарковані машини нерідко загороджують проїзд трамваям, встановили знак "Парковка для оленів".
Про це написав секретар Харківської міськради Ігор Тєрєхов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на найбільш, напевно, проблемному повороті трамвая, ми встановили знак, не передбачений ніякими правилами дорожнього руху - "Парковка для оленів". А як тільки дозволить погода - на асфальті уздовж цього відрізка трамвайних колій ми ще і трафаретом намалюємо, де саме наші доморощені "лосі" мають паркуватися", - написав він.
Тєрєхов опублікував також фото встановленого знака - на синьому квадраті біле схематичне зображення оленя, що гордо висунув голову зі свого автомобіля і підпис "Місце для паркування оленів".
"Всі ви впізнали це місце біля Сумського ринку, там мало не щодня перебуває хтось, хто кидає свій автомобіль і загороджує проїзд трамваю. Це при тому, що відвідувачі ринку абсолютно безкоштовно на одну годину можуть паркуватися на двох парковках Сумського (ринку . - Ред.)", - зазначив Терехов.
Він закликав водіїв паркуватися за правилами і не заважати ні проїзду громадського транспорту, ні роботі комунальної техніки.
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1) чому не державною?
2) плагіат за рахунок харків'ян?
3) після обрання мумії мером, ОЛЕНІ- це не образа.
А "населению" - парковаться за пределами центра. Скоты. Сделали бы вначале парковки нормальные а не на 30 мест на пол центра.
ага, счаз