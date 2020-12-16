"Место для парковки оленей" появилось в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове в среду вблизи Сумского рынка на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям, установили знак "Парковка для оленей".

Об этом написал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – "Парковка для оленей". А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться", - написал он.

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Терехов опубликовал также фото установленного знака - на синем квадрате белое схематическое изображение оленя, гордо высунувшего голову из своего автомобиля и подпись "Место для парковки оленей".

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского (рынка. - Ред.)", - отметил Терехов.

Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.

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