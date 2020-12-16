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"Место для парковки оленей" появилось в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове в среду вблизи Сумского рынка на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям, установили знак "Парковка для оленей".

Об этом написал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – "Парковка для оленей". А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться", - написал он.

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Терехов опубликовал также фото установленного знака - на синем квадрате белое схематическое изображение оленя, гордо высунувшего голову из своего автомобиля и подпись "Место для парковки оленей".

Место для парковки оленей появилось в центре Харькова 01

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского (рынка. - Ред.)", - отметил Терехов.

Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.

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Место для парковки оленей появилось в центре Харькова 02

парковка (288) Харьков (7490) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+21
Вот щас быдло испугается и перестанет там парковаться. Не на тех напали.
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16.12.2020 16:27
+16
і найцікавіше, що москальским язЬІком! одразу натік - хто олень ))
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16.12.2020 16:32
+15
И штраф, лопатой по лобовухе, что бы рога помещались.
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16.12.2020 16:31
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Вот щас быдло испугается и перестанет там парковаться. Не на тех напали.
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16.12.2020 16:27 Ответить
цікавий підхід! а чому б не встановити там табличку "за рогом безкоштовна паркова цілу годину"?
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16.12.2020 16:31 Ответить
Чекають Санта Клауса.
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16.12.2020 16:39 Ответить
Може їм ще інвестняню запропонувати чи сраку підтерти?
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17.12.2020 18:34 Ответить
треба ж підказати тим, хто виборець члєнограя і думалка працює фігово, щоб не паркувалися на трамвайній колії
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17.12.2020 19:26 Ответить
это же руссофобия северных аленей !!!!!
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16.12.2020 17:28 Ответить
олень та за сумісництвом секретар Харківської міськради Ігор Тєрєхов:
1) чому не державною?
2) плагіат за рахунок харків'ян?
3) після обрання мумії мером, ОЛЕНІ- це не образа.
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16.12.2020 19:09 Ответить
вчора написав так, а сьогодні маю страх, що ці дійсно муміфікують... законодавчо ...мером...
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17.12.2020 22:34 Ответить
Креативненько!
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16.12.2020 16:27 Ответить
і найцікавіше, що москальским язЬІком! одразу натік - хто олень ))
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16.12.2020 16:32 Ответить
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16.12.2020 19:18 Ответить
Это чтоб было всем понятно, так-как, не все олени понимают украинский язык. Так что, ничего зазорного в этом нету.
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16.12.2020 20:05 Ответить
И штраф, лопатой по лобовухе, что бы рога помещались.
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16.12.2020 16:31 Ответить
А аленям не по...?
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16.12.2020 16:31 Ответить
не путайте Оленей с Аленями....
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16.12.2020 17:14 Ответить
Оленям пофик, а вот если-бы написали: Гей-парковка, думаю никто бы туда не полез.
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16.12.2020 16:37 Ответить
А може навпаки, черга б вистроїлась.
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16.12.2020 17:16 Ответить
а почему - зеленых оленей - вот же наша толерантность
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16.12.2020 16:46 Ответить
Остроумно.
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16.12.2020 16:46 Ответить
На весь центр только 4 места для парковки. все остальное в знаках "парковка запрещена" НО. для "элиты" на парковках ВСЕГДА стоят ограничительные конусы)
А "населению" - парковаться за пределами центра. Скоты. Сделали бы вначале парковки нормальные а не на 30 мест на пол центра.
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16.12.2020 16:50 Ответить
та не писти .. 30 мест на пол-центра .. есть всегда где припарковаться , но плять рогатым надо ж прямо у входа или в проходе - они ж не могут пройти 50 метров-рога отвалятся...
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16.12.2020 17:05 Ответить
Даже сейчас, когда терехов от имени мумии залил на площади каток и расставил одну на другой социально дистанцированные палатки, так вот, даже сейчас там овердохера места для парковки. В самом центре. А если еще на узенькой Сумской парковаться... проедь по женам-мироносицам. Я как еду, обязательно дверь поцарапаю.Как на участке Новомосковск-Запорожье. Только там двери по ямам царапаешь...
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16.12.2020 17:25 Ответить
Бедный город... Полиции в Харькове видимо вообще нет.
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16.12.2020 16:54 Ответить
такой "бедный" ааж слёзы наворачиваются..
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16.12.2020 17:06 Ответить
Зато призрак гэпы бродит по парковкам для оленей.
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16.12.2020 17:12 Ответить
Слід тарани на трамваї приладнати.
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16.12.2020 17:18 Ответить
все правильно, только не Оленей, а Аленей. И где место для Быков?
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16.12.2020 16:55 Ответить
быки паркуются левее аленей..
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16.12.2020 17:07 Ответить
Это поворот с Маяковского на Тринклера или как они сейчас называется Жульки там помещались а на кукурузеры таки да места не хватает. Я туда хожу пешком когда приезжаю
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16.12.2020 17:01 Ответить
слева и справа две закрытых парковки с охраной..всегда поражаюсь дыбилам которые паркуют свои сараи впритык к трамваю ..
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16.12.2020 17:11 Ответить
Чем благородные и безвредные животные олени заслужили упоминания на этом месте?
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16.12.2020 17:16 Ответить
А Харків стає справжнім "городом алєнєй" - і тут на кацапській !
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16.12.2020 17:20 Ответить
тут як раз вірне рішення. 99,9% бидла, що там паркується, не розуміє української.
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16.12.2020 17:24 Ответить
быдло оно на то и быдло, что им побоку на любые знаки и правила.
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16.12.2020 17:20 Ответить
Пол Подола нужно такими знаками увешать
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16.12.2020 17:37 Ответить
Почему авакуаторы не работают?
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16.12.2020 17:44 Ответить
"Місце для паркування оленів" з'явилося в центрі Харкова - Цензор.НЕТ 6031
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16.12.2020 18:14 Ответить
"Место для парковки оленей" появилось в центре Харькова. - Ждём мэра !!! ))
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16.12.2020 18:19 Ответить
І ви думаєте, олені не припаркуються ?
ага, счаз
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16.12.2020 18:49 Ответить
Та ви повинні тішитися шо у вашому ареалі щуроподібних з'явиться місце для таких благородних тварин
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16.12.2020 19:25 Ответить
Если судить по выборам, то такие парковки там нужны везде и в большом количестве.
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16.12.2020 19:27 Ответить
харківські виродки зі своєю російською мовою
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16.12.2020 19:32 Ответить
Показово - знак для оленів маскальською. А якщо серйозно, Тєрєхову слід вивчити державну як держслужбовцю, якщо він сам не з числа цих самих благородних звірів.
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16.12.2020 20:17 Ответить
А де парковка для клоунів?
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16.12.2020 21:07 Ответить
Для москалів написали?
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16.12.2020 21:36 Ответить
Клеїти силікатним клеєм на лобовик прохання не паркуватись у цьому місці з поясненням чому буде більш дієвим.
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16.12.2020 21:47 Ответить
Закон України про єдину державну мову для Харківа не діє?дома і на вулиці можете "Хаварить хоть на китайском а написи по закону лише державною а кацапи все це бачать потім дивуються що вони хочуть їх захистити
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16.12.2020 22:46 Ответить
Не справедливо, КАЗЛИ подадуть в КС
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17.12.2020 11:28 Ответить
Судя по результатам голосования за мэра города, на это место будет ОЧЕРЕДЬ!
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17.12.2020 12:45 Ответить
 
 