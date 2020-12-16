"Место для парковки оленей" появилось в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове в среду вблизи Сумского рынка на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям, установили знак "Парковка для оленей".
Об этом написал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – "Парковка для оленей". А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться", - написал он.
Терехов опубликовал также фото установленного знака - на синем квадрате белое схематическое изображение оленя, гордо высунувшего голову из своего автомобиля и подпись "Место для парковки оленей".
"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского (рынка. - Ред.)", - отметил Терехов.
Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.
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1) чому не державною?
2) плагіат за рахунок харків'ян?
3) після обрання мумії мером, ОЛЕНІ- це не образа.
А "населению" - парковаться за пределами центра. Скоты. Сделали бы вначале парковки нормальные а не на 30 мест на пол центра.
ага, счаз