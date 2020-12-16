Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові. ФОТО

Делегація литовських військовослужбовців на чолі з аташе з питань оборони при посольстві Литовської Республіки полковником Даріусом Адомайтісом відвідала Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Гості висловили подяку українським військовим медикам за надання медичних послуг литовським військовим інструкторам, залученими до заходів з підготовки особового складу ЗСУ в рамках Литовської тренувальної місії в Україні.





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Від імені Головнокомандувача Збройних сил Литви полковник Адомайтіс вручив медалі Збройних сил Литви "За відзнаку" начальнику Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковника медичної служби Юрію Подоляну, начальнику відділення повітряно-крапельних інфекцій підполковнику медичної служби Ігорю Козьолу і ординаторові відділення повітряно-крапельних інфекцій капітану медичної служби Зиновії Гедзелівській.