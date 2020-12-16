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Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові. ФОТО

Делегація литовських військовослужбовців на чолі з аташе з питань оборони при посольстві Литовської Республіки полковником Даріусом Адомайтісом відвідала Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові 01

Гості висловили подяку українським військовим медикам за надання медичних послуг литовським військовим інструкторам, залученими до заходів з підготовки особового складу ЗСУ в рамках Литовської тренувальної місії в Україні.

Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові 02
Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові 03

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Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові 04

Від імені Головнокомандувача Збройних сил Литви полковник Адомайтіс вручив медалі Збройних сил Литви "За відзнаку" начальнику Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковника медичної служби Юрію Подоляну, начальнику відділення повітряно-крапельних інфекцій підполковнику медичної служби Ігорю Козьолу і ординаторові відділення повітряно-крапельних інфекцій капітану медичної служби Зиновії Гедзелівській.

Литва нагородила українських медиків з військового госпіталю у Львові 05

Автор: 

армія (3771) Литва (2398) нагорода (1260) оборона (4781) лікарі (1287)


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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.12.2020 16:38 Відповісти
Медики днепропетровского госпиталя тоже заслуживают наивысших наград за спасение раненных фронтовиков.
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16.12.2020 19:20 Відповісти
 
 