Литва наградила украинских медиков из военного госпиталя во Львове. ФОТО

Делегация литовских военнослужащих во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве Литовской республики полковником Дариусом Адомайтисом посетила Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Гости выразили благодарность украинским военным медикам за предоставление медицинских услуг литовским военным инструкторам, привлеченным к мероприятиям по подготовке личного состава ВСУ в рамках Литовской тренировочной миссии в Украине.





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От имени Главнокомандующего Вооруженных сил Литвы полковник Адомайтис вручил медали Вооруженных сил Литвы "За отличие" начальнику Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковнику медицинской службы Юрию Подоляну, начальнику отделения воздушно-капельных инфекций подполковнику медицинской службы Игорю Козьолу и ординатору отделения воздушно-капельных инфекций капитану медицинской службы Зиновии Гедзеливской.

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