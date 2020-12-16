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Литва наградила украинских медиков из военного госпиталя во Львове. ФОТО

Делегация литовских военнослужащих во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве Литовской республики полковником Дариусом Адомайтисом посетила Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

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Гости выразили благодарность украинским военным медикам за предоставление медицинских услуг литовским военным инструкторам, привлеченным к мероприятиям по подготовке личного состава ВСУ в рамках Литовской тренировочной миссии в Украине.

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От имени Главнокомандующего Вооруженных сил Литвы полковник Адомайтис вручил медали Вооруженных сил Литвы "За отличие" начальнику Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковнику медицинской службы Юрию Подоляну, начальнику отделения воздушно-капельных инфекций подполковнику медицинской службы Игорю Козьолу и ординатору отделения воздушно-капельных инфекций капитану медицинской службы Зиновии Гедзеливской.

Литва наградила украинских медиков из военного госпиталя во Львове 05

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Автор: 

армия (8496) Литва (2461) награда (1798) оборона (5206) врачи (1515)


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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.12.2020 16:38 Ответить
Медики днепропетровского госпиталя тоже заслуживают наивысших наград за спасение раненных фронтовиков.
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16.12.2020 19:20 Ответить
 
 