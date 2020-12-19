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Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій і отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президента з дружиною і подякували за можливість зустрітися.

Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь 01
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь 02
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь 03

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Зеленський привітав всіх скаутів та їхні сім'ї з прийдешніми святами і побажав миру.

"Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що після темряви обов'язково настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку", - сказав президент.

Володимир і Олена Зеленські поспілкувалися і сфотографувалися з учасниками зустрічі, також скаутам вручили пам'ятні подарунки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) скаути (4) Вифлеємський вогонь (18) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+38
на фото все нормальные люди в масках.....
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19.12.2020 09:51
+31
Для чего иудею ,этот огонь?
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19.12.2020 09:55
+24
Странные скауты, после такого и ему ещё и огонь Вифлиемский вмасто горячей смолы в глотку.
Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь - Цензор.НЕТ 4221
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19.12.2020 09:56
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Еврею который утверждает , что оно атеист , один из главных христианских символов нужен как собаке пятая лапа. Просто для этого тупорылого мудака при падающем рейтинге , нужны хоть какие то поводы пиара , а тут идеальное совпадение , христианство и дети . Так что оно еще не просто мудак и идиот , а циничный мудак.
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19.12.2020 10:56 Відповісти
оденьте на зебилов маски кто нить или судите за нарушение карантина
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19.12.2020 10:57 Відповісти
черную метку им вручить нужно а не огонь-
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19.12.2020 10:57 Відповісти
бабы захватили мир. скаут всего один пацан
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19.12.2020 11:00 Відповісти
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 7662
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19.12.2020 11:05 Відповісти
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай



На Майдані мерзнуть побиті беркутами ФОПи, охорона президента блокує співробітників НАБУ, рятуючи Татарова від вручення підозри, в ЗМІ Арестович поширює фейки окупантів про загиблого на фронті героя, Дуремар на Банковій відкриває карусель, свято все ж таки!

Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 8094
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19.12.2020 11:06 Відповісти
С каких пор пластуны стали, вдруг скаутами????
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19.12.2020 11:07 Відповісти
Это зашквар. Скауты в Украине, не успев возродиться, скончались.
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19.12.2020 11:12 Відповісти
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9088
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19.12.2020 11:13 Відповісти
И ещё...https://novyny.24tv.ua/bilorusi-proponuyut-vvesti-platu-za-viyizd-*******-novini-bilorus_n1490345 Хочеш виїхати - плати: у Білорусі пропонують ввести плату за виїзд з країни , может и нам ввести такой налог?
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19.12.2020 11:22 Відповісти
...https://i.ytimg.com/vi/up5SC0RXXSE/maxresdefault.jpg Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9604
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19.12.2020 11:31 Відповісти
Смолы им горячей .....
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19.12.2020 11:29 Відповісти
...котячей
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19.12.2020 17:31 Відповісти
А в это время в мире.
Президенту Чили выписали штраф за нарушение масочного режима...
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19.12.2020 11:52 Відповісти
дикие люди...
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19.12.2020 11:53 Відповісти
а почему не в шляпе?
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19.12.2020 11:59 Відповісти
Шляпа залишилась у синагозі.
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19.12.2020 12:45 Відповісти
Прошлогодний?
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19.12.2020 12:03 Відповісти
Зеленський: А гдє піонери?
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19.12.2020 12:08 Відповісти
П.С.: забираю свої слова назад, виявляється ніякі це не пластуни (скаути), а справді піонери перефарбовані зі СПОК(спілка піонерських організацій Києва)
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20.12.2020 09:09 Відповісти
Укоротите ей длину платья. Миди идёт только высоким женщинам. А то получается по-бабски.
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19.12.2020 12:11 Відповісти
Класс !👍👏😊
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19.12.2020 12:24 Відповісти
А може ніжки .. того...~
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19.12.2020 12:46 Відповісти
Да нормально. До земли достают.
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19.12.2020 13:04 Відповісти
Ну, не смертельно. Кривими також землю топтати можна.
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19.12.2020 13:08 Відповісти
Президент не українець і не християнин, галстучки у "скаутів" у кольорах ізраїльського прапора а фізіономії ретельно прикриті.
"Абгам, ето навєгноє львовскіє скаути?"
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19.12.2020 12:28 Відповісти
огонь Таня Черновол скаутам передала? хорошо...
йолка есть
шляпа есть
огонь есть
ПОДЖИГАЙ!!!!
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19.12.2020 12:32 Відповісти
Избиратели Зеленского, скорее всего, даже и не заметили, но вчера на пресс-конференции Путин окончательно похоронил тот обман, на котором, как на воздушном шаре, их кумир Зе залетел в кресло президента Украины. Обман, состоящий в том, что война идет, потому что она выгодна барыгам и мародерам, а на самом деле можно заключить мир и вернуть оккупированные территории без потери суверенитета. Нужно просто перестать стрелять, заглянуть в глаза Путину и договориться посередине. А Порошенко всего этого не делал, потому что на противостоянии с Россией он наживается политически и экономически. И вот вчера этот, признаем, весьма технологичный и мощно действующий на слабые мозги миф - окончательно рухнул. Хоть слабые мозги этого, повторимся, может, и не заметили. Поможем им это понять.
Фактически прямым текстом на своей пресс-конференции Путин вчера заявил, что обсуждать Зеленский с ним может только одно: условия капитуляции и признания ЛДНР. А ведь всего неделю назад стратегический советник Ермака Миша Подоляк поведал нам о том, что Зеленский отказывается от плана Б ради продолжения переговоров с Путиным. Потому что именно в переговорах с Путиным, по словам Подоляка «можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров». И вот Путин водит своей пресс-конференцией по губам Зеленскому и детально рассказывает, каких позиций в переговорах с ним можно достичь.
Во-первых, никакого пересмотра Минских соглашений. Под этой фразой скрывается прямой отказ Зеленскому в ключевой вещи - выводе войск. Сначала выборы, говорит Путин. Что прямо свидетельствует о том, что никакого вывода войск и демилитаризации он не планирует. Ему просто нужно легализовать этими выборами ЛДНР. Как при рейдерском захвате - запись в реестре есть? Есть. Значит, директор законный. А войска назовем народной милицией - в знак уважения к представителям Донбасса.
Во-вторых, Путин лично унижает и сливает Зеленского, говоря о том, что у него с ним были договоренности, которые украинский президент не выполнил. И поясняет причину невыполнения - боязнь «националистических сил» и «нехватка политического мужества». То есть, Зеленский был готов сдавать суверенитет, но не дали оппоненты-патриоты. А переломать их через колено он боится и не может. Важное признание контрагента.
И в-третьих, Путин угрожает Зеленскому и шантажирует его, озвучивая планы «наращивания поддержки» ЛДНР «не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества». Это прямой намек на возможность признания ЛДНР Россией и личные гарантии дальнейшей финансовой и военной поддержки. Ответ не только Зеленскому, который говорил, что Россия «тоже устала от этого конфликта», но и тем, кто считал, что Кремлю слишком дорого обходится вторжение на Донбасс.
А как славно все начиналось год назад накануне Нормандского саммита. Сколько было пафосного пиара и надувания щек. Открываем новость с официального сайта президента от 3 декабря 2019 года. «При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами… На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса». Где эти пять сценариев, Владимир Ссаныч?
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19.12.2020 12:33 Відповісти
А еще спустя 3 дня, 6 декабря Зеленский появился у Шустера в военной кофте цвета хаки («я только с самолета, я был на фронте, на контактной линии») и заверил, что он хочет «увидеть человека» и привезти из «Нормандии» «понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну». Как? «Будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации». 96% из 100% сидящих в студии поддерживали желание президента увидеть человека в существе, по воле которого едва не рухнула их страна и были убиты и ранены десятки тысяч их сограждан. Цыганский гипноз.
И надо сказать, что план был неплохой. Украина получила бы Приднестровье-2, только в отличие от Молдовы - с реализованным планом Козака. Украина получила бы вооруженный криминальный анклав на своей территории, контролируемый Россией, и имеющий право влияния на государственную политику. Рычаг для ослабления Украины, удержания ее в орбите России, а в конечном счете - развала.
У Зеленского честно пытались выполнять обещанное Путину. Формулу Штайнмайера согласовали, Консультативный совет Андрюша пытался создать с ЛДНР. Но митинги протеста против капитуляции, марши добровольцев, файера и скандирование десятков тысяч «Зеля, уходи!» под Офисом президента на Банковой вынудили (воспользуемся лексикой нелоха и нормального пассажира для доходчивости) фраера сдать назад. Зеленский понял, что если выполнить требования РФ по легализации ЛДНР, его просто снесут.
И дальше начались прыжки ужа с одной сковородки на другую: попытки договориться с Россией посередине и разведки боем украинского общественного мнения. Сивохо со своей платформой, Тищенко с рассуждениями о «братоубийственной войне» и попыткой перенести переговоры на парламентский уровень, инспекция Пушилина украинских позиций, Фокин, не видящий «ни одного подтверждения» войны между Россией и Украиной. Перезагрузка ТКГ и планы Кравчука.
И на каждом новом предложении украинская сторона готова сдать все больше в деталях, но сохранить хотя бы видимость суверенитета. Эту готовность подвинуться до максимального предела, как всегда, образно определяет новоявленный советник главы украинской делегации в ТКГ Арестович - «люфт, возможность при желании договориться». Очень ёмкая фраза. Готовы дать люфт в контроле над границей (не ВСУ, а ОБСЕ, у которой нет для эффективного обеспечения этой задачи возможностей). Готовы дать люфт в выборах (без украинских партий, только мажоритарка для легализации пушилиных). Люфт в обеспечении правопорядка (патрули с боевиками) и во всем остальном - тоже люфт.
Но человеку, который еще в 2008 году говорил Бушу, что не считает Украину государством - люфт не нужен. Совсем наоборот - ему надо, чтобы штырь плотно вошел в паз. Ему нужен передел мира и контроль над зонами влияния. И строчки в учебнике российской истории о себе как о «собирателе земель русских 2.0». Он играет в долгую, в отличие от офисных пацанов, которым бы ночь простоять да день пропетлять.
И поэтому, когда Зеленский, не выполнив требуемого домашнего задания, начинает просить у Путина обмен пленными - подарок под елочку избирателям, тот в ответ устраивает ему 8 обстрелов за сутки из артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. А снайпер ранит военнослужащего ВСУ. Та самая неприцельная стрельба, которой так гордился Ермак в колонке на УП. А российская делегация в ТКГ в ответ на запрос украинской стороны по обмену пленными требует от Украины принять «мирный план» ЛДНР. Дружба домами: мы вам обмен пленными, вы нам - легализацию.
Наконец, сам Путин своими высказываниями на пресс-конференции полностью дезавуирует всю медийную возню Офиса Зеленского вокруг продолжения переговоров и новой нормандской встречи. Оскорбительными высказываниями, которые, заметим, не получили никакой оценки от украинской стороны. Видимо, пацаны полностью согласны с северным паханом. Путин видит, что Зеленский слаб и в ловушке, в которую сам себя загнал. И прямо говорит о том, что будет ждать, пока Зеленский не начнет ему сдавать суверенитет. И не частями, а сразу. «Урегулирование неизбежно, вопрос только когда», - говорит Путин.
План А с треском провалился. О том, что заглядывание в глаза Путину не даст мира, говорит уже сам Путин. Очевидно, что пора браться за план Б по израильскому образцу - стена, граница, переговоры только по гуманитарным вопросам до смены режима в России. Ну у ребят кишка на это тонка по ряду причин, главные из которых - признание неспособности выполнить обещанное и боязнь потерять электорат на Востоке. За полтора года распускания хвоста вы пришли к необходимости делать то, что делал Порошенко. Хоть и в худшем положении, и с позором - но это единственный ваш шанс закончить вашу каденцию самостоятельно, без помощи Майдана. Думай-те.
Инна Рогоза
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19.12.2020 12:33 Відповісти
Вот это ему давно пора вручать
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9527
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19.12.2020 12:46 Відповісти
Эти скауты уже протаривают дорожку в "слуги народа". Хорошие детки, уже думают как жить, а не как Украине служить.
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19.12.2020 12:53 Відповісти
ці скаути просто дуже далекі від політики... Для них вручення вогню президенту -формальність...
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19.12.2020 13:03 Відповісти
-Ватсон, кто эти молодые люди возле украинского президента?
-Не пойму, Холмс - лица в масках, галстуки под еврейский флаг... запутанное дело...
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19.12.2020 14:02 Відповісти
лучше бы греческий огонь под ноги кинули
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19.12.2020 13:14 Відповісти
От дурні! Під стріху треба було!
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19.12.2020 13:38 Відповісти
Зєлєнскій налякався, думав, що вже прийшли палити хату...
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19.12.2020 14:37 Відповісти
От четырех повесток на войну ЗЕбанутый убежал.
А я вот не пойму, зачем дети принесли иудею Варфоломеевский огонь? Ему маца больше нравится. Кошерная.
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19.12.2020 15:35 Відповісти
Шаурму надо было ещё преподнести.
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19.12.2020 16:27 Відповісти
Нє, фоп із шаурмой за бабкі жопоблока потерпає під опой!
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19.12.2020 16:53 Відповісти
Был огонь, нет огня. Все что в свои руки возьмет, все похерит.
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19.12.2020 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cp2l48DS1j8&ab_channel=ElrondSmith Сделай сам. Благодатный огонь своими руками.
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19.12.2020 17:49 Відповісти
А почему все пионэры стоят на полусогнутых, в полуприсяде? - Чтобы не оказатся выше Зе...
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19.12.2020 17:39 Відповісти
саме так, це піонери з совка
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19.12.2020 18:45 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/12/19/na_zustrich_v_opu_do_zelenskogo_pryvely_quotpionerivquot_zamist_plastuniv_zhurnalist На зустріч із президентом України Володимиром Зеленським запросили членів Спілки піонерських організацій Києва, яких спеіально "переплутали" із пластунами . Про це повідомив український тележурналіст, політолог та історик Андрій Ковальов у facebook.
"Зранку читаю новини, що пластуни принесли Зеленському Вифлиємський вогонь миру, а далі дивлюся фотографії і розумію, що це не пластуни. Це члени організації СПОК, як розшифровується СПОК? Спілка піонерських організацій Києва. Довга історія. В 90-ті були ділки, які взяли під себе піонерські організації у Києві і пробувало переробити їх у скаутів. Вийшло не дуже. Форму можливо і змінили, а зміст лишився той самий", - написав Ковальов.
Він констатував, що у Зеленського буди не пластуни.
"Наскільки мені відомо, цього року Офіс президента України пластунів не запрошував", - додав Ковальов.
Нарзі на https://www.president.gov.ua/news/prezident-i-persha-ledi-otrimali-vifleyemskij-vogon-vid-pred-65673 офіційному сайті президента згадки про пластунів немає, а йдеться про зустріч зі скаутами
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19.12.2020 18:44 Відповісти
Православная пионерия
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9347
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19.12.2020 18:53 Відповісти
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19.12.2020 21:40 Відповісти
Мені цікаво - а де ці "скаути" "віфлеємський вогонь" брали? Випадково не в Москві, на Красній площі?
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19.12.2020 19:16 Відповісти
Украинский тележурналист, политолог и историк, краевед, религиовед Андрей Ковалев заявил, что Владимир и Елена Зеленские 19 декабря встретились с «поддельными» скаутами.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Окружение Зеленского привело к нему поддельных скаутов», - написал Ковалев.
Он отметил, что давно уже заявлял о том, что окружение Зеленского - это большое горе и большое зло для президента, ведь оно делает из главы государства «неудачника и посмешище».
«Утром читаю новости, скауты принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира, а дальше смотрю фотографии и понимаю, что это не скауты. Это члены организации СПОК, как расшифровывается СПОК? Союз пионерских организаций Киева», - сообщил Ковалев.
Историк отметил, что организация образовалась в 90-е - после распада СССР «дельцы» решили взять под свой контроль столичные пионерские организации и переделать их в скаутов.
«Форму возможно и изменили, а содержание осталось то же. Словом, у Зеленского были не пластуны. Насколько мне известно, в этом году Офис Президента Украины пластунов не приглашал»,- подчеркнул Ковалев.
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19.12.2020 19:20 Відповісти
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 4516
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19.12.2020 20:00 Відповісти
Неудавшийся кадр из фильма, мол, гостья из будущего.
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20.12.2020 09:13 Відповісти
кста, определите клишоногого героя з кадру.
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20.12.2020 09:15 Відповісти
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 6193
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19.12.2020 19:56 Відповісти
О порохоботи завили.
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20.12.2020 04:43 Відповісти
Бг-ггг... зебик вам до или после 30-ти?...ХЕХ...
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20.12.2020 09:07 Відповісти
,
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20.12.2020 09:16 Відповісти
Бг-ггг... шо за клоунада со скаутами... ЗЕЮНАТЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ , ШО их зечленограй готовит им нежданчик... -в пенсионном возрасте им - дуля с маком, а не пенсия. По зезадумке пусть их дети догодовують - такая инфа ща на устах пенсионеров, переживают сердобольные , шобы их это не коснулось... Зря переживают, бо по задумке переживать должны начинать иолодые, кому сейчас до 30 рочкiв...ХЕХ
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20.12.2020 09:06 Відповісти
ПіонЕри принесли ВАЗеленським Віфліємський вогонь.
Чого тільки в світі не буває?
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20.12.2020 15:16 Відповісти
а потом вы спрашиваете - почему ненавидят евреев.
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21.12.2020 07:36 Відповісти
Як там ще не загорілось... як йолка...
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21.12.2020 08:29 Відповісти
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