Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій і отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президента з дружиною і подякували за можливість зустрітися.







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Зеленський привітав всіх скаутів та їхні сім'ї з прийдешніми святами і побажав миру.

"Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що після темряви обов'язково настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку", - сказав президент.

Володимир і Олена Зеленські поспілкувалися і сфотографувалися з учасниками зустрічі, також скаутам вручили пам'ятні подарунки.