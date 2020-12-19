Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій і отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь
Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президента з дружиною і подякували за можливість зустрітися.
Зеленський привітав всіх скаутів та їхні сім'ї з прийдешніми святами і побажав миру.
"Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що після темряви обов'язково настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку", - сказав президент.
Володимир і Олена Зеленські поспілкувалися і сфотографувалися з учасниками зустрічі, також скаутам вручили пам'ятні подарунки.
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На Майдані мерзнуть побиті беркутами ФОПи, охорона президента блокує співробітників НАБУ, рятуючи Татарова від вручення підозри, в ЗМІ Арестович поширює фейки окупантів про загиблого на фронті героя, Дуремар на Банковій відкриває карусель, свято все ж таки!
Президенту Чили выписали штраф за нарушение масочного режима...
"Абгам, ето навєгноє львовскіє скаути?"
йолка есть
шляпа есть
огонь есть
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Фактически прямым текстом на своей пресс-конференции Путин вчера заявил, что обсуждать Зеленский с ним может только одно: условия капитуляции и признания ЛДНР. А ведь всего неделю назад стратегический советник Ермака Миша Подоляк поведал нам о том, что Зеленский отказывается от плана Б ради продолжения переговоров с Путиным. Потому что именно в переговорах с Путиным, по словам Подоляка «можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров». И вот Путин водит своей пресс-конференцией по губам Зеленскому и детально рассказывает, каких позиций в переговорах с ним можно достичь.
Во-первых, никакого пересмотра Минских соглашений. Под этой фразой скрывается прямой отказ Зеленскому в ключевой вещи - выводе войск. Сначала выборы, говорит Путин. Что прямо свидетельствует о том, что никакого вывода войск и демилитаризации он не планирует. Ему просто нужно легализовать этими выборами ЛДНР. Как при рейдерском захвате - запись в реестре есть? Есть. Значит, директор законный. А войска назовем народной милицией - в знак уважения к представителям Донбасса.
Во-вторых, Путин лично унижает и сливает Зеленского, говоря о том, что у него с ним были договоренности, которые украинский президент не выполнил. И поясняет причину невыполнения - боязнь «националистических сил» и «нехватка политического мужества». То есть, Зеленский был готов сдавать суверенитет, но не дали оппоненты-патриоты. А переломать их через колено он боится и не может. Важное признание контрагента.
И в-третьих, Путин угрожает Зеленскому и шантажирует его, озвучивая планы «наращивания поддержки» ЛДНР «не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества». Это прямой намек на возможность признания ЛДНР Россией и личные гарантии дальнейшей финансовой и военной поддержки. Ответ не только Зеленскому, который говорил, что Россия «тоже устала от этого конфликта», но и тем, кто считал, что Кремлю слишком дорого обходится вторжение на Донбасс.
А как славно все начиналось год назад накануне Нормандского саммита. Сколько было пафосного пиара и надувания щек. Открываем новость с официального сайта президента от 3 декабря 2019 года. «При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами… На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса». Где эти пять сценариев, Владимир Ссаныч?
И надо сказать, что план был неплохой. Украина получила бы Приднестровье-2, только в отличие от Молдовы - с реализованным планом Козака. Украина получила бы вооруженный криминальный анклав на своей территории, контролируемый Россией, и имеющий право влияния на государственную политику. Рычаг для ослабления Украины, удержания ее в орбите России, а в конечном счете - развала.
У Зеленского честно пытались выполнять обещанное Путину. Формулу Штайнмайера согласовали, Консультативный совет Андрюша пытался создать с ЛДНР. Но митинги протеста против капитуляции, марши добровольцев, файера и скандирование десятков тысяч «Зеля, уходи!» под Офисом президента на Банковой вынудили (воспользуемся лексикой нелоха и нормального пассажира для доходчивости) фраера сдать назад. Зеленский понял, что если выполнить требования РФ по легализации ЛДНР, его просто снесут.
И дальше начались прыжки ужа с одной сковородки на другую: попытки договориться с Россией посередине и разведки боем украинского общественного мнения. Сивохо со своей платформой, Тищенко с рассуждениями о «братоубийственной войне» и попыткой перенести переговоры на парламентский уровень, инспекция Пушилина украинских позиций, Фокин, не видящий «ни одного подтверждения» войны между Россией и Украиной. Перезагрузка ТКГ и планы Кравчука.
И на каждом новом предложении украинская сторона готова сдать все больше в деталях, но сохранить хотя бы видимость суверенитета. Эту готовность подвинуться до максимального предела, как всегда, образно определяет новоявленный советник главы украинской делегации в ТКГ Арестович - «люфт, возможность при желании договориться». Очень ёмкая фраза. Готовы дать люфт в контроле над границей (не ВСУ, а ОБСЕ, у которой нет для эффективного обеспечения этой задачи возможностей). Готовы дать люфт в выборах (без украинских партий, только мажоритарка для легализации пушилиных). Люфт в обеспечении правопорядка (патрули с боевиками) и во всем остальном - тоже люфт.
Но человеку, который еще в 2008 году говорил Бушу, что не считает Украину государством - люфт не нужен. Совсем наоборот - ему надо, чтобы штырь плотно вошел в паз. Ему нужен передел мира и контроль над зонами влияния. И строчки в учебнике российской истории о себе как о «собирателе земель русских 2.0». Он играет в долгую, в отличие от офисных пацанов, которым бы ночь простоять да день пропетлять.
И поэтому, когда Зеленский, не выполнив требуемого домашнего задания, начинает просить у Путина обмен пленными - подарок под елочку избирателям, тот в ответ устраивает ему 8 обстрелов за сутки из артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. А снайпер ранит военнослужащего ВСУ. Та самая неприцельная стрельба, которой так гордился Ермак в колонке на УП. А российская делегация в ТКГ в ответ на запрос украинской стороны по обмену пленными требует от Украины принять «мирный план» ЛДНР. Дружба домами: мы вам обмен пленными, вы нам - легализацию.
Наконец, сам Путин своими высказываниями на пресс-конференции полностью дезавуирует всю медийную возню Офиса Зеленского вокруг продолжения переговоров и новой нормандской встречи. Оскорбительными высказываниями, которые, заметим, не получили никакой оценки от украинской стороны. Видимо, пацаны полностью согласны с северным паханом. Путин видит, что Зеленский слаб и в ловушке, в которую сам себя загнал. И прямо говорит о том, что будет ждать, пока Зеленский не начнет ему сдавать суверенитет. И не частями, а сразу. «Урегулирование неизбежно, вопрос только когда», - говорит Путин.
План А с треском провалился. О том, что заглядывание в глаза Путину не даст мира, говорит уже сам Путин. Очевидно, что пора браться за план Б по израильскому образцу - стена, граница, переговоры только по гуманитарным вопросам до смены режима в России. Ну у ребят кишка на это тонка по ряду причин, главные из которых - признание неспособности выполнить обещанное и боязнь потерять электорат на Востоке. За полтора года распускания хвоста вы пришли к необходимости делать то, что делал Порошенко. Хоть и в худшем положении, и с позором - но это единственный ваш шанс закончить вашу каденцию самостоятельно, без помощи Майдана. Думай-те.
Инна Рогоза
-Не пойму, Холмс - лица в масках, галстуки под еврейский флаг... запутанное дело...
А я вот не пойму, зачем дети принесли иудею Варфоломеевский огонь? Ему маца больше нравится. Кошерная.
"Зранку читаю новини, що пластуни принесли Зеленському Вифлиємський вогонь миру, а далі дивлюся фотографії і розумію, що це не пластуни. Це члени організації СПОК, як розшифровується СПОК? Спілка піонерських організацій Києва. Довга історія. В 90-ті були ділки, які взяли під себе піонерські організації у Києві і пробувало переробити їх у скаутів. Вийшло не дуже. Форму можливо і змінили, а зміст лишився той самий", - написав Ковальов.
Він констатував, що у Зеленського буди не пластуни.
"Наскільки мені відомо, цього року Офіс президента України пластунів не запрошував", - додав Ковальов.
Нарзі на https://www.president.gov.ua/news/prezident-i-persha-ledi-otrimali-vifleyemskij-vogon-vid-pred-65673 офіційному сайті президента згадки про пластунів немає, а йдеться про зустріч зі скаутами
Об этом он написал в своем Facebook.
«Окружение Зеленского привело к нему поддельных скаутов», - написал Ковалев.
Он отметил, что давно уже заявлял о том, что окружение Зеленского - это большое горе и большое зло для президента, ведь оно делает из главы государства «неудачника и посмешище».
«Утром читаю новости, скауты принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира, а дальше смотрю фотографии и понимаю, что это не скауты. Это члены организации СПОК, как расшифровывается СПОК? Союз пионерских организаций Киева», - сообщил Ковалев.
Историк отметил, что организация образовалась в 90-е - после распада СССР «дельцы» решили взять под свой контроль столичные пионерские организации и переделать их в скаутов.
«Форму возможно и изменили, а содержание осталось то же. Словом, у Зеленского были не пластуны. Насколько мне известно, в этом году Офис Президента Украины пластунов не приглашал»,- подчеркнул Ковалев.
Чого тільки в світі не буває?