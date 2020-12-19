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Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться.

Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь 01
Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь 02
Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь 03

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Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что после темноты обязательно наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра", - сказал президент.

Владимир и Елена Зеленские пообщались и сфотографировались с участниками встречи, также скаутам вручили памятные подарки.

Зеленский Владимир (20500) скауты (5) Вифлеемский огонь (22) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+38
на фото все нормальные люди в масках.....
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19.12.2020 09:51
+31
Для чего иудею ,этот огонь?
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19.12.2020 09:55
+24
Странные скауты, после такого и ему ещё и огонь Вифлиемский вмасто горячей смолы в глотку.
Скауты вручили Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь - Цензор.НЕТ 4221
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19.12.2020 09:56
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Страница 2 из 2
Еврею который утверждает , что оно атеист , один из главных христианских символов нужен как собаке пятая лапа. Просто для этого тупорылого мудака при падающем рейтинге , нужны хоть какие то поводы пиара , а тут идеальное совпадение , христианство и дети . Так что оно еще не просто мудак и идиот , а циничный мудак.
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19.12.2020 10:56 Ответить
оденьте на зебилов маски кто нить или судите за нарушение карантина
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19.12.2020 10:57 Ответить
черную метку им вручить нужно а не огонь-
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19.12.2020 10:57 Ответить
бабы захватили мир. скаут всего один пацан
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19.12.2020 11:00 Ответить
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 7662
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19.12.2020 11:05 Ответить
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай



На Майдані мерзнуть побиті беркутами ФОПи, охорона президента блокує співробітників НАБУ, рятуючи Татарова від вручення підозри, в ЗМІ Арестович поширює фейки окупантів про загиблого на фронті героя, Дуремар на Банковій відкриває карусель, свято все ж таки!

Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 8094
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19.12.2020 11:06 Ответить
С каких пор пластуны стали, вдруг скаутами????
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19.12.2020 11:07 Ответить
Это зашквар. Скауты в Украине, не успев возродиться, скончались.
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19.12.2020 11:12 Ответить
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9088
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19.12.2020 11:13 Ответить
И ещё...https://novyny.24tv.ua/bilorusi-proponuyut-vvesti-platu-za-viyizd-*******-novini-bilorus_n1490345 Хочеш виїхати - плати: у Білорусі пропонують ввести плату за виїзд з країни , может и нам ввести такой налог?
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19.12.2020 11:22 Ответить
...https://i.ytimg.com/vi/up5SC0RXXSE/maxresdefault.jpg Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9604
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19.12.2020 11:31 Ответить
Смолы им горячей .....
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19.12.2020 11:29 Ответить
...котячей
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19.12.2020 17:31 Ответить
А в это время в мире.
Президенту Чили выписали штраф за нарушение масочного режима...
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19.12.2020 11:52 Ответить
дикие люди...
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19.12.2020 11:53 Ответить
а почему не в шляпе?
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19.12.2020 11:59 Ответить
Шляпа залишилась у синагозі.
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19.12.2020 12:45 Ответить
Прошлогодний?
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19.12.2020 12:03 Ответить
Зеленський: А гдє піонери?
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19.12.2020 12:08 Ответить
П.С.: забираю свої слова назад, виявляється ніякі це не пластуни (скаути), а справді піонери перефарбовані зі СПОК(спілка піонерських організацій Києва)
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20.12.2020 09:09 Ответить
Укоротите ей длину платья. Миди идёт только высоким женщинам. А то получается по-бабски.
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19.12.2020 12:11 Ответить
Класс !👍👏😊
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19.12.2020 12:24 Ответить
А може ніжки .. того...~
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19.12.2020 12:46 Ответить
Да нормально. До земли достают.
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19.12.2020 13:04 Ответить
Ну, не смертельно. Кривими також землю топтати можна.
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19.12.2020 13:08 Ответить
Президент не українець і не християнин, галстучки у "скаутів" у кольорах ізраїльського прапора а фізіономії ретельно прикриті.
"Абгам, ето навєгноє львовскіє скаути?"
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19.12.2020 12:28 Ответить
огонь Таня Черновол скаутам передала? хорошо...
йолка есть
шляпа есть
огонь есть
ПОДЖИГАЙ!!!!
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19.12.2020 12:32 Ответить
Избиратели Зеленского, скорее всего, даже и не заметили, но вчера на пресс-конференции Путин окончательно похоронил тот обман, на котором, как на воздушном шаре, их кумир Зе залетел в кресло президента Украины. Обман, состоящий в том, что война идет, потому что она выгодна барыгам и мародерам, а на самом деле можно заключить мир и вернуть оккупированные территории без потери суверенитета. Нужно просто перестать стрелять, заглянуть в глаза Путину и договориться посередине. А Порошенко всего этого не делал, потому что на противостоянии с Россией он наживается политически и экономически. И вот вчера этот, признаем, весьма технологичный и мощно действующий на слабые мозги миф - окончательно рухнул. Хоть слабые мозги этого, повторимся, может, и не заметили. Поможем им это понять.
Фактически прямым текстом на своей пресс-конференции Путин вчера заявил, что обсуждать Зеленский с ним может только одно: условия капитуляции и признания ЛДНР. А ведь всего неделю назад стратегический советник Ермака Миша Подоляк поведал нам о том, что Зеленский отказывается от плана Б ради продолжения переговоров с Путиным. Потому что именно в переговорах с Путиным, по словам Подоляка «можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров». И вот Путин водит своей пресс-конференцией по губам Зеленскому и детально рассказывает, каких позиций в переговорах с ним можно достичь.
Во-первых, никакого пересмотра Минских соглашений. Под этой фразой скрывается прямой отказ Зеленскому в ключевой вещи - выводе войск. Сначала выборы, говорит Путин. Что прямо свидетельствует о том, что никакого вывода войск и демилитаризации он не планирует. Ему просто нужно легализовать этими выборами ЛДНР. Как при рейдерском захвате - запись в реестре есть? Есть. Значит, директор законный. А войска назовем народной милицией - в знак уважения к представителям Донбасса.
Во-вторых, Путин лично унижает и сливает Зеленского, говоря о том, что у него с ним были договоренности, которые украинский президент не выполнил. И поясняет причину невыполнения - боязнь «националистических сил» и «нехватка политического мужества». То есть, Зеленский был готов сдавать суверенитет, но не дали оппоненты-патриоты. А переломать их через колено он боится и не может. Важное признание контрагента.
И в-третьих, Путин угрожает Зеленскому и шантажирует его, озвучивая планы «наращивания поддержки» ЛДНР «не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества». Это прямой намек на возможность признания ЛДНР Россией и личные гарантии дальнейшей финансовой и военной поддержки. Ответ не только Зеленскому, который говорил, что Россия «тоже устала от этого конфликта», но и тем, кто считал, что Кремлю слишком дорого обходится вторжение на Донбасс.
А как славно все начиналось год назад накануне Нормандского саммита. Сколько было пафосного пиара и надувания щек. Открываем новость с официального сайта президента от 3 декабря 2019 года. «При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами… На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса». Где эти пять сценариев, Владимир Ссаныч?
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19.12.2020 12:33 Ответить
А еще спустя 3 дня, 6 декабря Зеленский появился у Шустера в военной кофте цвета хаки («я только с самолета, я был на фронте, на контактной линии») и заверил, что он хочет «увидеть человека» и привезти из «Нормандии» «понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну». Как? «Будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации». 96% из 100% сидящих в студии поддерживали желание президента увидеть человека в существе, по воле которого едва не рухнула их страна и были убиты и ранены десятки тысяч их сограждан. Цыганский гипноз.
И надо сказать, что план был неплохой. Украина получила бы Приднестровье-2, только в отличие от Молдовы - с реализованным планом Козака. Украина получила бы вооруженный криминальный анклав на своей территории, контролируемый Россией, и имеющий право влияния на государственную политику. Рычаг для ослабления Украины, удержания ее в орбите России, а в конечном счете - развала.
У Зеленского честно пытались выполнять обещанное Путину. Формулу Штайнмайера согласовали, Консультативный совет Андрюша пытался создать с ЛДНР. Но митинги протеста против капитуляции, марши добровольцев, файера и скандирование десятков тысяч «Зеля, уходи!» под Офисом президента на Банковой вынудили (воспользуемся лексикой нелоха и нормального пассажира для доходчивости) фраера сдать назад. Зеленский понял, что если выполнить требования РФ по легализации ЛДНР, его просто снесут.
И дальше начались прыжки ужа с одной сковородки на другую: попытки договориться с Россией посередине и разведки боем украинского общественного мнения. Сивохо со своей платформой, Тищенко с рассуждениями о «братоубийственной войне» и попыткой перенести переговоры на парламентский уровень, инспекция Пушилина украинских позиций, Фокин, не видящий «ни одного подтверждения» войны между Россией и Украиной. Перезагрузка ТКГ и планы Кравчука.
И на каждом новом предложении украинская сторона готова сдать все больше в деталях, но сохранить хотя бы видимость суверенитета. Эту готовность подвинуться до максимального предела, как всегда, образно определяет новоявленный советник главы украинской делегации в ТКГ Арестович - «люфт, возможность при желании договориться». Очень ёмкая фраза. Готовы дать люфт в контроле над границей (не ВСУ, а ОБСЕ, у которой нет для эффективного обеспечения этой задачи возможностей). Готовы дать люфт в выборах (без украинских партий, только мажоритарка для легализации пушилиных). Люфт в обеспечении правопорядка (патрули с боевиками) и во всем остальном - тоже люфт.
Но человеку, который еще в 2008 году говорил Бушу, что не считает Украину государством - люфт не нужен. Совсем наоборот - ему надо, чтобы штырь плотно вошел в паз. Ему нужен передел мира и контроль над зонами влияния. И строчки в учебнике российской истории о себе как о «собирателе земель русских 2.0». Он играет в долгую, в отличие от офисных пацанов, которым бы ночь простоять да день пропетлять.
И поэтому, когда Зеленский, не выполнив требуемого домашнего задания, начинает просить у Путина обмен пленными - подарок под елочку избирателям, тот в ответ устраивает ему 8 обстрелов за сутки из артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. А снайпер ранит военнослужащего ВСУ. Та самая неприцельная стрельба, которой так гордился Ермак в колонке на УП. А российская делегация в ТКГ в ответ на запрос украинской стороны по обмену пленными требует от Украины принять «мирный план» ЛДНР. Дружба домами: мы вам обмен пленными, вы нам - легализацию.
Наконец, сам Путин своими высказываниями на пресс-конференции полностью дезавуирует всю медийную возню Офиса Зеленского вокруг продолжения переговоров и новой нормандской встречи. Оскорбительными высказываниями, которые, заметим, не получили никакой оценки от украинской стороны. Видимо, пацаны полностью согласны с северным паханом. Путин видит, что Зеленский слаб и в ловушке, в которую сам себя загнал. И прямо говорит о том, что будет ждать, пока Зеленский не начнет ему сдавать суверенитет. И не частями, а сразу. «Урегулирование неизбежно, вопрос только когда», - говорит Путин.
План А с треском провалился. О том, что заглядывание в глаза Путину не даст мира, говорит уже сам Путин. Очевидно, что пора браться за план Б по израильскому образцу - стена, граница, переговоры только по гуманитарным вопросам до смены режима в России. Ну у ребят кишка на это тонка по ряду причин, главные из которых - признание неспособности выполнить обещанное и боязнь потерять электорат на Востоке. За полтора года распускания хвоста вы пришли к необходимости делать то, что делал Порошенко. Хоть и в худшем положении, и с позором - но это единственный ваш шанс закончить вашу каденцию самостоятельно, без помощи Майдана. Думай-те.
Инна Рогоза
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19.12.2020 12:33 Ответить
Вот это ему давно пора вручать
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9527
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19.12.2020 12:46 Ответить
Эти скауты уже протаривают дорожку в "слуги народа". Хорошие детки, уже думают как жить, а не как Украине служить.
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19.12.2020 12:53 Ответить
ці скаути просто дуже далекі від політики... Для них вручення вогню президенту -формальність...
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19.12.2020 13:03 Ответить
-Ватсон, кто эти молодые люди возле украинского президента?
-Не пойму, Холмс - лица в масках, галстуки под еврейский флаг... запутанное дело...
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19.12.2020 14:02 Ответить
лучше бы греческий огонь под ноги кинули
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19.12.2020 13:14 Ответить
От дурні! Під стріху треба було!
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19.12.2020 13:38 Ответить
Зєлєнскій налякався, думав, що вже прийшли палити хату...
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19.12.2020 14:37 Ответить
От четырех повесток на войну ЗЕбанутый убежал.
А я вот не пойму, зачем дети принесли иудею Варфоломеевский огонь? Ему маца больше нравится. Кошерная.
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19.12.2020 15:35 Ответить
Шаурму надо было ещё преподнести.
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19.12.2020 16:27 Ответить
Нє, фоп із шаурмой за бабкі жопоблока потерпає під опой!
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19.12.2020 16:53 Ответить
Был огонь, нет огня. Все что в свои руки возьмет, все похерит.
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19.12.2020 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cp2l48DS1j8&ab_channel=ElrondSmith Сделай сам. Благодатный огонь своими руками.
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19.12.2020 17:49 Ответить
А почему все пионэры стоят на полусогнутых, в полуприсяде? - Чтобы не оказатся выше Зе...
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19.12.2020 17:39 Ответить
саме так, це піонери з совка
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19.12.2020 18:45 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/12/19/na_zustrich_v_opu_do_zelenskogo_pryvely_quotpionerivquot_zamist_plastuniv_zhurnalist На зустріч із президентом України Володимиром Зеленським запросили членів Спілки піонерських організацій Києва, яких спеіально "переплутали" із пластунами . Про це повідомив український тележурналіст, політолог та історик Андрій Ковальов у facebook.
"Зранку читаю новини, що пластуни принесли Зеленському Вифлиємський вогонь миру, а далі дивлюся фотографії і розумію, що це не пластуни. Це члени організації СПОК, як розшифровується СПОК? Спілка піонерських організацій Києва. Довга історія. В 90-ті були ділки, які взяли під себе піонерські організації у Києві і пробувало переробити їх у скаутів. Вийшло не дуже. Форму можливо і змінили, а зміст лишився той самий", - написав Ковальов.
Він констатував, що у Зеленського буди не пластуни.
"Наскільки мені відомо, цього року Офіс президента України пластунів не запрошував", - додав Ковальов.
Нарзі на https://www.president.gov.ua/news/prezident-i-persha-ledi-otrimali-vifleyemskij-vogon-vid-pred-65673 офіційному сайті президента згадки про пластунів немає, а йдеться про зустріч зі скаутами
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19.12.2020 18:44 Ответить
Православная пионерия
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 9347
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19.12.2020 18:53 Ответить
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19.12.2020 21:40 Ответить
Мені цікаво - а де ці "скаути" "віфлеємський вогонь" брали? Випадково не в Москві, на Красній площі?
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19.12.2020 19:16 Ответить
Украинский тележурналист, политолог и историк, краевед, религиовед Андрей Ковалев заявил, что Владимир и Елена Зеленские 19 декабря встретились с «поддельными» скаутами.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Окружение Зеленского привело к нему поддельных скаутов», - написал Ковалев.
Он отметил, что давно уже заявлял о том, что окружение Зеленского - это большое горе и большое зло для президента, ведь оно делает из главы государства «неудачника и посмешище».
«Утром читаю новости, скауты принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира, а дальше смотрю фотографии и понимаю, что это не скауты. Это члены организации СПОК, как расшифровывается СПОК? Союз пионерских организаций Киева», - сообщил Ковалев.
Историк отметил, что организация образовалась в 90-е - после распада СССР «дельцы» решили взять под свой контроль столичные пионерские организации и переделать их в скаутов.
«Форму возможно и изменили, а содержание осталось то же. Словом, у Зеленского были не пластуны. Насколько мне известно, в этом году Офис Президента Украины пластунов не приглашал»,- подчеркнул Ковалев.
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19.12.2020 19:20 Ответить
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 4516
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19.12.2020 20:00 Ответить
Неудавшийся кадр из фильма, мол, гостья из будущего.
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20.12.2020 09:13 Ответить
кста, определите клишоногого героя з кадру.
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20.12.2020 09:15 Ответить
Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь - Цензор.НЕТ 6193
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19.12.2020 19:56 Ответить
О порохоботи завили.
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20.12.2020 04:43 Ответить
Бг-ггг... зебик вам до или после 30-ти?...ХЕХ...
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20.12.2020 09:07 Ответить
,
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20.12.2020 09:16 Ответить
Бг-ггг... шо за клоунада со скаутами... ЗЕЮНАТЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ , ШО их зечленограй готовит им нежданчик... -в пенсионном возрасте им - дуля с маком, а не пенсия. По зезадумке пусть их дети догодовують - такая инфа ща на устах пенсионеров, переживают сердобольные , шобы их это не коснулось... Зря переживают, бо по задумке переживать должны начинать иолодые, кому сейчас до 30 рочкiв...ХЕХ
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20.12.2020 09:06 Ответить
ПіонЕри принесли ВАЗеленським Віфліємський вогонь.
Чого тільки в світі не буває?
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20.12.2020 15:16 Ответить
а потом вы спрашиваете - почему ненавидят евреев.
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21.12.2020 07:36 Ответить
Як там ще не загорілось... як йолка...
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21.12.2020 08:29 Ответить
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