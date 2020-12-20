Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві. ФОТО

У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок генерала імператорської армії Євгена Спокойського-Францевича.

Про знахідку повідомив історик Тарас Чухліб на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На місце знахідки відправився колега Чухліба з Інституту історії Національної академії наук України Олександр Алфьоров. Він вжив заходів для консервації та опису пам'ятки.

Чухліб зазначив, що Євген Спокойський-Францеви (15 березня 1835 р. - 9 липня 1907 р.) отримав звання генерал-майора у 1892 році, через сім років його підвищили до генерал-лейтенанта. Рід Спокойських-Францевичів належить до литовської шляхти, його представники укладали шлюби з представниками козацького старшинського роду Кулябок-Корецьких.

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