Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві. ФОТО
У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок генерала імператорської армії Євгена Спокойського-Францевича.
Про знахідку повідомив історик Тарас Чухліб на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
На місце знахідки відправився колега Чухліба з Інституту історії Національної академії наук України Олександр Алфьоров. Він вжив заходів для консервації та опису пам'ятки.
Чухліб зазначив, що Євген Спокойський-Францеви (15 березня 1835 р. - 9 липня 1907 р.) отримав звання генерал-майора у 1892 році, через сім років його підвищили до генерал-лейтенанта. Рід Спокойських-Францевичів належить до литовської шляхти, його представники укладали шлюби з представниками козацького старшинського роду Кулябок-Корецьких.
Топ коментарі
+38 Alex_dos
показати весь коментар20.12.2020 10:59
+23 Вася Шевченко #371210
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+10 против всех до единого
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🤔
не таліби же ж...
лєнін, ватутін з лічностєй - і на цьому всьо...
ну, там ще деякі герби, звьоздочки, молоти, серпи компенсірують остальну декомунізацію
Может Гитлеру оставить памятники ?
ты, фашист чтоле?
могут оставить этому подонку только надгробные плиты на могилах...как и путину со всеми двойниками...
екатерина 2 в одессе большее зло, чем тачанка в каховке
А вот, что касается https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-z-3M_9ztAhVQEncKHatqCqcQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F)&usg=AOvVaw2ukWpGsfbNPMqYe5EJgTEH фамилии "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Гитлер "
ну, да, он же был живописец, его акварели нельзя уничтожать...
а вот тачанку и артёма кавалеридзе - можно (артём - монумент, кавалеридзе - фамилия)
вы уже уничтожили все наследие: курганы, церковь, казачество, рукописи, памятники...
вам нужен не народ, а население, исполнительное, послушное, безропотное,..
ваш вождь гитлер хотел того же, но украинские и беларусские фронты освободили европу от фашизма и эти же народы уничтожат рашизм
Народного артиста Георгия Жженова осудили в 1937 году за «шпионскую деятельность» и отправили на Колыму. В 1949-м осудили повторно и сослали в Норильск. Освободили только в 1954-м.
https://leg0ner.livejournal.com/54497.html
😁
Всё дело во времени и в заслугах.
Бусова гора - это Верхняя Теличка.
Ну, понаехавшие считают, что птичий рынок на Подоле, значит и Бусова гора - центр города.
Шо там ваш Подол и Бусова гора, вот когда Жабурне называют Высоке или куда хуже Беловод вот где беда
- милые бабушки с радостью будут удобрять свои комнатные цветочки их содержимым .
На его территории, за эти годы, сотни миллионов могил!
Каждый метр земли в городе - чья то могила.
Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 - 09.07.1907). Генерал, який звільнив Болгарію від османського панування. https://www.5.ua/kyiv/zakhyshchav-bolhariiu-vid-osmaniv-u-stolytsi-pid-chas-remontnykh-robit-vykopaly-nadhrobok-vidomoho-henerala-232393.html