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Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві. ФОТО

Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві. ФОТО

У центрі Києва екскаватор натрапив на надгробок генерала імператорської армії Євгена Спокойського-Францевича.

Про знахідку повідомив історик Тарас Чухліб на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На місце знахідки відправився колега Чухліба з Інституту історії Національної академії наук України Олександр Алфьоров. Він вжив заходів для консервації та опису пам'ятки.

Чухліб зазначив, що Євген Спокойський-Францеви (15 березня 1835 р. - 9 липня 1907 р.) отримав звання генерал-майора у 1892 році, через сім років його підвищили до генерал-лейтенанта. Рід Спокойських-Францевичів належить до литовської шляхти, його представники укладали шлюби з представниками козацького старшинського роду Кулябок-Корецьких.

Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві 01

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Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві 02

Автор: 

поховання (202) Київ (19490)


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Топ коментарі
+38
Комуняки надгробками застеляли вулиці та подвірья.
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20.12.2020 10:59
+23
нам - ничего, а историкам - интересно )))
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20.12.2020 11:00
+10
Назначить в МО.
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20.12.2020 11:00
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Шо нам с єнтим счас дєлать??
🤔
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20.12.2020 10:53 Відповісти
нам - ничего, а историкам - интересно )))
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20.12.2020 11:00 Відповісти
треба, шоб хотя би памятник щорсу потом так не шукали, чи тачанку, чи артьома...
не таліби же ж...
лєнін, ватутін з лічностєй - і на цьому всьо...
ну, там ще деякі герби, звьоздочки, молоти, серпи компенсірують остальну декомунізацію
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20.12.2020 11:56 Відповісти
Ты не путай "надгробный памятник" - с "памятниками" прославляющими зло !
Может Гитлеру оставить памятники ?
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20.12.2020 16:10 Відповісти
ну, ты и предложил - может оставить памятники гитлеру...еще и с большой буквы...
ты, фашист чтоле?
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20.12.2020 16:27 Відповісти
А как мое предложение расходиться с твоим !? И фамилия пишется с большой буквы, или ты отменил правила правописания !?
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20.12.2020 16:32 Відповісти
гитлер не фамилия...хватит заниматься популяризацией своего гитлера...
могут оставить этому подонку только надгробные плиты на могилах...как и путину со всеми двойниками...
екатерина 2 в одессе большее зло, чем тачанка в каховке
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20.12.2020 16:43 Відповісти
Зло оно и есть зло... Что Екатерина, что тачанка... Можно обсудить памятник как произведение искусства... и только в этом конмпекте возможен диалог - что оставить, а что нет... И только при условии - при упоминании "оставленного памятника" объяснять его зло и причину "оставления"...! И это должно быть исключительное исключение.
А вот, что касается https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-z-3M_9ztAhVQEncKHatqCqcQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F)&usg=AOvVaw2ukWpGsfbNPMqYe5EJgTEH фамилии "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Гитлер "
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20.12.2020 18:39 Відповісти
уже проехали, а ты, фашист, всё о гитлере печёшься...
ну, да, он же был живописец, его акварели нельзя уничтожать...
а вот тачанку и артёма кавалеридзе - можно (артём - монумент, кавалеридзе - фамилия)
вы уже уничтожили все наследие: курганы, церковь, казачество, рукописи, памятники...
вам нужен не народ, а население, исполнительное, послушное, безропотное,..
ваш вождь гитлер хотел того же, но украинские и беларусские фронты освободили европу от фашизма и эти же народы уничтожат рашизм
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20.12.2020 21:27 Відповісти
Чё ты так напрягся..? Мне плевать на твои тачанки - памятники - я "фашист" и за их снос !
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20.12.2020 21:39 Відповісти
А что вас гитлер так смутил?) В чем разница??? членина оставить нужно, а гитлера нет?) Хотя разница есть... гитлер уничтожал чужих, а членин своих... Причем по масштабам убийств адик и его поклонники, просто мальчики в коротких штанишках, по сравнению с членинцами... "..... Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм - это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм - фашизм сталинский, коммунистический! ..."
Народного артиста Георгия Жженова осудили в 1937 году за «шпионскую деятельность» и отправили на Колыму. В 1949-м осудили повторно и сослали в Норильск. Освободили только в 1954-м.

https://leg0ner.livejournal.com/54497.html
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21.12.2020 08:58 Відповісти
жандармский полковник Кулябка спрсил мордыхая богрова вы деньги любите на то он ответил а кто их не любит
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20.12.2020 14:08 Відповісти
Назначить в МО.
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20.12.2020 11:00 Відповісти
в ТКГ.
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20.12.2020 11:18 Відповісти
А Краву куда девать?
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20.12.2020 11:22 Відповісти
на его место
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20.12.2020 11:23 Відповісти
Дык, он же еще не помёр.
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20.12.2020 11:26 Відповісти
Найкраща відповідь!!
😁
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20.12.2020 11:23 Відповісти
Отлить в шоколаде...
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20.12.2020 11:01 Відповісти
На хлеб намазывать
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20.12.2020 11:05 Відповісти
Вшанувати пам'ять. Наш козак був, хочь й служив у царський армії. Але ж тоді багато нашіх героїв так робило.
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20.12.2020 11:42 Відповісти
чьих героев? поганага русскага мира?
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20.12.2020 12:00 Відповісти
Лично я считаю нашими героями адмирала Нахимова и матроса Кошку(Кішку)
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20.12.2020 12:37 Відповісти
І що? Вони на могилі зібрались щось будувати?
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20.12.2020 10:55 Відповісти
Комуняки надгробками застеляли вулиці та подвірья.
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20.12.2020 10:59 Відповісти
І ти вважаєш, що це треба продовжувати?
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20.12.2020 11:11 Відповісти
В Киеве, на старых кладбищах много домов построено во время совка. Взять тот же телецентр "карандащ" и прочее
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20.12.2020 11:08 Відповісти
Так може більше не будемо повторювати цю більшовицьку традицію?
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20.12.2020 11:10 Відповісти
Тогда прийдется и Мариинский парк возле ВР закрыть, и склоны Парка Славы. Возле м. Дорогожичи на месте отрезка Бабиного Яра стоят жилые дома...
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20.12.2020 13:23 Відповісти
Вся Земля - одна большая могила.
Всё дело во времени и в заслугах.
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20.12.2020 11:21 Відповісти
Весь Киев на могилах и костях после комуняк
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20.12.2020 13:54 Відповісти
Докладаю.
Бусова гора - это Верхняя Теличка.
Ну, понаехавшие считают, что птичий рынок на Подоле, значит и Бусова гора - центр города.
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20.12.2020 11:00 Відповісти
О, абориген

Шо там ваш Подол и Бусова гора, вот когда Жабурне называют Высоке или куда хуже Беловод вот где беда
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20.12.2020 11:53 Відповісти
А мне казалось что князь Антов, Бус (Бож) был распят готами Германариха вместе со свитой во время переговоров о мире, в 5 веке нашей эры. Гораздо южнее Киева. Спасибо за интересный топоним, изучу.
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20.12.2020 13:28 Відповісти
Да, в низовье Днепра это случилось. Бус хотел увидеть мир в глазах Германариха, но что-то пошло не так...
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20.12.2020 13:57 Відповісти
просто князю сначала голову говномерику нужно бьіло отрезать , а уже потом в глаза всматриваться
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20.12.2020 21:33 Відповісти
де надгробок, можливо там і могила
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20.12.2020 11:10 Відповісти
Не факт. Більшовики знищили найбільш елітний київський цвинтар святих мучеників Бориса і Гліба. Фактично знищили історію Києва. А з могильних плит мостили дороги і будували клуні. Так само було і в Криму з старовинними татарськими кладовищами. Московіти...
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20.12.2020 12:51 Відповісти
Ныне модные горшки с пеплом через столетия тоже находить будут.
- милые бабушки с радостью будут удобрять свои комнатные цветочки их содержимым .
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20.12.2020 11:46 Відповісти
Неплохо бы было знать правду о этой личности .
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20.12.2020 12:05 Відповісти
Киеву 1500 лет.
На его территории, за эти годы, сотни миллионов могил!
Каждый метр земли в городе - чья то могила.
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20.12.2020 12:45 Відповісти
Небіжчиків ховають тільки на цвинтарях. Цю плиту було вкрадено більшовиками
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20.12.2020 13:08 Відповісти
1500 это только то что раскопали. Глубже просто не разрешили раскапывать слои, ведь тогда отрыв с Москвой был бы еще больше. Да и любили в совке красивые круглые даты.
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20.12.2020 13:25 Відповісти
Уже раскопали. До римского форта и греческого поселения.
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20.12.2020 13:58 Відповісти
они там что кладбище разрыли ?.молчат про информацию
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20.12.2020 13:32 Відповісти
Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві - Цензор.НЕТ 8020

Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 - 09.07.1907). Генерал, який звільнив Болгарію від османського панування. https://www.5.ua/kyiv/zakhyshchav-bolhariiu-vid-osmaniv-u-stolytsi-pid-chas-remontnykh-robit-vykopaly-nadhrobok-vidomoho-henerala-232393.html
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20.12.2020 21:03 Відповісти
 
 