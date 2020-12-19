Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа. ВIДЕО
На Софійській площі в Києві 19 грудня відбувалася церемонія запалювання вогнів на головній ялинці країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.
"Нагадуємо, цьогоріч у зв’язку із карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки відбудеться без традиційного параду та концерту, з дотриманням усіх карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.
За даними Цензор.НЕТ, відкриття почалося з пожежі.
"19 грудня в Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софійській площі було запалено піротехнічний вогонь, у результаті чого сталося загоряння гірлянди на ялинці", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.
Зазначається, що обслуговуючий персонал ліквідував загоряння за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не притягувалися.
Постраждалих в результаті події немає.
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Им даже праздник испаскудить за счастье.
Вась Вась, якби ти тільки знав, яка мерзотна публіка із обожнювачів Зепо тут збирається, ти б плакав.
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1024593518046647
https://youtu.be/JI1L0co7y-U
Українській бестіарій. Ялинка - https://www.youtube.com/watch?v=P85qtsmiAJI&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Жжош!
У ЛiСi НАРОДИЛАСЯ, Зеленою була,
У нiй погибель е моя -Така , ось, маячня.
I треба ж, народилася,У нiй бiду й знайшов,
А звалась вона "ЙОЛОЧКОЙ",До неi довго йшов.
Мене яйце не взяло, ось:Там голки не було -
Воно для слабакiв лиш е,То й Чахлика взяло.
Та що ж еднае "ЙОЛОЧКУ" З триклятим тим яйцем?
Вона уся - в "IГОЛОЧКАХ",Не думав я про це.
Тепер жахаюсь "ЙОЖИКА",Нахабненьке "ЛИЦО":
Вiн так вже хоче вжалити,Щоб то було "КОНЦОМ".
17.06.2014
По Киеву бродила ЗЕленая мудила,
Она,она гундосая была.... тьфу на вас,ЗеБіли.
С каждым днём всё очевидней простая истина:
Те из украинских политиков и журналистов, кто перед вторым туром выборов в прошлом году не поддержали Порошенко, или идиоты (если они не понимали к чему приведёт победа ЗеКомрази) или же подонки (если злонамеренно и осознанно действовали во вред своему государству). И те и другие отбирали будущее у наших детей и внуков.
то ти швидше згориш,валадімєр,чмо ти москальське.
А згорить тому що країна допустилась до того що в ній вже нема робітничих висококваліфікованих професій так як їх держава оцінює рівнем мінімальної оплати.
Телеграм = ФСБ РФ