Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа. ВIДЕО

На Софійській площі в Києві 19 грудня відбувалася церемонія запалювання вогнів на головній ялинці країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

"Нагадуємо, цьогоріч у зв’язку із карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки відбудеться без традиційного параду та концерту, з дотриманням усіх карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За даними Цензор.НЕТ, відкриття почалося з пожежі.

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"19 грудня в Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софійській площі було запалено піротехнічний вогонь, у результаті чого сталося загоряння гірлянди на ялинці", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.

Зазначається, що обслуговуючий персонал ліквідував загоряння за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не притягувалися.

Постраждалих в результаті події немає.