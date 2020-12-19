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Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа. ВIДЕО

На Софійській площі в Києві 19 грудня відбувалася церемонія запалювання вогнів на головній ялинці країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

"Нагадуємо, цьогоріч у зв’язку із карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки відбудеться без традиційного параду та концерту, з дотриманням усіх карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За даними Цензор.НЕТ, відкриття почалося з пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО

Також читайте: Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента. ФОТОрепортаж

"19 грудня в Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софійській площі було запалено піротехнічний вогонь, у результаті чого сталося загоряння гірлянди на ялинці", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.

Зазначається, що обслуговуючий персонал ліквідував загоряння за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не притягувалися.

Постраждалих в результаті події немає.

Київ (19490) Новий рік (551) Різдво (262) ялинка (115)


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Топ коментарі
+92
Зеля, пакуй чемоданы, то плохой знак. Йолка - сакральное дерево президентов Украины. К концу этого года тебя выпрут. Вылетишь, как пробка из бутылки шампанского.
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19.12.2020 20:22
+42
пздц рукожопые
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19.12.2020 20:16
+42
Лихо, а не Президент.
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19.12.2020 20:16
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Если не Йуля,то кто то из платной ботофермы Порошенко.
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20.12.2020 07:00 Відповісти
Плохой знак.
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19.12.2020 21:39 Відповісти
Зеленский пожег главную елку
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19.12.2020 21:42 Відповісти
Может снова Майдан будет.
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19.12.2020 21:46 Відповісти
Вийдеш на Майдан, маякни.
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19.12.2020 22:18 Відповісти
Зачем? Ты нигде не нужен со своей болячкой ,,абидынапороха,,.
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20.12.2020 06:56 Відповісти
йолку
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19.12.2020 23:14 Відповісти
https://youtu.be/MJW5oGdStVI В Киеве зажгли главную елку страны
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19.12.2020 21:51 Відповісти
ссылка на видео ,там не большее пламя пожарники сразу затушили
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19.12.2020 21:52 Відповісти
У нас в Чаплынке( Херсон.обл) около ДК полностью сгорела,замыкание в гирлянде..Голова заверил,что установят новую....
.
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19.12.2020 21:53 Відповісти
Когда организаторы не совсем правильно поняли смысл выражения - "ёлочка - ГОРИ!".
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19.12.2020 22:18 Відповісти
чекаю з козлобадii новогоднее лебединое озеро... Одним словом, елочка зажгись... и о, да! Я за паритетные взаимоотношения на обломках темницы народов. ЖИЕ МОРДОВСКИЙ ХУРАЛ, институт сплочения нации!!!
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20.12.2020 08:38 Відповісти
Навіть ялинку нормально відкрити не можуть!!!
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19.12.2020 22:09 Відповісти
та ладно вам))) не спалили пол Киева... и то слава Богу...
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19.12.2020 23:24 Відповісти
********** не сгорел? А я то думала...
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19.12.2020 22:27 Відповісти
Какая мерзкая публика из обожателей Пепо собралась.
Им даже праздник испаскудить за счастье.
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19.12.2020 22:43 Відповісти
Шо йолку теж Порох підпалив? Шо Порохоботи празднік паскудять?

Вась Вась, якби ти тільки знав, яка мерзотна публіка із обожнювачів Зепо тут збирається, ти б плакав.
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19.12.2020 23:27 Відповісти
Ось де реальний лохторат ЗЕ.
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1024593518046647
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20.12.2020 00:07 Відповісти
спички деткам не игрушка (с)
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19.12.2020 23:13 Відповісти
О це так знак! Шо ж нас очікує у наступному році? Я знаю, шо «хуже нє будєт», але все одно якось стрьомно.
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19.12.2020 23:22 Відповісти
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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19.12.2020 23:27 Відповісти
Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа - Цензор.НЕТ 3074
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19.12.2020 23:28 Відповісти
Що "пачка" велика сумнівів немає.
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20.12.2020 08:03 Відповісти
яка пачка?... - Сурло.
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20.12.2020 08:40 Відповісти
Синоніми, в принципі немає різниці.
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20.12.2020 10:56 Відповісти
И что самое "смешное" эта харя бениного клоуна действительно будет на каждой пачке, эти рейдеры ничем не лучше януковоща, который отжимал бизнес у людей.
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20.12.2020 11:20 Відповісти
***(коротко и содержательно)))
https://youtu.be/JI1L0co7y-U
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19.12.2020 23:30 Відповісти
шо такоє йолка і с чєм єйо горят

Українській бестіарій. Ялинка - https://www.youtube.com/watch?v=P85qtsmiAJI&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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19.12.2020 23:39 Відповісти
То фігня. У нас встановили на диво криву та лису ялинку- гидку аж до замилування. А після того як народ обурився і почав насміхатися над ялинкою і молодим та креативним головою ОТГ- вірним зеленінцем... Ну...Вночі, під завісою темряви, в зв'язку з негативною оцінкою населенням шедевру поєднання канабісу та короткозорості, завалили ту нещасну ялинку і поставили замість неї сосну... Реальну, не корабельну, а то ще хто подумає....
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19.12.2020 23:46 Відповісти
"вірним зеленінцем"
Жжош! Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа - Цензор.НЕТ 7152
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20.12.2020 01:47 Відповісти
O tempera, o mores...
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20.12.2020 03:32 Відповісти
І чого мене це не дивує?
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20.12.2020 00:26 Відповісти
може, в новому році коромисло повернеться, і зелю знесе...
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20.12.2020 00:49 Відповісти
И опять ЙОЛКА! Черная метка для Зе.
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20.12.2020 01:10 Відповісти
То потойбічні парфуми несподівано та підступно активізувалися. Не інакше!
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20.12.2020 03:34 Відповісти
Ще б вінок довбанув би чи щось інше.
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20.12.2020 08:06 Відповісти
Велике йолкоставство в Україні продовжується .
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20.12.2020 01:16 Відповісти
Так будет гореть все зеленое в 2021 году!
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20.12.2020 01:54 Відповісти
Що згорить, то не зогниє...
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20.12.2020 03:35 Відповісти
Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа - Цензор.НЕТ 9484Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа - Цензор.НЕТ 9484"Два процента людей - думают, три процента людей думают, что они думают, а девяносто пять процентов людей лучше умрут, чем будут думать". Джордж Бернард Шоу.
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20.12.2020 07:33 Відповісти
В Херсоне елка сгорела вщент - там есть ЗЕмент ВАСЯ... главную елку тушили - бог шельму метит... Зебики высокосный для вас - последний.
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20.12.2020 08:44 Відповісти
членограй на очереди...

У ЛiСi НАРОДИЛАСЯ, Зеленою була,
У нiй погибель е моя -Така , ось, маячня.
I треба ж, народилася,У нiй бiду й знайшов,
А звалась вона "ЙОЛОЧКОЙ",До неi довго йшов.
Мене яйце не взяло, ось:Там голки не було -
Воно для слабакiв лиш е,То й Чахлика взяло.
Та що ж еднае "ЙОЛОЧКУ" З триклятим тим яйцем?
Вона уся - в "IГОЛОЧКАХ",Не думав я про це.
Тепер жахаюсь "ЙОЖИКА",Нахабненьке "ЛИЦО":
Вiн так вже хоче вжалити,Щоб то було "КОНЦОМ".
17.06.2014
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20.12.2020 08:57 Відповісти
нам до петухов из навоза совсем немного осталось)))
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20.12.2020 10:08 Відповісти
БЕДОНОСЕЦ!!! Исчадие ада, вернись в свою среду!!! Господи, верни 73% разум, спаси Украину от разрухи и забвения!!! АМИНЬ!!!
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20.12.2020 10:26 Відповісти
Знак?
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20.12.2020 11:11 Відповісти
Оманская шмаркля-бедоносица....

По Киеву бродила ЗЕленая мудила,
Она,она гундосая была.... тьфу на вас,ЗеБіли.

С каждым днём всё очевидней простая истина:
Те из украинских политиков и журналистов, кто перед вторым туром выборов в прошлом году не поддержали Порошенко, или идиоты (если они не понимали к чему приведёт победа ЗеКомрази) или же подонки (если злонамеренно и осознанно действовали во вред своему государству). И те и другие отбирали будущее у наших детей и внуков.
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20.12.2020 11:15 Відповісти
Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа - Цензор.НЕТ 8708
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20.12.2020 11:19 Відповісти
Осляра ходячее несчастье , где бы оно не появилось , обязательно катастрофа , так что по сравнению с французами мы еще легко отделались.То что оно не досидит до конца своего срока, было понятно во время инаугурации, когда его удостоверение преза , просто улетело без всяких правдоподобных оснований , перед Хамом и то когда двери закрылись , это хоть как то объяснить можно было. Так что Осляре пора паковать чемоданы , хотя бы из жалости для своей семьи , бо когда начнется голодный бунт , порвут не только его , но и жену и детей и родителей и тестя любящего шлак вместо щебня для большого крадивнытства продавать.
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20.12.2020 11:30 Відповісти
Гарний знак для клоуна - Ростов чи Саратов на вибір
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20.12.2020 12:44 Відповісти
А что здесь удивительного,в Украине остались только экономисты,юристы и айтишники а рабочих специальностей уже нету а занющиеся люди в этих делах вымерли или на пенсии а у кого руки растут с правильного места уже трудятся за бугром.
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20.12.2020 13:48 Відповісти
P.S.Вота таким ,,ясным пламенем,, и сгорит вся Украина.
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20.12.2020 13:49 Відповісти
... сгорит вся Украина...

то ти швидше згориш,валадімєр,чмо ти москальське.
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20.12.2020 17:44 Відповісти
Кожен других бачить такими яким являється сам.
А згорить тому що країна допустилась до того що в ній вже нема робітничих висококваліфікованих професій так як їх держава оцінює рівнем мінімальної оплати.
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20.12.2020 19:23 Відповісти
P.S.Тим більше якщо людина обливає багном коли сама представляе себе під чужим прапором та під неукраїнським ніком.
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20.12.2020 19:26 Відповісти
Вібер = КГБ Білорусі
Телеграм = ФСБ РФ
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21.12.2020 08:07 Відповісти
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