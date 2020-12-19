Во время открытия главной елки Украины произошел пожар. ВИДЕО

На Софийской площади в Киеве 19 декабря проходила церемония зажжения огней на главной елке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки состоится без традиционного парада и концерта, с соблюдением всех карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

По данным Цензор.НЕТ, открытие началось с пожара.

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"19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади был зажжен пиротехнический огонь, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Пострадавших в результате данного события нет.

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