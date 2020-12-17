Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы. ФОТО
Главную елку Украины украсили восьмиконечной звездой. Она заменила шляпу волшебника, находившуюся на праздничном дереве ранее.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".
Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.
Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.
Также на Цензор.НЕТ: Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь к новогодней елке, - Крищенко
Топ комментарии
+63 Zelya Vsyo
показать весь комментарий17.12.2020 19:42
+36 Чайка Київ
показать весь комментарий17.12.2020 19:55
+27 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий17.12.2020 19:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а зеленым подсветить никак нельзя?
https://twitter.com/zabugina zabugina @zabugina
https://twitter.com/zabugina https://twitter.com/zabugina
Вы тут над капелюхом зеленского скалозубите, а тем временем в Ватикане на площади Св. Петра устроили вертеп (в хорошем смысле слова), который поверг прихожан в лёгкое окуение