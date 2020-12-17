Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы. ФОТО

Главную елку Украины украсили восьмиконечной звездой. Она заменила шляпу волшебника, находившуюся на праздничном дереве ранее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.

Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.

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