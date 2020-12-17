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Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы. ФОТО

Главную елку Украины украсили восьмиконечной звездой. Она заменила шляпу волшебника, находившуюся на праздничном дереве ранее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.

Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь к новогодней елке, - Крищенко

Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы 01
Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы 02
Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы 03
Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы 04

Автор: 

Киев (25571) Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+63
Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы - Цензор.НЕТ 9277
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17.12.2020 19:42
+36
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы - Цензор.НЕТ 4512
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17.12.2020 19:55
+27
Где взаимосвязь между совком и вифлеемской звездой?
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17.12.2020 19:49
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не уверен, шо спасет, но нравится...
а зеленым подсветить никак нельзя?
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17.12.2020 20:32 Ответить
Испортили весь ансамбль и задумку.. "дебилы..***," как говорил старая лошадь.
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17.12.2020 20:35 Ответить
Та й не шляпа то була...
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 7101
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17.12.2020 20:42 Ответить
Точно! ее надо было на елку повесить!
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17.12.2020 20:54 Ответить
наче садять, як ти її повісиш?
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17.12.2020 21:28 Ответить
Ганьба ! Все не по хвеншую ! Не шляпа і не восмиконечна зірка муусить бути на ялинці а ШЕСТИКОНЕЧНА !!! І над верховною радою теж !😈
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17.12.2020 20:53 Ответить
Капелюх міг би стати українським трендом.
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17.12.2020 21:25 Ответить
не ті ще часи. Домалюй "старій" ялинці очі, руки і у ті руки - косу. як раз відповідає подіям.
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17.12.2020 21:30 Ответить
Вана косу для йолкі не пожертвує
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17.12.2020 21:41 Ответить
Я не збоченець,щоб демонізувати дерево.
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17.12.2020 21:46 Ответить
ти просто тормоз, якому тре шось у відповідь ляпнуть.
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18.12.2020 12:50 Ответить
Шляпу с пейсами зеленая хабадская команда сразу повесить на елку постеснялась,поэтому начали издалека-со шляпы типа волшебника.
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17.12.2020 21:28 Ответить
Звезда нормальная, только теперь елка сверху какая то обрезана похожа на бутылку.
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17.12.2020 21:39 Ответить
Шляпа была реально дебильная.
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17.12.2020 21:41 Ответить
Восьмикутна зірка - це український знак : два рівносторонніх хреста !Такий Хрест є символом спасіння , а сама наша земля і є тією Землею спасіння , рівносторонній хрест ( козацький) є Її символом !
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17.12.2020 23:30 Ответить
https://twitter.com/zabugina

https://twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://twitter.com/zabugina https://twitter.com/zabugina



Вы тут над капелюхом зеленского скалозубите, а тем временем в Ватикане на площади Св. Петра устроили вертеп (в хорошем смысле слова), который поверг прихожан в лёгкое окуение

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 7116
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17.12.2020 21:49 Ответить
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 8990
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17.12.2020 21:50 Ответить
Неправильная звезда: не шестиконечная и без пейсов. Не кошерно как-то получилось.
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17.12.2020 22:20 Ответить
а капелюх все одно красивий)), сам по собі тільки, а не на ялинці ))
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17.12.2020 22:24 Ответить
Поэтому на самом деле то, что Зеленский при всем стремительном падении своих рейтингов все еще остается популярнее любого своего конкурента - это уже его большой успех. А еще большим успехом главы украинского государства будет, если и в 2021 году его назовут «разочарованием года» в конце 2021-го. Ведь для этого Зеленскому по крайней мере нужно будет оставаться на посту президента страны - что в случае продолжающегося падения популярности и ухудшения социальной ситуации в стране может оказаться не так уж и просто. Портников
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17.12.2020 22:31 Ответить
на самом деле Портников уже весной пророчит ему президентство как почетный бесправный пост при правительстве национального спасения , сформированного при требовании Запада -ждать осталось не долго , прав ли Портников ( уклайф , ютуб - "звезды так сошлись")
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17.12.2020 22:36 Ответить
А теперь какую-то черную хренотень на эту страдалицу нацепили. Прям, невеста Сатаны, а не ëлка. Капец.
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17.12.2020 22:59 Ответить
славэтна пэрэмога.
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17.12.2020 23:12 Ответить
Вот это было бы по феншую:

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 6562

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17.12.2020 23:16 Ответить
Ну хоть не шестиконечная, и то ладно!
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18.12.2020 02:31 Ответить
Клоунам колпак, а Елочке Звезду! - дошло до дирижера.
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18.12.2020 08:06 Ответить
Це тризда.
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18.12.2020 08:59 Ответить
А шляпу и бабки на нее выделенные куда дели?
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18.12.2020 09:25 Ответить
в радянській кінематографії таку шляпу надягали на лісовика чарівника, який появлявся ні звідки і зникав невідомо куди. Єрмак з Презом вирішили поприколюватись з киян, але якщо застосувати цю міфологію, то вони накриються шляпою і зникнуть невідомо куди. тільки куди дивився Кличко. Напевне до цього часу їх боїться.
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18.12.2020 14:07 Ответить
Эта шляпа напоминает мне шляпу ортодоксального иудея.
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18.12.2020 15:11 Ответить
Так хорошо это или плохо? Звезда или шляпа?
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18.12.2020 17:26 Ответить
Надо было вот такую шляпу на нее надеть:

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 4017
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18.12.2020 18:21 Ответить
Жизнь у депутатов - звезда, у народа - полная шляпа.
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18.12.2020 18:21 Ответить
А чем шляпа не устраивала? Это ведь праздник! А не показуха для зебелоидов,тем более их презик свою елку для зедебилов открыл возле зеленой опы.
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18.12.2020 19:50 Ответить
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