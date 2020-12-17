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Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха. ФОТО

Головну ялинку України прикрасили восьмикутною зіркою. Вона замінила капелюх чарівника, який був на святковому дереві раніше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".

Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.

Спочатку ялинку увінчував величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха 01
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха 02
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха 03
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха 04

Автор: 

Київ (19524) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+63
Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы - Цензор.НЕТ 9277
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17.12.2020 19:42
+36
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы - Цензор.НЕТ 4512
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17.12.2020 19:55
+27
Где взаимосвязь между совком и вифлеемской звездой?
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17.12.2020 19:49
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не уверен, шо спасет, но нравится...
а зеленым подсветить никак нельзя?
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17.12.2020 20:32 Відповісти
Испортили весь ансамбль и задумку.. "дебилы..***," как говорил старая лошадь.
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17.12.2020 20:35 Відповісти
Та й не шляпа то була...
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 7101
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17.12.2020 20:42 Відповісти
Точно! ее надо было на елку повесить!
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17.12.2020 20:54 Відповісти
наче садять, як ти її повісиш?
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17.12.2020 21:28 Відповісти
Ганьба ! Все не по хвеншую ! Не шляпа і не восмиконечна зірка муусить бути на ялинці а ШЕСТИКОНЕЧНА !!! І над верховною радою теж !😈
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17.12.2020 20:53 Відповісти
Капелюх міг би стати українським трендом.
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17.12.2020 21:25 Відповісти
не ті ще часи. Домалюй "старій" ялинці очі, руки і у ті руки - косу. як раз відповідає подіям.
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17.12.2020 21:30 Відповісти
Вана косу для йолкі не пожертвує
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17.12.2020 21:41 Відповісти
Я не збоченець,щоб демонізувати дерево.
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17.12.2020 21:46 Відповісти
ти просто тормоз, якому тре шось у відповідь ляпнуть.
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18.12.2020 12:50 Відповісти
Шляпу с пейсами зеленая хабадская команда сразу повесить на елку постеснялась,поэтому начали издалека-со шляпы типа волшебника.
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17.12.2020 21:28 Відповісти
Звезда нормальная, только теперь елка сверху какая то обрезана похожа на бутылку.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
Шляпа была реально дебильная.
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17.12.2020 21:41 Відповісти
Восьмикутна зірка - це український знак : два рівносторонніх хреста !Такий Хрест є символом спасіння , а сама наша земля і є тією Землею спасіння , рівносторонній хрест ( козацький) є Її символом !
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17.12.2020 23:30 Відповісти
https://twitter.com/zabugina

https://twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://twitter.com/zabugina https://twitter.com/zabugina



Вы тут над капелюхом зеленского скалозубите, а тем временем в Ватикане на площади Св. Петра устроили вертеп (в хорошем смысле слова), который поверг прихожан в лёгкое окуение

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 7116
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17.12.2020 21:49 Відповісти
Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 8990
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17.12.2020 21:50 Відповісти
Неправильная звезда: не шестиконечная и без пейсов. Не кошерно как-то получилось.
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17.12.2020 22:20 Відповісти
а капелюх все одно красивий)), сам по собі тільки, а не на ялинці ))
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17.12.2020 22:24 Відповісти
Поэтому на самом деле то, что Зеленский при всем стремительном падении своих рейтингов все еще остается популярнее любого своего конкурента - это уже его большой успех. А еще большим успехом главы украинского государства будет, если и в 2021 году его назовут «разочарованием года» в конце 2021-го. Ведь для этого Зеленскому по крайней мере нужно будет оставаться на посту президента страны - что в случае продолжающегося падения популярности и ухудшения социальной ситуации в стране может оказаться не так уж и просто. Портников
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17.12.2020 22:31 Відповісти
на самом деле Портников уже весной пророчит ему президентство как почетный бесправный пост при правительстве национального спасения , сформированного при требовании Запада -ждать осталось не долго , прав ли Портников ( уклайф , ютуб - "звезды так сошлись")
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17.12.2020 22:36 Відповісти
А теперь какую-то черную хренотень на эту страдалицу нацепили. Прям, невеста Сатаны, а не ëлка. Капец.
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17.12.2020 22:59 Відповісти
славэтна пэрэмога.
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17.12.2020 23:12 Відповісти
Вот это было бы по феншую:

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 6562

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17.12.2020 23:16 Відповісти
Ну хоть не шестиконечная, и то ладно!
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18.12.2020 02:31 Відповісти
Клоунам колпак, а Елочке Звезду! - дошло до дирижера.
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18.12.2020 08:06 Відповісти
Це тризда.
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18.12.2020 08:59 Відповісти
А шляпу и бабки на нее выделенные куда дели?
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18.12.2020 09:25 Відповісти
в радянській кінематографії таку шляпу надягали на лісовика чарівника, який появлявся ні звідки і зникав невідомо куди. Єрмак з Презом вирішили поприколюватись з киян, але якщо застосувати цю міфологію, то вони накриються шляпою і зникнуть невідомо куди. тільки куди дивився Кличко. Напевне до цього часу їх боїться.
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18.12.2020 14:07 Відповісти
Эта шляпа напоминает мне шляпу ортодоксального иудея.
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18.12.2020 15:11 Відповісти
Так хорошо это или плохо? Звезда или шляпа?
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18.12.2020 17:26 Відповісти
Надо было вот такую шляпу на нее надеть:

Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха - Цензор.НЕТ 4017
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18.12.2020 18:21 Відповісти
Жизнь у депутатов - звезда, у народа - полная шляпа.
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18.12.2020 18:21 Відповісти
А чем шляпа не устраивала? Это ведь праздник! А не показуха для зебелоидов,тем более их презик свою елку для зедебилов открыл возле зеленой опы.
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18.12.2020 19:50 Відповісти
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