Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха. ФОТО

Головну ялинку України прикрасили восьмикутною зіркою. Вона замінила капелюх чарівника, який був на святковому дереві раніше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".

Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.

Спочатку ялинку увінчував величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький







