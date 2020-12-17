Ялинку на Софійській площі прикрасили зіркою замість капелюха. ФОТО
Головну ялинку України прикрасили восьмикутною зіркою. Вона замінила капелюх чарівника, який був на святковому дереві раніше.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".
Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.
Спочатку ялинку увінчував величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.
Топ коментарі
+63 Zelya Vsyo
показати весь коментар17.12.2020 19:42
+36 Чайка Київ
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+27 Maxim Ak-Murza
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а зеленым подсветить никак нельзя?
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Вы тут над капелюхом зеленского скалозубите, а тем временем в Ватикане на площади Св. Петра устроили вертеп (в хорошем смысле слова), который поверг прихожан в лёгкое окуение