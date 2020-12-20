РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5569 посетителей онлайн
Новости Фото
84 823 53

Надгробие императорского генерала Спокойского-Францевича найдено в Киеве. ФОТО

Надгробие императорского генерала Спокойского-Францевича найдено в Киеве. ФОТО

В центре Киева экскаватор наткнулся на надгробие генерала императорской армии Евгения Спокойского-Францевича.

О находке сообщил историк Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На место находки отправился коллега Чухлиба из Института истории Национальной академии наук Украины Александр Алферов.Он предпринял меры для консервации и описания памятки.

Чухлиб отметил, что Евгений Спокойский-Францевич (15 марта 1835 – 9 июля 1907) получил звание генерал-майора в 1892 году, через семь лет был повышен до генерал-лейтенанта. Род Спокойских-Францевичей происходит от литовской шляхты, его представители заключали браки с представителями казацкого старшинского рода Кулябок-Корецких.

Надгробие императорского генерала Спокойского-Францевича найдено в Киеве 01

Смотрите также: Во время открытия главной елки Украины произошел пожар. ВИДЕО

Надгробие императорского генерала Спокойского-Францевича найдено в Киеве 02

захоронения (219) Киев (25542)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Комуняки надгробками застеляли вулиці та подвірья.
показать весь комментарий
20.12.2020 10:59
+23
нам - ничего, а историкам - интересно )))
показать весь комментарий
20.12.2020 11:00
+10
Назначить в МО.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо нам с єнтим счас дєлать??
🤔
показать весь комментарий
20.12.2020 10:53 Ответить
нам - ничего, а историкам - интересно )))
показать весь комментарий
20.12.2020 11:00 Ответить
треба, шоб хотя би памятник щорсу потом так не шукали, чи тачанку, чи артьома...
не таліби же ж...
лєнін, ватутін з лічностєй - і на цьому всьо...
ну, там ще деякі герби, звьоздочки, молоти, серпи компенсірують остальну декомунізацію
показать весь комментарий
20.12.2020 11:56 Ответить
Ты не путай "надгробный памятник" - с "памятниками" прославляющими зло !
Может Гитлеру оставить памятники ?
показать весь комментарий
20.12.2020 16:10 Ответить
ну, ты и предложил - может оставить памятники гитлеру...еще и с большой буквы...
ты, фашист чтоле?
показать весь комментарий
20.12.2020 16:27 Ответить
А как мое предложение расходиться с твоим !? И фамилия пишется с большой буквы, или ты отменил правила правописания !?
показать весь комментарий
20.12.2020 16:32 Ответить
гитлер не фамилия...хватит заниматься популяризацией своего гитлера...
могут оставить этому подонку только надгробные плиты на могилах...как и путину со всеми двойниками...
екатерина 2 в одессе большее зло, чем тачанка в каховке
показать весь комментарий
20.12.2020 16:43 Ответить
Зло оно и есть зло... Что Екатерина, что тачанка... Можно обсудить памятник как произведение искусства... и только в этом конмпекте возможен диалог - что оставить, а что нет... И только при условии - при упоминании "оставленного памятника" объяснять его зло и причину "оставления"...! И это должно быть исключительное исключение.
А вот, что касается https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-z-3M_9ztAhVQEncKHatqCqcQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F)&usg=AOvVaw2ukWpGsfbNPMqYe5EJgTEH фамилии "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Гитлер "
показать весь комментарий
20.12.2020 18:39 Ответить
уже проехали, а ты, фашист, всё о гитлере печёшься...
ну, да, он же был живописец, его акварели нельзя уничтожать...
а вот тачанку и артёма кавалеридзе - можно (артём - монумент, кавалеридзе - фамилия)
вы уже уничтожили все наследие: курганы, церковь, казачество, рукописи, памятники...
вам нужен не народ, а население, исполнительное, послушное, безропотное,..
ваш вождь гитлер хотел того же, но украинские и беларусские фронты освободили европу от фашизма и эти же народы уничтожат рашизм
показать весь комментарий
20.12.2020 21:27 Ответить
Чё ты так напрягся..? Мне плевать на твои тачанки - памятники - я "фашист" и за их снос !
показать весь комментарий
20.12.2020 21:39 Ответить
А что вас гитлер так смутил?) В чем разница??? членина оставить нужно, а гитлера нет?) Хотя разница есть... гитлер уничтожал чужих, а членин своих... Причем по масштабам убийств адик и его поклонники, просто мальчики в коротких штанишках, по сравнению с членинцами... "..... Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм - это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм - фашизм сталинский, коммунистический! ..."
Народного артиста Георгия Жженова осудили в 1937 году за «шпионскую деятельность» и отправили на Колыму. В 1949-м осудили повторно и сослали в Норильск. Освободили только в 1954-м.

https://leg0ner.livejournal.com/54497.html
показать весь комментарий
21.12.2020 08:58 Ответить
жандармский полковник Кулябка спрсил мордыхая богрова вы деньги любите на то он ответил а кто их не любит
показать весь комментарий
20.12.2020 14:08 Ответить
Назначить в МО.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:00 Ответить
в ТКГ.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:18 Ответить
А Краву куда девать?
показать весь комментарий
20.12.2020 11:22 Ответить
на его место
показать весь комментарий
20.12.2020 11:23 Ответить
Дык, он же еще не помёр.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:26 Ответить
Найкраща відповідь!!
😁
показать весь комментарий
20.12.2020 11:23 Ответить
Отлить в шоколаде...
показать весь комментарий
20.12.2020 11:01 Ответить
На хлеб намазывать
показать весь комментарий
20.12.2020 11:05 Ответить
Вшанувати пам'ять. Наш козак був, хочь й служив у царський армії. Але ж тоді багато нашіх героїв так робило.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:42 Ответить
чьих героев? поганага русскага мира?
показать весь комментарий
20.12.2020 12:00 Ответить
Лично я считаю нашими героями адмирала Нахимова и матроса Кошку(Кішку)
показать весь комментарий
20.12.2020 12:37 Ответить
І що? Вони на могилі зібрались щось будувати?
показать весь комментарий
20.12.2020 10:55 Ответить
Комуняки надгробками застеляли вулиці та подвірья.
показать весь комментарий
20.12.2020 10:59 Ответить
І ти вважаєш, що це треба продовжувати?
показать весь комментарий
20.12.2020 11:11 Ответить
В Киеве, на старых кладбищах много домов построено во время совка. Взять тот же телецентр "карандащ" и прочее
показать весь комментарий
20.12.2020 11:08 Ответить
Так може більше не будемо повторювати цю більшовицьку традицію?
показать весь комментарий
20.12.2020 11:10 Ответить
Тогда прийдется и Мариинский парк возле ВР закрыть, и склоны Парка Славы. Возле м. Дорогожичи на месте отрезка Бабиного Яра стоят жилые дома...
показать весь комментарий
20.12.2020 13:23 Ответить
Вся Земля - одна большая могила.
Всё дело во времени и в заслугах.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:21 Ответить
Весь Киев на могилах и костях после комуняк
показать весь комментарий
20.12.2020 13:54 Ответить
Докладаю.
Бусова гора - это Верхняя Теличка.
Ну, понаехавшие считают, что птичий рынок на Подоле, значит и Бусова гора - центр города.
показать весь комментарий
20.12.2020 11:00 Ответить
О, абориген

Шо там ваш Подол и Бусова гора, вот когда Жабурне называют Высоке или куда хуже Беловод вот где беда
показать весь комментарий
20.12.2020 11:53 Ответить
А мне казалось что князь Антов, Бус (Бож) был распят готами Германариха вместе со свитой во время переговоров о мире, в 5 веке нашей эры. Гораздо южнее Киева. Спасибо за интересный топоним, изучу.
показать весь комментарий
20.12.2020 13:28 Ответить
Да, в низовье Днепра это случилось. Бус хотел увидеть мир в глазах Германариха, но что-то пошло не так...
показать весь комментарий
20.12.2020 13:57 Ответить
просто князю сначала голову говномерику нужно бьіло отрезать , а уже потом в глаза всматриваться
показать весь комментарий
20.12.2020 21:33 Ответить
де надгробок, можливо там і могила
показать весь комментарий
20.12.2020 11:10 Ответить
Не факт. Більшовики знищили найбільш елітний київський цвинтар святих мучеників Бориса і Гліба. Фактично знищили історію Києва. А з могильних плит мостили дороги і будували клуні. Так само було і в Криму з старовинними татарськими кладовищами. Московіти...
показать весь комментарий
20.12.2020 12:51 Ответить
Ныне модные горшки с пеплом через столетия тоже находить будут.
- милые бабушки с радостью будут удобрять свои комнатные цветочки их содержимым .
показать весь комментарий
20.12.2020 11:46 Ответить
Неплохо бы было знать правду о этой личности .
показать весь комментарий
20.12.2020 12:05 Ответить
Киеву 1500 лет.
На его территории, за эти годы, сотни миллионов могил!
Каждый метр земли в городе - чья то могила.
показать весь комментарий
20.12.2020 12:45 Ответить
Небіжчиків ховають тільки на цвинтарях. Цю плиту було вкрадено більшовиками
показать весь комментарий
20.12.2020 13:08 Ответить
1500 это только то что раскопали. Глубже просто не разрешили раскапывать слои, ведь тогда отрыв с Москвой был бы еще больше. Да и любили в совке красивые круглые даты.
показать весь комментарий
20.12.2020 13:25 Ответить
Уже раскопали. До римского форта и греческого поселения.
показать весь комментарий
20.12.2020 13:58 Ответить
они там что кладбище разрыли ?.молчат про информацию
показать весь комментарий
20.12.2020 13:32 Ответить
Надгробок імператорського генерала Спокойського-Францевича знайдено в Києві - Цензор.НЕТ 8020

Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 - 09.07.1907). Генерал, який звільнив Болгарію від османського панування. https://www.5.ua/kyiv/zakhyshchav-bolhariiu-vid-osmaniv-u-stolytsi-pid-chas-remontnykh-robit-vykopaly-nadhrobok-vidomoho-henerala-232393.html
показать весь комментарий
20.12.2020 21:03 Ответить
 
 