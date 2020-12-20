Надгробие императорского генерала Спокойского-Францевича найдено в Киеве. ФОТО

В центре Киева экскаватор наткнулся на надгробие генерала императорской армии Евгения Спокойского-Францевича.

О находке сообщил историк Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На место находки отправился коллега Чухлиба из Института истории Национальной академии наук Украины Александр Алферов.Он предпринял меры для консервации и описания памятки.

Чухлиб отметил, что Евгений Спокойский-Францевич (15 марта 1835 – 9 июля 1907) получил звание генерал-майора в 1892 году, через семь лет был повышен до генерал-лейтенанта. Род Спокойских-Францевичей происходит от литовской шляхты, его представители заключали браки с представителями казацкого старшинского рода Кулябок-Корецких.

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