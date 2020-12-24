Колону військової техніки окупантів помітили на півночі Криму. ФОТО

На трасі Сімферополь - Армянськ була помічена колона російської військової техніки, яка переправляється у бік Красноперекопська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Бойові машини помітили в районі села Ішунь.

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирувала зачохлену артилерійську зброю.

Через 20 хвилин після проходження колони в ту ж сторону пройшли два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

Нагадаємо, Генасамблея ООН у грудні 2020 ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.

Представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".

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