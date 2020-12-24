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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Колону військової техніки окупантів помітили на півночі Криму. ФОТО

На трасі Сімферополь - Армянськ була помічена колона російської військової техніки, яка переправляється у бік Красноперекопська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Бойові машини помітили в районі села Ішунь.

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирувала зачохлену артилерійську зброю.

Через 20 хвилин після проходження колони в ту ж сторону пройшли два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

Колону військової техніки окупантів помітили на півночі Криму 01

Нагадаємо, Генасамблея ООН у грудні 2020 ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.

Представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".

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Автор: 

Крим (14174) зброя (7471) БТР (280)


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Топ коментарі
+11
Помнится как в 2014 наша власть и Меркель с Оландом думали что если отдадим крым без единого выстрела то война закончится, а ***** успокоится и отстанет от Украины. Некоторые даже сейчас думают что если отдадим дамбас под видом *особого статуса* то настанет мир и покой
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24.12.2020 23:51
+9
Не спиться падлюкам, щось мутять біля кордону
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24.12.2020 23:35
+5
Аби ж то. А то швидше за все - по воду. Якби за водою -, то змило б повінню у море.
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24.12.2020 23:38
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так это русня от админграницы уходит.
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24.12.2020 23:18 Відповісти
Если бы. Но вы забываете что кацапы ето потомки Орды. Они никогда не сидят на месте, а разграбив одну страну идут дальше
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24.12.2020 23:52 Відповісти
кацапы любят под праздники нападать.. как в декабре 1994.
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25.12.2020 00:53 Відповісти
Пішли за водою
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24.12.2020 23:26 Відповісти
Аби ж то. А то швидше за все - по воду. Якби за водою -, то змило б повінню у море.
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24.12.2020 23:38 Відповісти
Домой нарядные поедут - в белых тапках.
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24.12.2020 23:28 Відповісти
Не спиться падлюкам, щось мутять біля кордону
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24.12.2020 23:35 Відповісти
Оксид водорода им крайне необходим. А он - у нас...
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24.12.2020 23:50 Відповісти
А Таран соляру закупает вместо Нептунов и Ольхи и джипы новые, наверно дизельные
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24.12.2020 23:48 Відповісти
Кого обрали, ті і рулять.
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24.12.2020 23:51 Відповісти
Помнится как в 2014 наша власть и Меркель с Оландом думали что если отдадим крым без единого выстрела то война закончится, а ***** успокоится и отстанет от Украины. Некоторые даже сейчас думают что если отдадим дамбас под видом *особого статуса* то настанет мир и покой
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24.12.2020 23:51 Відповісти
Перед захватом Крыма на Тамани (р-н Темрюка) подобная движуха тоже была замечена. Наши сопли жевали, вместо того, чтобы снести с перешейка блокпост беркутни, занять один из северных районов и затопить какое-то старое корыто в фарватере керченской паромной переправы. После этого за "Свободу" не голосую там от них тогда был командующий Тенюх, и вообще делили портфели как шакалы, противно вспомнить.
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25.12.2020 07:51 Відповісти
В Україні освоїли технологію виробництва лопатей для гелікоптерів та виконали перший тестовий політ https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
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25.12.2020 08:07 Відповісти
Так казали, шо як американські кораблі ввійшли в акваторію черного моря, то кацапи покидали свою зброю і втікали до дому.
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25.12.2020 11:54 Відповісти
Колону військової техніки окупантів помітили на півночі Криму - Цензор.НЕТ 8767
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25.12.2020 19:05 Відповісти
Вода їм дніпровська треба...Якби не захватили південь там де блоковано воду.
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28.12.2020 08:55 Відповісти
 
 