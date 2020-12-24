Колонну военной техники оккупантов заметили на севере Крыма. ФОТО

На трассе Симферополь - Армянск была замечена колонна российской военной техники, следующей в сторону Красноперекопска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Боевые машины были замечены в районе села Ишунь.

В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленное артиллерийское оружие.

Через 20 минут после прохождения колонны в ту же сторону проследовали два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.

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Напомним, Генассамблея ООН в декабря 2020 года приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на принятие резолюции сообщила, что Москва "имеет право проводить обучение и размещать в Крыму военные объекты".

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