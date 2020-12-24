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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Колонну военной техники оккупантов заметили на севере Крыма. ФОТО

На трассе Симферополь - Армянск была замечена колонна российской военной техники, следующей в сторону Красноперекопска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Боевые машины были замечены в районе села Ишунь.

В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленное артиллерийское оружие.

Через 20 минут после прохождения колонны в ту же сторону проследовали два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ОРДЛО заявили о подготовке "доктрины самостоятельного государства русского народа Донбасса, созданного на исконно русской территории"

Колонну военной техники оккупантов заметили на севере Крыма 01

Напомним, Генассамблея ООН в декабря 2020 года приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на принятие резолюции сообщила, что Москва "имеет право проводить обучение и размещать в Крыму военные объекты".

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

Автор: 

Крым (26410) оружие (10221) БТР (365)


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Топ комментарии
+11
Помнится как в 2014 наша власть и Меркель с Оландом думали что если отдадим крым без единого выстрела то война закончится, а ***** успокоится и отстанет от Украины. Некоторые даже сейчас думают что если отдадим дамбас под видом *особого статуса* то настанет мир и покой
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24.12.2020 23:51
+9
Не спиться падлюкам, щось мутять біля кордону
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24.12.2020 23:35
+5
Аби ж то. А то швидше за все - по воду. Якби за водою -, то змило б повінню у море.
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24.12.2020 23:38
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так это русня от админграницы уходит.
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24.12.2020 23:18 Ответить
Если бы. Но вы забываете что кацапы ето потомки Орды. Они никогда не сидят на месте, а разграбив одну страну идут дальше
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24.12.2020 23:52 Ответить
кацапы любят под праздники нападать.. как в декабре 1994.
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25.12.2020 00:53 Ответить
Пішли за водою
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24.12.2020 23:26 Ответить
Аби ж то. А то швидше за все - по воду. Якби за водою -, то змило б повінню у море.
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24.12.2020 23:38 Ответить
Домой нарядные поедут - в белых тапках.
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24.12.2020 23:28 Ответить
Не спиться падлюкам, щось мутять біля кордону
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24.12.2020 23:35 Ответить
Оксид водорода им крайне необходим. А он - у нас...
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24.12.2020 23:50 Ответить
А Таран соляру закупает вместо Нептунов и Ольхи и джипы новые, наверно дизельные
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24.12.2020 23:48 Ответить
Кого обрали, ті і рулять.
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24.12.2020 23:51 Ответить
Помнится как в 2014 наша власть и Меркель с Оландом думали что если отдадим крым без единого выстрела то война закончится, а ***** успокоится и отстанет от Украины. Некоторые даже сейчас думают что если отдадим дамбас под видом *особого статуса* то настанет мир и покой
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24.12.2020 23:51 Ответить
Перед захватом Крыма на Тамани (р-н Темрюка) подобная движуха тоже была замечена. Наши сопли жевали, вместо того, чтобы снести с перешейка блокпост беркутни, занять один из северных районов и затопить какое-то старое корыто в фарватере керченской паромной переправы. После этого за "Свободу" не голосую там от них тогда был командующий Тенюх, и вообще делили портфели как шакалы, противно вспомнить.
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25.12.2020 07:51 Ответить
В Україні освоїли технологію виробництва лопатей для гелікоптерів та виконали перший тестовий політ https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
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25.12.2020 08:07 Ответить
Так казали, шо як американські кораблі ввійшли в акваторію черного моря, то кацапи покидали свою зброю і втікали до дому.
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25.12.2020 11:54 Ответить
Колону військової техніки окупантів помітили на півночі Криму - Цензор.НЕТ 8767
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25.12.2020 19:05 Ответить
Вода їм дніпровська треба...Якби не захватили південь там де блоковано воду.
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28.12.2020 08:55 Ответить
 
 