Колонну военной техники оккупантов заметили на севере Крыма. ФОТО
На трассе Симферополь - Армянск была замечена колонна российской военной техники, следующей в сторону Красноперекопска.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Боевые машины были замечены в районе села Ишунь.
В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленное артиллерийское оружие.
Через 20 минут после прохождения колонны в ту же сторону проследовали два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.
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Напомним, Генассамблея ООН в декабря 2020 года приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.
Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на принятие резолюции сообщила, что Москва "имеет право проводить обучение и размещать в Крыму военные объекты".
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