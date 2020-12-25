На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція. ФОТО

Вантажівка перекинулася на 55 км автодороги М-03 Київ-Харків в напрямку Харкова. Рух тимчасово заблоковано.

Про це повідомила Патрульна поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські регулюють рух, оскільки на цій ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і поліцейські. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі", - повідомила поліція.

Правоохоронці просять водіїв за можливості утриматися від поїздки за вказаним маршрутом.





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