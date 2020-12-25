На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція. ФОТО
Вантажівка перекинулася на 55 км автодороги М-03 Київ-Харків в напрямку Харкова. Рух тимчасово заблоковано.
Про це повідомила Патрульна поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські регулюють рух, оскільки на цій ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і поліцейські. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі", - повідомила поліція.
Правоохоронці просять водіїв за можливості утриматися від поїздки за вказаним маршрутом.
Топ коментарі
+6 Sav UA
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+4 Прощай немытая раССея
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+3 Вова Зименский
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Дужек вичерпна інформація! Напевно притомився їхати і вирішив перевернутися та відпочити!
Причина яка? Ожеледиця,перевищення швидкості водієм ,лопнуло колесо...Новина ні про що...
https://youtu.be/_c6OIUzfTNc