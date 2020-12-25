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Новости Фото ДТП
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На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция. ФОТО

Грузовик перевернулся на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова. Движение временно заблокировано.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция 01

"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - сообщила полиция.

Правоохранители просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.

На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция 02
На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция 03

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Автор: 

ДТП (7677) Киевская область (4150) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+6
На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик

==============================
Дужек вичерпна інформація! Напевно притомився їхати і вирішив перевернутися та відпочити!
Причина яка? Ожеледиця,перевищення швидкості водієм ,лопнуло колесо...Новина ні про що...
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25.12.2020 16:05
+4
На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція - Цензор.НЕТ 9133
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25.12.2020 18:18
+3
В Харьковской обл . сегодня в обед прошёл сильный снег , а с часу дня и до теперь , - всё время - дождь . И уже подморозило , - сейчас минус 1 . Водители , кто не выехал , лучше и не выезжайте .
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25.12.2020 17:10
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На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик

==============================
Дужек вичерпна інформація! Напевно притомився їхати і вирішив перевернутися та відпочити!
Причина яка? Ожеледиця,перевищення швидкості водієм ,лопнуло колесо...Новина ні про що...
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25.12.2020 16:05 Ответить
Не заплатив за проїзд автобаном
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25.12.2020 17:18 Ответить
снігу нема, ожеледиця
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25.12.2020 16:06 Ответить
Заправку проскочил, для слива?
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25.12.2020 16:11 Ответить
трасса Днепр - Кривой рог
https://youtu.be/_c6OIUzfTNc
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25.12.2020 16:42 Ответить
В Харьковской обл . сегодня в обед прошёл сильный снег , а с часу дня и до теперь , - всё время - дождь . И уже подморозило , - сейчас минус 1 . Водители , кто не выехал , лучше и не выезжайте .
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25.12.2020 17:10 Ответить
Добавлю прописных правил : Зимой перед выездом в дальнюю дорогу , добавьте в сумку хороший термос с кипятком ( чаем - кофе ) и заправьте полный бак топлива ( неизвестно , в каком месте вы можете застрять ) , - печка в машине работает от работающего двигателя .
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25.12.2020 18:01 Ответить
І все? У мене 4х4, я проїду де завгодно ( маючи здоровий глузд ) , в мене завжди робочий акумулятор. Питання - чому мені постійно телефонують - Григорич, виручай. Кажу - Зараз буду, чіпляй шворку. - Нема. - Зараз буду, готуй кабеля прикурити. - Нема. Чому у мене, якому це непотрібно усе є, а у ламанок нічого немає? Відповідь - люди тупі. Дуже тупі
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26.12.2020 07:13 Ответить
На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція - Цензор.НЕТ 9133
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25.12.2020 18:18 Ответить
Добре що паливо не розлилось
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26.12.2020 19:55 Ответить
 
 