На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция. ФОТО
Грузовик перевернулся на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова. Движение временно заблокировано.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - сообщила полиция.
Правоохранители просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.
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Дужек вичерпна інформація! Напевно притомився їхати і вирішив перевернутися та відпочити!
Причина яка? Ожеледиця,перевищення швидкості водієм ,лопнуло колесо...Новина ні про що...
https://youtu.be/_c6OIUzfTNc