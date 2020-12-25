На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция. ФОТО

Грузовик перевернулся на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова. Движение временно заблокировано.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - сообщила полиция.

Правоохранители просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.





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