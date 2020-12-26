Через спалах вагона поїзда під Полтавою загинуло двоє людей. ФОТО
У селі Копили, що під Полтавою, загорівся вагон потяга, який був на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що пожежа виникла у вагоні на вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу "Центру механізації колійних робіт" філії "Центру з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" учора, 25 грудня. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 - ліквідовано. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ.
Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.
До гасіння залучалося 8 рятвальників та 3 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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стоят стоят, потом непонятно с какого беса возгораются...
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
спасибо - ржу как конь, которого пржевальский заморил
а если серьезно - нужны Украине оба, як на мене...
и шо ж мы все время думаем после, а не до?
плохой - " ну и на хера я так сходил?"
Княжество чудесное бомжам, или мастерам - кто там нажрался и помер то.