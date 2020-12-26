УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини Фото
15 458 25

Через спалах вагона поїзда під Полтавою загинуло двоє людей. ФОТО

У селі Копили, що під Полтавою, загорівся вагон потяга, який був на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла у вагоні на вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу "Центру механізації колійних робіт" філії "Центру з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" учора, 25 грудня. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 - ліквідовано. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ.

Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

До гасіння залучалося 8 рятвальників та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Також дивіться: У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через спалах вагона поїзда під Полтавою загинуло двоє людей 01
Через спалах вагона поїзда під Полтавою загинуло двоє людей 02

потяг (1973) пожежа (4341) Полтавська область (1122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
там еще камеры, по походке, вроде яценюка определили.
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
показати весь коментар
26.12.2020 16:16
+7
Бухали, а потім заснули....навіки.
показати весь коментар
26.12.2020 15:54
+6
Учитывая кровавый чеченский след Арсения село Копылы очень легко отделалось.
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
показати весь коментар
26.12.2020 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
причина возгорания?
показати весь коментар
26.12.2020 15:49 Відповісти
Какаяразнiца?
показати весь коментар
26.12.2020 15:54 Відповісти
Бухали, а потім заснули....навіки.
показати весь коментар
26.12.2020 15:54 Відповісти
В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека - Цензор.НЕТ 4899
показати весь коментар
26.12.2020 16:15 Відповісти
безхатьки нажерлися та підпалили "хату", куди дивилась охорона? мабуть теж була в нірвані
показати весь коментар
26.12.2020 15:50 Відповісти
Ремонтники напилися та закурили? Чи ЯК?
показати весь коментар
26.12.2020 15:52 Відповісти
сложно с ними, вагонами.
стоят стоят, потом непонятно с какого беса возгораются...
показати весь коментар
26.12.2020 15:59 Відповісти
Инфа 100 Порошенко поджег!
показати весь коментар
26.12.2020 16:05 Відповісти
т.е. не я один так думаю?
показати весь коментар
26.12.2020 16:07 Відповісти
там еще камеры, по походке, вроде яценюка определили.
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
показати весь коментар
26.12.2020 16:16 Відповісти
Учитывая кровавый чеченский след Арсения село Копылы очень легко отделалось.
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
показати весь коментар
26.12.2020 16:33 Відповісти


спасибо - ржу как конь, которого пржевальский заморил
показати весь коментар
26.12.2020 16:39 Відповісти
То його Порошенко напоїв
показати весь коментар
26.12.2020 17:51 Відповісти
та без Пороха и солнце не встает, а без Пастора и не заходит....
а если серьезно - нужны Украине оба, як на мене...
показати весь коментар
26.12.2020 17:55 Відповісти
100 пудово согласен!
показати весь коментар
26.12.2020 18:56 Відповісти
И Сеня с Гройсманом тоже не лишними были б...
показати весь коментар
26.12.2020 18:57 Відповісти
пока не потеряешь точно не поймешь, шо мав...

и шо ж мы все время думаем после, а не до?
показати весь коментар
26.12.2020 19:01 Відповісти
Та не все... Но есть 73%
показати весь коментар
26.12.2020 19:07 Відповісти
хороший шахматист думает перед тем как фугуру переставить,
плохой - " ну и на хера я так сходил?"
показати весь коментар
26.12.2020 19:11 Відповісти
Если с козлиной бородкой, придающей (ну конечно в его понимании и....Вилкула +100 к мужественности), то да - точно он.
показати весь коментар
26.12.2020 19:12 Відповісти
А Лещенко на каждом стриме плачет шо дали денег только на сто вагонов, и только на три года. Теперь поди еще на один вагон выклянчит))
Княжество чудесное бомжам, или мастерам - кто там нажрался и помер то.
показати весь коментар
26.12.2020 16:17 Відповісти
С этими спальными вагонами одно мученик. К нам на завод в наказание и пригоняли для разборки на металлолом. Там возни с ними. А учитывая что УЗ нужно вернуть колёсные пары. оставалось пару тонн жести.
показати весь коментар
26.12.2020 16:21 Відповісти
Или т9, или хз
показати весь коментар
26.12.2020 17:32 Відповісти
Погибли два человека.Это ужас. Очень жаль. Несколько нечеловек на этой ветке соревнуются в "остроумии", как им кажется. Три-15, вам с Психбольницей номер1 пора подлечиться. Давно пора. Третий- пономаренко, четвертый-з.карлик. Ну вы и сволота...
показати весь коментар
26.12.2020 18:08 Відповісти
 
 