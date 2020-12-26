У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд. ВІДЕО+ФОТО

У Харкові зібрали рекордну ялинку з 1065 автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місто Х.

Зазначається, що флешмоб робили на пустирі навпроти стадіону "Металіст". Над створенням автоялинки працювали понад п'ять годин, а автомобілі, що прибували, стояли в довгій черзі на вулиці Плеханівській.

Машини вистроїлися у формі ялинки до опівночі, пишуть у виданні.









Представник книги рекордів України нарахував 1065 машин. Довжина ялинки становила 223 метри, а ширина - 96 метрів.

Тож минулорічний рекорд (348 автомобілів) було перевершено в рази.

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