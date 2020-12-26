У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд. ВІДЕО+ФОТО
У Харкові зібрали рекордну ялинку з 1065 автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місто Х.
Зазначається, що флешмоб робили на пустирі навпроти стадіону "Металіст". Над створенням автоялинки працювали понад п'ять годин, а автомобілі, що прибували, стояли в довгій черзі на вулиці Плеханівській.
Машини вистроїлися у формі ялинки до опівночі, пишуть у виданні.
Представник книги рекордів України нарахував 1065 машин. Довжина ялинки становила 223 метри, а ширина - 96 метрів.
Тож минулорічний рекорд (348 автомобілів) було перевершено в рази.
Топ коментарі
+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.12.2020 20:38
+15 Александр Лихошва
показати весь коментар26.12.2020 20:37
+10 Yuriy Smith
показати весь коментар26.12.2020 20:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минимум тон 5, и кислород выжгли из 21 000 кубометров воздуха! И чего ради, чтоб повыпендриватся?
Маразм и экологический вред!
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
...
Шо так подгорает? Собрался народ, оттянулись
Сначала, таская ковидный труп бандита, показали х*йлу-цап-царапычу, что тут есть на кого опереться руцкомиру - огромные полчища совковой быдлоты;
затем, собрав кучу бездельников на авто, показываете ему же, что кадыровцам и бурятам тут есть чем поживиться, не такое бедное быдло, как нарасие.
Х*йло уже шевелит этой сволочью на границе с хар. областью, даже приказал шпиону ермаку запустить гундосым лаем своего песика дезу, мол готовится кацапня с Крыма ударить.
Чтож, завтра можете проснуться в ХНР, дебилы.
Кернес тут больше не живёт.