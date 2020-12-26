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У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд. ВІДЕО+ФОТО

У Харкові зібрали рекордну ялинку з 1065 автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Місто Х.

Зазначається, що флешмоб робили на пустирі навпроти стадіону "Металіст". Над створенням автоялинки працювали понад п'ять годин, а автомобілі, що прибували, стояли в довгій черзі на вулиці Плеханівській.

Машини вистроїлися у формі ялинки до опівночі, пишуть у виданні.

У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд 01

У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд 02
У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд 03

Представник книги рекордів України  нарахував 1065 машин. Довжина ялинки становила 223 метри, а ширина - 96 метрів.

У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд 04

Тож минулорічний рекорд (348 автомобілів) було перевершено в рази.

Дивіться також: "Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одесі новорічну ялинку відкривали під блатний шансон. ВIДЕО

Автор: 

рекорд (184) Харків (5635) ялинка (115) флешмоб (88)


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Топ коментарі
+24
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 4251

...
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26.12.2020 20:38
+15
А побили рекорд на похоронах ?
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
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26.12.2020 20:37
+10
это так надо не иметь что делать шоб вечером бесноваться.... мож*д за Гепищем скучают)
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26.12.2020 20:32
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Змавпували Запоріжжя.
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26.12.2020 20:32 Відповісти
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 9174
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26.12.2020 20:36 Відповісти
Это Киевская елочка, она мне больше понравилася...
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26.12.2020 21:54 Відповісти
Це Запоріжжя.
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26.12.2020 22:00 Відповісти
это так надо не иметь что делать шоб вечером бесноваться.... мож*д за Гепищем скучают)
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26.12.2020 20:32 Відповісти
1065! Мама рідна...оце ескорт ...Гепа "перевернувся" після "обнуління"...
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26.12.2020 20:35 Відповісти
кернес жжет.
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26.12.2020 20:37 Відповісти
Бензин они сожгли!
Минимум тон 5, и кислород выжгли из 21 000 кубометров воздуха! И чего ради, чтоб повыпендриватся?
Маразм и экологический вред!
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27.12.2020 08:55 Відповісти
Пардон, кислород выжгли из 60 000 кубометров воздуха!
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27.12.2020 09:51 Відповісти
А побили рекорд на похоронах ?
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
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26.12.2020 20:37 Відповісти
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 4251

...
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26.12.2020 20:38 Відповісти
😂
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26.12.2020 21:06 Відповісти
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 3309
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26.12.2020 20:39 Відповісти
Такие йолки вечером в Киеве каждый день)
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26.12.2020 20:41 Відповісти
Это они такую пентаграмму из авто устроили, что бы провести спиритический сеанс и вызвать Гепу?
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26.12.2020 20:45 Відповісти
Автомобили, автомобили в в Харькове Елку изобразили. Вьі не стучите в свой умньій лоб. Тем подтвердили: зайцу нужен под хвостиком STOP.
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26.12.2020 20:48 Відповісти
Даю стопятьсот, что шабаш устроен за упокой ЖИДо-сепара гепы, а Йолка так...прикрытие и отмазка.
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26.12.2020 20:49 Відповісти
Если не так, то пусть Харьковчяне забьют меня ногами.
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26.12.2020 20:50 Відповісти
Зачем утруждать ноги. Я б переехал тебя Лексусом, но я боюсь тюремных эксцессов
Шо так подгорает? Собрался народ, оттянулись
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27.12.2020 01:42 Відповісти
это зря, власть видит, что деньги есть у народа, можно еще коммуналку повышать
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26.12.2020 20:52 Відповісти
Быдло.
Сначала, таская ковидный труп бандита, показали х*йлу-цап-царапычу, что тут есть на кого опереться руцкомиру - огромные полчища совковой быдлоты;
затем, собрав кучу бездельников на авто, показываете ему же, что кадыровцам и бурятам тут есть чем поживиться, не такое бедное быдло, как нарасие.
Х*йло уже шевелит этой сволочью на границе с хар. областью, даже приказал шпиону ермаку запустить гундосым лаем своего песика дезу, мол готовится кацапня с Крыма ударить.
Чтож, завтра можете проснуться в ХНР, дебилы.
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26.12.2020 20:55 Відповісти
"В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд." - а Кернеса сделать слабо?
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26.12.2020 20:58 Відповісти
Легко https://ibb.co/7SnNHs6 У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд - Цензор.НЕТ 4694
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26.12.2020 22:41 Відповісти
И для кого это автосборище - для пролетающих над гнездом Кернеса ?
Кернес тут больше не живёт.
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26.12.2020 20:58 Відповісти
ЗАЧЕМ?!
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26.12.2020 21:11 Відповісти
У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд - Цензор.НЕТ 8665
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26.12.2020 21:41 Відповісти
Это ж как надо не любить свой город , шоб оставить ему такое имя... впереди тока комсомольская правда
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26.12.2020 21:16 Відповісти
Харь ків... Харь кав... это как *** выговорить в признании любимой... а может так: я сломаю вам две руки и две ноги , а потом все это умножу на ноль и обХАРЬКАЮ
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26.12.2020 21:21 Відповісти
Сдается мне шо ты давно руки не нюхал братишка
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27.12.2020 01:29 Відповісти
анти-автомайдан "Йолка"?
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26.12.2020 22:01 Відповісти
Впечатляет. А что там за зеленый флаг. Не ХНР?
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26.12.2020 22:14 Відповісти
на заленом флаге рог изобилия - герб Харькова
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27.12.2020 01:38 Відповісти
Забыли облить бензином и поджечь
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26.12.2020 22:43 Відповісти
 
 