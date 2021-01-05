Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов. ФОТО
Скандальний забудовник Максим Микитась та колишній юрист його компанії, а нині заступник голови ОП Олег Татаров раніше кожен Новий рік разом зустрічали з сім'ями за кордоном.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував фотографії, на яких Микитась і Татаров разом зустрічають 2016 рік на Кубі.
"2019-й вони зустрічали в Мексиці. Все робили разом, а сидить чомусь тільки один", - зазначив Бутусов.
За даними журналіста, Татаров організовує тиск на Микитася, який перебуває під вартою, через свого друга, начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе.
"Микитася Шевченківський суд відправив під арешт 31 грудня о 22:30 вечора! А в ніч з 4 на 5 січня Микитасю не дали спати - його вивезли з ізолятора тимчасового утримання МВС, возили всю ніч, і потім вранці повернули в камеру. Татаров робить усе, щоб залякати Микитася, змусити його відмовитися від свідчень у НАБУ", - стверджує Бутусов.
Офіс президента він називає "частиною мафіозного угруповання Татарова".
"Коли ми запитуємо себе: чому ми так погано живемо, чому у нас закон не працює? Ми повинні дивитися на це фото, де один підозрюваний - у тюрмі, а другий - під захистом президента відпочиває в резиденції. Це ми їм дозволяємо творити беззаконня, це ми клоуни, це над нами вони сміються", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Услихаємось ще! *)
Прайд прративный??
Сосісочниє вєчєрінкі...
...
А если они с жёнами будут...это отягчающие или как ?
У ЗЕ щемит.. Скоро сам оттяпает.
Голову китайської держкомпанії засудили до розстрілу за корупцію та двоєженство
Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами. Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
Вишенський, здається, говорив про презумпцію винуватості та самовизнання вини.
КНР десь не дуже далеко...
Ми тут конспірологію розводим, а вони - гомосятину.