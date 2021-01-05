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Новини Фото Справа заступника глави ОП Татарова
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Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов. ФОТО

Скандальний забудовник Максим Микитась та колишній юрист його компанії, а нині заступник голови ОП Олег Татаров раніше кожен Новий рік разом зустрічали з сім'ями за кордоном.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував фотографії, на яких Микитась і Татаров разом зустрічають 2016 рік на Кубі.

"2019-й вони зустрічали в Мексиці. Все робили разом, а сидить чомусь тільки один", - зазначив Бутусов.

Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов 01Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов 02

За даними журналіста, Татаров організовує тиск на Микитася, який перебуває під вартою, через свого друга, начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе.

"Микитася Шевченківський суд відправив під арешт 31 грудня о 22:30 вечора! А в ніч з 4 на 5 січня Микитасю не дали спати - його вивезли з ізолятора тимчасового утримання МВС, возили всю ніч, і потім вранці повернули в камеру. Татаров робить усе, щоб залякати Микитася, змусити його відмовитися від свідчень у НАБУ", - стверджує Бутусов.

Офіс президента він називає "частиною мафіозного угруповання Татарова".

"Коли ми запитуємо себе: чому ми так погано живемо, чому у нас закон не працює? Ми повинні дивитися на це фото, де один підозрюваний - у тюрмі, а другий - під захистом президента відпочиває в резиденції. Це ми їм дозволяємо творити беззаконня, це ми клоуни, це над нами вони сміються", - підсумував журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) Максим Микитась (291) Татаров Олег (428)


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Топ коментарі
+22
Вместе и сидеть будут. Когда Зеля будет лежать.
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7555
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05.01.2021 18:50
+20
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3650
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05.01.2021 18:56
+19
Что Мишаня Подоляк придумает в отмазку?
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05.01.2021 18:45
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Что Мишаня Подоляк придумает в отмазку?
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05.01.2021 18:45 Відповісти
Фотошоп....
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05.01.2021 18:50 Відповісти
Это была спецоперация по внедрению под видом... в общем под видом.
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05.01.2021 18:53 Відповісти
Зубожілі.
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05.01.2021 18:45 Відповісти
это все за нажитое непосильным трудом...
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05.01.2021 18:50 Відповісти
може вони того... заднєприводні?
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05.01.2021 18:56 Відповісти
шифруются. теперь они одна семья )
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05.01.2021 18:49 Відповісти
Вместе и сидеть будут. Когда Зеля будет лежать.
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7555
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05.01.2021 18:50 Відповісти
хлопнем ушами.... дабы немного лапши покушать
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05.01.2021 18:50 Відповісти
Сиамских близнецов разделили. Операция прошла успешно. Каждый будет сидеть в отдельной камере.
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05.01.2021 18:51 Відповісти
Или лежать в отдельной яме. Как масть ляжет.
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05.01.2021 18:53 Відповісти
Тартарова трогать нельзя. Не положено. Тартаров может вывести на роль Ермака и самого "величайшего" во всех мутных схемах. Опять же история с вагнеровцами. Не удивлюсь если Микитась или Тартаров вдруг сконают от несварения желудка или утонут вдруг случайно в ванной комнате.
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05.01.2021 18:51 Відповісти
"величайший" это кто?
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05.01.2021 18:53 Відповісти
Осел оманский...в миру его зеленским кличут...
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Вот сомневаюсь что существо которое двух слов связать не может, может в какие-то "мутные схемы". Он там просто для отвлечения внимания. Дали под зад - "а ну погнал видосики пилить для лохов, а то без наркоты оставим".
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05.01.2021 19:09 Відповісти
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3650
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Чмо він,а не Аравійський...
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05.01.2021 20:31 Відповісти
Та судячи з усього у Єрмака, така криша, що він срав на всіх, а на «журналістскіє расслєдованія», і поготів.
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Это пока и внутри. А вот на дядю Байдена как-то не получится.
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05.01.2021 18:59 Відповісти
Ну тоді ломанеться під захист *****.
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05.01.2021 19:03 Відповісти
Хлопці -- олігархи! (с)
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05.01.2021 18:53 Відповісти
а як же комендантська година?!
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Ну вот -- накаркал! ...мы ж не ищем лёгких путей. Два часа ещё холстякую -- в общем эфире... *)
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05.01.2021 20:12 Відповісти
нас..рать на обоих как-то...
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05.01.2021 18:55 Відповісти
Не скажи. Они тепереча -- это власть и приближенные к ней. Люмпен должен звать своих "хероев", которых привел к власти.
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05.01.2021 18:58 Відповісти
...йех -- пора мне на свиданку бриться... -- без масочек уже процесс присходит...

Услихаємось ще! *)
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05.01.2021 18:56 Відповісти
скафандр №2 не забудь...
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05.01.2021 18:58 Відповісти
Чета тема "сисек" не раскрыта..
Прайд прративный??
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05.01.2021 18:57 Відповісти
Там тема«пісьок»...
Сосісочниє вєчєрінкі...
...
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Бубочка тут ні при чому! Татаров сам призначився. Бубочка взагалі, по життю, ні при чому! Він або відпочиває, або відосіки пише.
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05.01.2021 18:57 Відповісти
"просто не красти замало!" (с)
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05.01.2021 19:02 Відповісти
татаров присасывается к соске....
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Лица блещущие альтернативным интеллектом)
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05.01.2021 19:00 Відповісти
А сколько Новых годов надо встретить с друзьями, что бы на пожизненное заработать ?
А если они с жёнами будут...это отягчающие или как ?
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05.01.2021 19:02 Відповісти
а те третє із зіркою у лобі хто?)
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05.01.2021 19:03 Відповісти
а це той абрецький мусор цуцикрідзе?
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05.01.2021 19:06 Відповісти
Може йому по приколу та "для вірності" змінити прізвище на "ЦуцикЗе"?
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05.01.2021 19:38 Відповісти
Татаров теперь как яйцо фаберЗЕ, вроде пока еще при зеленом "блеске", но уже щемит..
У ЗЕ щемит.. Скоро сам оттяпает.
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05.01.2021 19:05 Відповісти
Банда...ОП перетворився на бандитсьтке кубло.
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05.01.2021 19:07 Відповісти
А цьому Цуцкірідзе нічого не буде? Да? Ніяких підозр в корупції?
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05.01.2021 19:35 Відповісти
вСЕ ТЕПЕРЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. оДИН СДАЛСЯ ПЕРЕД ТЯЖЕСТЬЮ УЛИК И ПОШЕЛ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ И НАЧАЛ СДАВАТЬ НАПАРНИКА - ПООБЕЩАЛИ СКИДКУ ОТСИДКИ. СТАРАЯ ПЕСНЯ.
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05.01.2021 19:47 Відповісти
Авель и Каин тоже были братьями
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05.01.2021 19:59 Відповісти
Когда все критикуют и проклинают Зе за крышевание коррупции, не понимают, что мафиози и прокремлевские силы возможно угрожают ему и его семье, и ему надо подстраховаться, нейтрализовать, а возможно пойти на сделку с преступником, думаю, по этой причине пчеловод был такой мягкотелый и нерешительный.
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05.01.2021 20:16 Відповісти
Ачётакова,пля? Завідуєте,ніщебрди? А якщо серьйозно,то цензурних висловів вже немає...
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05.01.2021 20:29 Відповісти
коли...?????
Голову китайської держкомпанії засудили до розстрілу за корупцію та двоєженство

Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов - Цензор.НЕТ 480

Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами. Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
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05.01.2021 20:30 Відповісти
В Китае коррупция не меньше, просто страна намного богаче
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05.01.2021 20:56 Відповісти
Проходили, було.
Вишенський, здається, говорив про презумпцію винуватості та самовизнання вини.
КНР десь не дуже далеко...
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06.01.2021 05:33 Відповісти
із уроків історії розумні роблять висновки - згоден , але такого махрового наплювання за ВСЕ та Законодавство як сьогодні у нас....-до нічого Правового не приведе - азійський варіант- так він е...
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06.01.2021 10:46 Відповісти
А Ваш нік говорить про інше.... )
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08.01.2021 06:33 Відповісти
А ведь всех заранее Цуцкириджали
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05.01.2021 20:40 Відповісти
Не тонет татаров. Гавно ещё то.
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05.01.2021 21:17 Відповісти
Розвину тему, яку тут уже зачепили. Може, справді, ці молодці - голубці? Тоді все вписується в класичний любовний трикутник: микитась образився, що татаров його кинув і пішов до єрмака і зеленського. Останні двоє так закохалися в татарова, що не знають, як йому догодити. Один каже, я заради тебе суди нагну, інший - я прокуратуру підпишу, перший - мвс закриє микитася, тільки не йди від мене, любчику; другий - зараз дбр за тебе заступиться, побудь зі мною ще.
Ми тут конспірологію розводим, а вони - гомосятину.
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05.01.2021 21:30 Відповісти
И Ленку куда-то дел...
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06.01.2021 01:37 Відповісти
на фото какие-то жлобы с 90-х)
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06.01.2021 20:35 Відповісти
Да где там вместе ,один справа ,другой слева 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.01.2021 10:19 Відповісти
 
 