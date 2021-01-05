Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов. ФОТО
Скандальный застройщик Максим Микитась и бывший юрист его компании, а ныне замглавы ОП Олег Татаров раньше каждый Новый год вместе встречали с семьями за границей.
Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал фотографии, на которых Микитась и Татаров вместе встречают 2016-й год на Кубе.
"2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один", - отметил Бутусов.
По данным журналиста, Татаров организовывает давление на находящегося под стражей Микитася через своего друга, начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе.
"Микитася Шевченковский суд отправил под арест 31 декабря в 22:30 вечера! А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать - его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь, и затем утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ", - утверждает Бутусов.
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Офис Президента он называет "частью мафиозной группировки Татарова".
"Когда мы спрашиваем себя: а почему мы так плохо живем, почему у нас закон не работает? Мы должны смотреть на это фото, где один подозреваемый - в тюрьме, а второй - под защитой президента отдыхает в резиденции. Это мы им позволяем творить беспредел, это мы клоуны, это над нами они смеются", - подытожил журналист.
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Прайд прративный??
Сосісочниє вєчєрінкі...
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А если они с жёнами будут...это отягчающие или как ?
У ЗЕ щемит.. Скоро сам оттяпает.
Голову китайської держкомпанії засудили до розстрілу за корупцію та двоєженство
Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами. Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
Вишенський, здається, говорив про презумпцію винуватості та самовизнання вини.
КНР десь не дуже далеко...
Ми тут конспірологію розводим, а вони - гомосятину.