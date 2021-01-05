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Новости Фото Дело замглавы ОП Татарова
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Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов. ФОТО

Скандальный застройщик Максим Микитась и бывший юрист его компании, а ныне замглавы ОП Олег Татаров раньше каждый Новый год вместе встречали с семьями за границей.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фотографии, на которых Микитась и Татаров вместе встречают 2016-й год на Кубе.

"2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один", - отметил Бутусов.

Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов 01Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов 02

По данным журналиста, Татаров организовывает давление на находящегося под стражей Микитася через своего друга, начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе.

"Микитася Шевченковский суд отправил под арест 31 декабря в 22:30 вечера! А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать - его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь, и затем утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ", - утверждает Бутусов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его. ВИДЕО

Офис Президента он называет "частью мафиозной группировки Татарова".

"Когда мы спрашиваем себя: а почему мы так плохо живем, почему у нас закон не работает? Мы должны смотреть на это фото, где один подозреваемый - в тюрьме, а второй - под защитой президента отдыхает в резиденции. Это мы им позволяем творить беспредел, это мы клоуны, это над нами они смеются", - подытожил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ

Автор: 

Бутусов Юрий (4381) Микитась Максим (154) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+22
Вместе и сидеть будут. Когда Зеля будет лежать.
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7555
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05.01.2021 18:50
+20
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3650
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05.01.2021 18:56
+19
Что Мишаня Подоляк придумает в отмазку?
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05.01.2021 18:45
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Что Мишаня Подоляк придумает в отмазку?
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05.01.2021 18:45 Ответить
Фотошоп....
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05.01.2021 18:50 Ответить
Это была спецоперация по внедрению под видом... в общем под видом.
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05.01.2021 18:53 Ответить
Зубожілі.
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05.01.2021 18:45 Ответить
это все за нажитое непосильным трудом...
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05.01.2021 18:50 Ответить
може вони того... заднєприводні?
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05.01.2021 18:56 Ответить
шифруются. теперь они одна семья )
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05.01.2021 18:49 Ответить
Вместе и сидеть будут. Когда Зеля будет лежать.
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7555
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05.01.2021 18:50 Ответить
хлопнем ушами.... дабы немного лапши покушать
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05.01.2021 18:50 Ответить
Сиамских близнецов разделили. Операция прошла успешно. Каждый будет сидеть в отдельной камере.
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05.01.2021 18:51 Ответить
Или лежать в отдельной яме. Как масть ляжет.
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05.01.2021 18:53 Ответить
Тартарова трогать нельзя. Не положено. Тартаров может вывести на роль Ермака и самого "величайшего" во всех мутных схемах. Опять же история с вагнеровцами. Не удивлюсь если Микитась или Тартаров вдруг сконают от несварения желудка или утонут вдруг случайно в ванной комнате.
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05.01.2021 18:51 Ответить
"величайший" это кто?
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05.01.2021 18:53 Ответить
Осел оманский...в миру его зеленским кличут...
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05.01.2021 18:56 Ответить
Вот сомневаюсь что существо которое двух слов связать не может, может в какие-то "мутные схемы". Он там просто для отвлечения внимания. Дали под зад - "а ну погнал видосики пилить для лохов, а то без наркоты оставим".
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05.01.2021 19:09 Ответить
Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3650
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05.01.2021 18:56 Ответить
Чмо він,а не Аравійський...
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05.01.2021 20:31 Ответить
Та судячи з усього у Єрмака, така криша, що він срав на всіх, а на «журналістскіє расслєдованія», і поготів.
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05.01.2021 18:56 Ответить
Это пока и внутри. А вот на дядю Байдена как-то не получится.
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05.01.2021 18:59 Ответить
Ну тоді ломанеться під захист *****.
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05.01.2021 19:03 Ответить
Хлопці -- олігархи! (с)
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05.01.2021 18:53 Ответить
а як же комендантська година?!
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05.01.2021 19:00 Ответить
Ну вот -- накаркал! ...мы ж не ищем лёгких путей. Два часа ещё холстякую -- в общем эфире... *)
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05.01.2021 20:12 Ответить
нас..рать на обоих как-то...
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05.01.2021 18:55 Ответить
Не скажи. Они тепереча -- это власть и приближенные к ней. Люмпен должен звать своих "хероев", которых привел к власти.
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05.01.2021 18:58 Ответить
...йех -- пора мне на свиданку бриться... -- без масочек уже процесс присходит...

Услихаємось ще! *)
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05.01.2021 18:56 Ответить
скафандр №2 не забудь...
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05.01.2021 18:58 Ответить
Чета тема "сисек" не раскрыта..
Прайд прративный??
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05.01.2021 18:57 Ответить
Там тема«пісьок»...
Сосісочниє вєчєрінкі...
...
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05.01.2021 19:00 Ответить
Бубочка тут ні при чому! Татаров сам призначився. Бубочка взагалі, по життю, ні при чому! Він або відпочиває, або відосіки пише.
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05.01.2021 18:57 Ответить
"просто не красти замало!" (с)
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05.01.2021 19:02 Ответить
татаров присасывается к соске....
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05.01.2021 19:00 Ответить
Лица блещущие альтернативным интеллектом)
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05.01.2021 19:00 Ответить
А сколько Новых годов надо встретить с друзьями, что бы на пожизненное заработать ?
А если они с жёнами будут...это отягчающие или как ?
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05.01.2021 19:02 Ответить
а те третє із зіркою у лобі хто?)
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05.01.2021 19:03 Ответить
а це той абрецький мусор цуцикрідзе?
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05.01.2021 19:06 Ответить
Може йому по приколу та "для вірності" змінити прізвище на "ЦуцикЗе"?
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05.01.2021 19:38 Ответить
Татаров теперь как яйцо фаберЗЕ, вроде пока еще при зеленом "блеске", но уже щемит..
У ЗЕ щемит.. Скоро сам оттяпает.
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05.01.2021 19:05 Ответить
Банда...ОП перетворився на бандитсьтке кубло.
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05.01.2021 19:07 Ответить
А цьому Цуцкірідзе нічого не буде? Да? Ніяких підозр в корупції?
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05.01.2021 19:35 Ответить
вСЕ ТЕПЕРЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. оДИН СДАЛСЯ ПЕРЕД ТЯЖЕСТЬЮ УЛИК И ПОШЕЛ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ И НАЧАЛ СДАВАТЬ НАПАРНИКА - ПООБЕЩАЛИ СКИДКУ ОТСИДКИ. СТАРАЯ ПЕСНЯ.
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05.01.2021 19:47 Ответить
Авель и Каин тоже были братьями
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05.01.2021 19:59 Ответить
Когда все критикуют и проклинают Зе за крышевание коррупции, не понимают, что мафиози и прокремлевские силы возможно угрожают ему и его семье, и ему надо подстраховаться, нейтрализовать, а возможно пойти на сделку с преступником, думаю, по этой причине пчеловод был такой мягкотелый и нерешительный.
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05.01.2021 20:16 Ответить
Ачётакова,пля? Завідуєте,ніщебрди? А якщо серьйозно,то цензурних висловів вже немає...
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05.01.2021 20:29 Ответить
коли...?????
Голову китайської держкомпанії засудили до розстрілу за корупцію та двоєженство

Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов - Цензор.НЕТ 480

Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами. Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
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05.01.2021 20:30 Ответить
В Китае коррупция не меньше, просто страна намного богаче
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05.01.2021 20:56 Ответить
Проходили, було.
Вишенський, здається, говорив про презумпцію винуватості та самовизнання вини.
КНР десь не дуже далеко...
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06.01.2021 05:33 Ответить
із уроків історії розумні роблять висновки - згоден , але такого махрового наплювання за ВСЕ та Законодавство як сьогодні у нас....-до нічого Правового не приведе - азійський варіант- так він е...
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06.01.2021 10:46 Ответить
А Ваш нік говорить про інше.... )
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08.01.2021 06:33 Ответить
А ведь всех заранее Цуцкириджали
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05.01.2021 20:40 Ответить
Не тонет татаров. Гавно ещё то.
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05.01.2021 21:17 Ответить
Розвину тему, яку тут уже зачепили. Може, справді, ці молодці - голубці? Тоді все вписується в класичний любовний трикутник: микитась образився, що татаров його кинув і пішов до єрмака і зеленського. Останні двоє так закохалися в татарова, що не знають, як йому догодити. Один каже, я заради тебе суди нагну, інший - я прокуратуру підпишу, перший - мвс закриє микитася, тільки не йди від мене, любчику; другий - зараз дбр за тебе заступиться, побудь зі мною ще.
Ми тут конспірологію розводим, а вони - гомосятину.
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05.01.2021 21:30 Ответить
И Ленку куда-то дел...
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06.01.2021 01:37 Ответить
на фото какие-то жлобы с 90-х)
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06.01.2021 20:35 Ответить
Да где там вместе ,один справа ,другой слева 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.01.2021 10:19 Ответить
 
 