Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов. ФОТО

Скандальный застройщик Максим Микитась и бывший юрист его компании, а ныне замглавы ОП Олег Татаров раньше каждый Новый год вместе встречали с семьями за границей.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фотографии, на которых Микитась и Татаров вместе встречают 2016-й год на Кубе.

"2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один", - отметил Бутусов.

По данным журналиста, Татаров организовывает давление на находящегося под стражей Микитася через своего друга, начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе.

"Микитася Шевченковский суд отправил под арест 31 декабря в 22:30 вечера! А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать - его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь, и затем утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ", - утверждает Бутусов.

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Офис Президента он называет "частью мафиозной группировки Татарова".

"Когда мы спрашиваем себя: а почему мы так плохо живем, почему у нас закон не работает? Мы должны смотреть на это фото, где один подозреваемый - в тюрьме, а второй - под защитой президента отдыхает в резиденции. Это мы им позволяем творить беспредел, это мы клоуны, это над нами они смеются", - подытожил журналист.

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