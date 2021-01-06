Діяльність терористичного угруповання, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України припинила в Києві діяльність неонацистського терористичного угрупованння, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Під час досудового розслідування встановлено, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько Гітлер. Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті.
"Маніфест" також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.
За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.
Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював он-лайн трансляцію розстрілу мирних вірян, а перед цим поширив у мережі Інтернет так званий маніфест "Велика заміна". У ньому Таррант закликав до скоєння терактів стосовно представників інших рас та релігій.
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14 августа 2019 года стало известно, что Таррант смог отправить семь писем из тюрьмы, два - своей матери и пять - неназванным адресатам. Одно из этих писем, как оказалось впоследствии было отправлено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россию некому Алану и размещено получателем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 имиджбордах https://ru.wikipedia.org/wiki/4chan 4chan и https://ru.wikipedia.org/wiki/8chan 8chan . https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Corrections_(New_Zealand) Министр исправительных учреждений https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_Davis_(politician) Келвин Дэвис и https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Corrections_(New_Zealand) Департамент исправительных учреждений подверглись критике за то, что разрешили распространение этих писем.
Сотні психічно хворих "маніфестують" в клініках, інтернеті і метро.
https://tass.ru/sport/9575793