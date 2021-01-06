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Діяльність терористичного угруповання, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила в Києві діяльність неонацистського терористичного угрупованння, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування встановлено, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько Гітлер. Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті.

"Маніфест" також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

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За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював он-лайн трансляцію розстрілу мирних вірян, а перед цим поширив у мережі Інтернет так званий маніфест "Велика заміна". У ньому Таррант закликав до скоєння терактів стосовно представників інших рас та релігій.

Діяльність терористичного угрупування, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ 01

Діяльність терористичного угрупування, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ 02
Діяльність терористичного угрупування, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ 03

Автор: 

Київ (19643) Нова Зеландія (108) СБУ (12945) тероризм (2868) неонацизм (35)


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Топ коментарі
+14
Новозеландский террорист?)) по ходу после тонны героина во Львове они столько всего напресекают!
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06.01.2021 16:03 Відповісти
+11
В Україні спіймали російськомовного Гітлера, послідовника англомовного терориста...
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06.01.2021 16:18 Відповісти
+5
не хватало ещё Украине фашизма....Страна и так защищается от нацистского рашизма.
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06.01.2021 16:12 Відповісти
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Новозеландский террорист?)) по ходу после тонны героина во Львове они столько всего напресекают!
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06.01.2021 16:03 Відповісти
совершенно очевидно, что полицейские и сбушники не колятся героином и опиатами, с давних давен они используют стимуляторы - амфетамины и кокаин
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06.01.2021 16:50 Відповісти
не хватало ещё Украине фашизма....Страна и так защищается от нацистского рашизма.
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06.01.2021 16:12 Відповісти
таррант конституции? )
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06.01.2021 16:16 Відповісти
В Україні спіймали російськомовного Гітлера, послідовника англомовного терориста...
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06.01.2021 16:18 Відповісти
Все таке лайно маде ин Раша
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06.01.2021 16:25 Відповісти
Деятельность террористической группировки, последователей новоЗеленского террориста Татарова, пресекли в Киеве
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06.01.2021 16:30 Відповісти
Внезапно...
14 августа 2019 года стало известно, что Таррант смог отправить семь писем из тюрьмы, два - своей матери и пять - неназванным адресатам. Одно из этих писем, как оказалось впоследствии было отправлено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россию некому Алану и размещено получателем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 имиджбордах https://ru.wikipedia.org/wiki/4chan 4chan и https://ru.wikipedia.org/wiki/8chan 8chan . https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Corrections_(New_Zealand) Министр исправительных учреждений https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_Davis_(politician) Келвин Дэвис и https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Corrections_(New_Zealand) Департамент исправительных учреждений подверглись критике за то, что разрешили распространение этих писем.
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06.01.2021 16:30 Відповісти
Эк дэбила занесло! Марсиане, а вы когда?!
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06.01.2021 16:33 Відповісти
Эээ, как-то главгад основы конспирации совсем не знает. Привет, я Гитлер, очень приятно. Вот черное солнце, видите? Да, символ нацизма. А вот тринитротолуол, а нет, просто мыло.
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06.01.2021 16:34 Відповісти
Баканов успешно прошел испытательный срок))) крутая робота)))
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06.01.2021 16:47 Відповісти
Чего с ним возиться, подержите его несколько месяцев в СИЗО с мусульманами, потом впаяйте небольшой срок, а после освобождения пусть свой маленький остаток жизни он проведет в Почаевской лавре, пытаясь залечить свою, разорванную не на Британский флаг, а на руський "Коловрат" попочку
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06.01.2021 16:53 Відповісти
А Таррент кацап, что ли, что на мацковском койне макулатура написана?
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06.01.2021 17:01 Відповісти
неплохое видео снял торрент
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06.01.2021 17:37 Відповісти
Знову хворі фантазії Авакова-Баканова?
Сотні психічно хворих "маніфестують" в клініках, інтернеті і метро.
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06.01.2021 17:53 Відповісти
Если бы ликвидировали террориста Мильчакова, который раненым украинским военным на Донбассе отрезал уши, носы, половые органы и головы -- было бы больше пользы, чем от этой показухи с задержанием последователей террориста Брентона Тарранта. Не удивлюсь, если выяснится, что эта "террористическая группа" состоит из АТОшников и волонтёров.
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06.01.2021 19:32 Відповісти
Да... Не тот нынче Гитлер пошел...
https://tass.ru/sport/9575793
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06.01.2021 19:44 Відповісти
Выбирайте сторону правильно.
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06.01.2021 20:25 Відповісти
Пишут что Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 бармалеев. Но он же людей не трогал. За что тогда его и его сторонников власти так невзлюбили??
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07.01.2021 12:15 Відповісти
Неонацисты, старонацисты, всё одно: нацисты. Это было, есть и будет. Неприязнь на фоне расовых и культурных различий была и будет. Есть люди, терпимо относящиеся к трутням в своем обществе, есть те, кто не желает их видеть. Кто из вас любит циган по соседству? Мне раньше было безразлично, пока они не стали соседями, и теперь я испытываю к ним справедливую неприязнь. Я не желаю им смерти, я не хочу их даже видеть. Наше национальное приветствие звучит как "Слава нації! Смерть ворогам!", это ли не нацизм? Это национализм, который часто путают с нацизмом. Если подобные "манифесты" находят спрос в нашем обществе, значит в таких идеях есть потребность. И Я лично не против депортации всех "иностранцев" из южного зарубежья обратно в их бомжатни. Ну, а так как это неосуществимо, то, хотя бы, привить им ощущение чувства вечнодолжного гостя в несвоей стране было бы не лишним
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08.01.2021 16:59 Відповісти
 
 