Діяльність терористичного угруповання, послідовників новозеландського терориста Тарранта, припинили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила в Києві діяльність неонацистського терористичного угрупованння, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування встановлено, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько Гітлер. Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті.

"Маніфест" також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

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За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював он-лайн трансляцію розстрілу мирних вірян, а перед цим поширив у мережі Інтернет так званий маніфест "Велика заміна". У ньому Таррант закликав до скоєння терактів стосовно представників інших рас та релігій.



