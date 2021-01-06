Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Б.Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.
"Манифест" также был специально переведен на украинский и русский язык и распространялся в виде печатного издания, которое неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.
По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехника, используя которую распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.
Сейчас лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 Службой безопасности Украины в Киеве. Иностранцу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в марте 2019 идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист вел онлайн-трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети Интернет так называемый манифест "Большая замена". В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.
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14 августа 2019 года стало известно, что Таррант смог отправить семь писем из тюрьмы, два - своей матери и пять - неназванным адресатам. Одно из этих писем, как оказалось впоследствии было отправлено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россию некому Алану и размещено получателем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 имиджбордах https://ru.wikipedia.org/wiki/4chan 4chan и https://ru.wikipedia.org/wiki/8chan 8chan . https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Corrections_(New_Zealand) Министр исправительных учреждений https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_Davis_(politician) Келвин Дэвис и https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Corrections_(New_Zealand) Департамент исправительных учреждений подверглись критике за то, что разрешили распространение этих писем.
Сотні психічно хворих "маніфестують" в клініках, інтернеті і метро.
https://tass.ru/sport/9575793