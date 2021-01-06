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Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Б.Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

"Манифест" также был специально переведен на украинский и русский язык и распространялся в виде печатного издания, которое неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехника, используя которую распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Сейчас лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 Службой безопасности Украины в Киеве. Иностранцу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в марте 2019 идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист вел онлайн-трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети Интернет так называемый манифест "Большая замена". В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Блок" и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями. ФОТО

Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ 01
Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ 02
Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ 03

Автор: 

Киев (25668) Новая Зеландия (84) СБУ (20014) терроризм (18692) неонацизм (78)


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Топ комментарии
+14
Новозеландский террорист?)) по ходу после тонны героина во Львове они столько всего напресекают!
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06.01.2021 16:03 Ответить
+11
В Україні спіймали російськомовного Гітлера, послідовника англомовного терориста...
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06.01.2021 16:18 Ответить
+5
не хватало ещё Украине фашизма....Страна и так защищается от нацистского рашизма.
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06.01.2021 16:12 Ответить
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Новозеландский террорист?)) по ходу после тонны героина во Львове они столько всего напресекают!
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06.01.2021 16:03 Ответить
совершенно очевидно, что полицейские и сбушники не колятся героином и опиатами, с давних давен они используют стимуляторы - амфетамины и кокаин
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06.01.2021 16:50 Ответить
не хватало ещё Украине фашизма....Страна и так защищается от нацистского рашизма.
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06.01.2021 16:12 Ответить
таррант конституции? )
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06.01.2021 16:16 Ответить
В Україні спіймали російськомовного Гітлера, послідовника англомовного терориста...
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06.01.2021 16:18 Ответить
Все таке лайно маде ин Раша
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06.01.2021 16:25 Ответить
Деятельность террористической группировки, последователей новоЗеленского террориста Татарова, пресекли в Киеве
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06.01.2021 16:30 Ответить
Внезапно...
14 августа 2019 года стало известно, что Таррант смог отправить семь писем из тюрьмы, два - своей матери и пять - неназванным адресатам. Одно из этих писем, как оказалось впоследствии было отправлено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россию некому Алану и размещено получателем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 имиджбордах https://ru.wikipedia.org/wiki/4chan 4chan и https://ru.wikipedia.org/wiki/8chan 8chan . https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Corrections_(New_Zealand) Министр исправительных учреждений https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_Davis_(politician) Келвин Дэвис и https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Corrections_(New_Zealand) Департамент исправительных учреждений подверглись критике за то, что разрешили распространение этих писем.
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06.01.2021 16:30 Ответить
Эк дэбила занесло! Марсиане, а вы когда?!
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06.01.2021 16:33 Ответить
Эээ, как-то главгад основы конспирации совсем не знает. Привет, я Гитлер, очень приятно. Вот черное солнце, видите? Да, символ нацизма. А вот тринитротолуол, а нет, просто мыло.
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06.01.2021 16:34 Ответить
Баканов успешно прошел испытательный срок))) крутая робота)))
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06.01.2021 16:47 Ответить
Чего с ним возиться, подержите его несколько месяцев в СИЗО с мусульманами, потом впаяйте небольшой срок, а после освобождения пусть свой маленький остаток жизни он проведет в Почаевской лавре, пытаясь залечить свою, разорванную не на Британский флаг, а на руський "Коловрат" попочку
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06.01.2021 16:53 Ответить
А Таррент кацап, что ли, что на мацковском койне макулатура написана?
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06.01.2021 17:01 Ответить
неплохое видео снял торрент
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06.01.2021 17:37 Ответить
Знову хворі фантазії Авакова-Баканова?
Сотні психічно хворих "маніфестують" в клініках, інтернеті і метро.
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06.01.2021 17:53 Ответить
Если бы ликвидировали террориста Мильчакова, который раненым украинским военным на Донбассе отрезал уши, носы, половые органы и головы -- было бы больше пользы, чем от этой показухи с задержанием последователей террориста Брентона Тарранта. Не удивлюсь, если выяснится, что эта "террористическая группа" состоит из АТОшников и волонтёров.
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06.01.2021 19:32 Ответить
Да... Не тот нынче Гитлер пошел...
https://tass.ru/sport/9575793
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06.01.2021 19:44 Ответить
Выбирайте сторону правильно.
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06.01.2021 20:25 Ответить
Пишут что Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 бармалеев. Но он же людей не трогал. За что тогда его и его сторонников власти так невзлюбили??
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07.01.2021 12:15 Ответить
Неонацисты, старонацисты, всё одно: нацисты. Это было, есть и будет. Неприязнь на фоне расовых и культурных различий была и будет. Есть люди, терпимо относящиеся к трутням в своем обществе, есть те, кто не желает их видеть. Кто из вас любит циган по соседству? Мне раньше было безразлично, пока они не стали соседями, и теперь я испытываю к ним справедливую неприязнь. Я не желаю им смерти, я не хочу их даже видеть. Наше национальное приветствие звучит как "Слава нації! Смерть ворогам!", это ли не нацизм? Это национализм, который часто путают с нацизмом. Если подобные "манифесты" находят спрос в нашем обществе, значит в таких идеях есть потребность. И Я лично не против депортации всех "иностранцев" из южного зарубежья обратно в их бомжатни. Ну, а так как это неосуществимо, то, хотя бы, привить им ощущение чувства вечнодолжного гостя в несвоей стране было бы не лишним
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08.01.2021 16:59 Ответить
 
 