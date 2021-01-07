Білорусь оновила державний герб. ФОТО
Земна куля на оновленому гербі Білорусі повернена так, що видно менше території Росії і більше - Європи.
Сьогодні в Білорусі набув чинності Закон № 83-З про зміну Закону "Про державні символи Республіки Білорусь". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Navyny.by.
На новому зображенні герба земну кулю трохи повернуто: на ній видно більше Європи і менше Росії. Уточнені контури материків, також змінився їхній колір.
У верхній частині герба відкориговано зображення зірки: вона представлена в площинному варіанті з контурним обведенням, краї променів тепер мають незначний нахил. Це зроблено для того, щоб зображення герба стало більш об'ємним.
Також уточнено зображення стилізованого контуру території держави, зображення квітів конюшини і льону. Більш чітким буде художнє рішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".
Закон був прийнятий Палатою представників 10 грудня і схвалений Радою Республіки Білорусь 18 грудня 2020 року.
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Майкл Макфол @McFaul · 7 ч
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Пацька из штанов вылетел видать)))
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. Вы ужэ встали с колен , вытерли губы , вышли из трющеб....? .... Но это не повод принимать тяжелые наркотики и срать в НЭТе ?
Где цветы клевера?
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