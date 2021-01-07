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Білорусь оновила державний герб. ФОТО

Земна куля на оновленому гербі Білорусі повернена так, що видно менше території Росії і більше - Європи.

Сьогодні в Білорусі набув чинності Закон № 83-З про зміну Закону "Про державні символи Республіки Білорусь". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Navyny.by.

На новому зображенні герба земну кулю трохи повернуто: на ній видно більше Європи і менше Росії. Уточнені контури материків, також змінився їхній колір.

У верхній частині герба відкориговано зображення зірки: вона представлена ​​в площинному варіанті з контурним обведенням, краї променів тепер мають незначний нахил. Це зроблено для того, щоб зображення герба стало більш об'ємним.

Білорусь оновила державний герб 01

Також уточнено зображення стилізованого контуру території держави, зображення квітів конюшини і льону. Більш чітким буде художнє рішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".

Закон був прийнятий Палатою представників 10 грудня і схвалений Радою Республіки Білорусь 18 грудня 2020 року.

Також читайте: Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

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Білорусь (7968) герб (70)


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Топ коментарі
+35
мал клоп,да вонюч
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07.01.2021 17:49 Відповісти
+34
Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 732
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07.01.2021 17:45 Відповісти
+27
Правильный (!) герб Беларуси должен выглядеть так:
Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 3794
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07.01.2021 17:45 Відповісти
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Новий герб Мінська:
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 6931
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07.01.2021 18:32 Відповісти
Во, и никаких гольфиков, рюшечек, зверей. Даже Украина видна.
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07.01.2021 17:45 Відповісти
Але декого звісно бракує.

Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 6981
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07.01.2021 17:49 Відповісти
По гербу Беларусь аграрная сверхдержава. Или даже скорее заповедник - никого не видно, только растения.
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07.01.2021 17:51 Відповісти
Или это намёк на спрятавшихся в траве партизан?
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07.01.2021 17:53 Відповісти
А что это меняет?!
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07.01.2021 17:55 Відповісти
Беларусы Вы должны понять независимость дается кровью. У нас тоже была безкровная оранжевая революция, а потом был 14. Да до сих пор мы кровью умываемся. Хождением деффочек с цветами вы ни чего не добьетесь. Вы вызываете только смех.
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07.01.2021 18:00 Відповісти
Ви напевно не знаєте Литвина... То відомий лукадрочер.
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07.01.2021 18:02 Відповісти
Та вижу его коменты. По этому и не верю в независимость Беларуси, а жаль, они наши братья.
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07.01.2021 18:10 Відповісти
Мне моя кровь дорога. А проливать чужую меня мама не учила.
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07.01.2021 18:29 Відповісти
Во во держитесь за свои шкурки. Только законы природы ни ктоьне отменял, если боишься пролить свою кровь, то за тебя прольют ее твои дети.
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07.01.2021 18:36 Відповісти
Забув, який має вигляд герб твоєї країни?
Нагадаю
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 1710
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07.01.2021 21:25 Відповісти
Это герб гордых литвинов а не русифицированых белорусов. Они забыли свою историю. Они даже боятся ответить чей крым
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07.01.2021 21:41 Відповісти
Мы то знаем,что Украина,а вот ваши "украинцы" в 2014 в Крыму и лугандонии видно так не думали.....когда триколор в жопу себе засунули.Ты,Кирилл,дрова лопатой не грузи...с больной головы на здоровую.((
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08.01.2021 00:15 Відповісти
туда би нада езатірічіскій сімвал бєсканєчьнасті - лука кусающій сєбя за жопу.
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07.01.2021 17:48 Відповісти
https://twitter.com/RuFailedState
https://twitter.com/RuFailedState

Pekвием по стране

@RuFailedState

·https://twitter.com/RuFailedState/status/1347193224377626624 1 ч

Власти Федерации утвердили обязательные приложения:
- Яндекс.Браузер
- Яндекс
- Яндекс.Диск
- Яндекс.Карты
- Почта Mail. ru
- ICQ
- Маруся
- Новости
- Mail. ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay
- Госуслуги
- МойОфис
- Kaspersky

Все как 1-куски овна
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07.01.2021 17:51 Відповісти
Маруся?
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07.01.2021 17:57 Відповісти
«Маруся» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82 голосовой помощник , разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru_Group Mail.ru Group . Запущен 17 июня 2019 года в тестовом режиме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA) https://ru.wikipedia.org/wiki/Маруся_(голосовой_помощник)
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07.01.2021 18:22 Відповісти
Странно что не "Фёкла"! Было бы скрепнее
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07.01.2021 18:57 Відповісти
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07.01.2021 18:36 Відповісти
ЭТИ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДУТ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ЧЕБУРНЕТ!!?
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08.01.2021 09:37 Відповісти
Тю, они что, совсем не в курсе что для достижения нормальной жизни и решения всех проблем надо не герб допиливать, а флаг перевернуть?
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07.01.2021 17:52 Відповісти
https://twitter.com/McFaul Michael McFaul
To the idiots comparing the brave democratic demonstrators in Belarus to these lawless autocratic thugs in the Capitol , I will block you if I have the energy to go through my feed.
---------
Майкл Макфол @McFaul · 7 ч
Идиотам, сравнивающим храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными автократическими головорезами в Капитолии, я заблокирую вас, если у меня хватит энергии просмотреть мою ленту.
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07.01.2021 17:57 Відповісти
Надо Колю в виде пупсика в средине контура.
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07.01.2021 18:01 Відповісти
в виде усатого таракана.которого прихлопнули тапком
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07.01.2021 21:40 Відповісти
долбодятлы, живе беоаусрусь...
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07.01.2021 18:02 Відповісти
Круто.
Пацька из штанов вылетел видать)))
Жыве Беларусь, как говорит Задорнов.
Щас выжру Лвовское за братанов - Жыве Беларусь, братва! ммм, Живе вечна!
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07.01.2021 18:04 Відповісти
Это было утверждено ещё до "выборов". Сейчас он вряд ли бы решился на подобное...
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07.01.2021 20:09 Відповісти
а в чем сокральный смысл етого ?
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07.01.2021 21:41 Відповісти
Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики Беларусь 18 декабря 2020 года.
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08.01.2021 13:58 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-51502968
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08.01.2021 15:45 Відповісти
Минюст Беларуси предложил внести........ и далее по тексту. Я указала дату, когда проголосовали и когда это стало Законом.
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08.01.2021 15:50 Відповісти
На новом изображении герба земной шар немного повернут: на нем видно больше Европы и меньше России.

Даже у лизожопа Луки поняли, что настает закат России.
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07.01.2021 18:09 Відповісти
Белорусский герб, отражающий величие и суверенитет кацапской окраины - это жопа лукашенки вместо земного шара и в неё вставлен гаденький , сморщенный писЮн кремлёвской крысы ...
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07.01.2021 18:10 Відповісти
осталось опапгрейдить глобус, до глобуса белоруссии ))
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07.01.2021 18:13 Відповісти
Ніби і дебільне рішення,а як воно збурило користувачів...Значить,бацька на правильному шляху,навіть Трамп захотів взяти з нього приклад...і просрав...Розум є розум,і незалежно,яку країну очолюєш...
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07.01.2021 18:15 Відповісти
Не герб, а совок головного мозга.
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07.01.2021 18:19 Відповісти
"Абнавляли би есчо,да баліт вл####ліщо!" Кацапська народна мудрість... А сябри все і так схавають. Нє,ачьотакова,у них же,чмошників, лука президент...
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07.01.2021 18:26 Відповісти
так...дійсно, ще ТОДІ чув - бєларусси всьо с'єдят...
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07.01.2021 18:33 Відповісти
Україна повинна внести в своє законодавство санкції наших союзників проти режиму луки.
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07.01.2021 18:28 Відповісти
я так понимаю сто на фоне лучей от блатного шарика в простонародии именующегося солнцем виднеется контур менцких болот.
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07.01.2021 18:32 Відповісти
Це не блатной шарік...це трансцендентна сутність Колобка...
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07.01.2021 18:34 Відповісти
оно то так. только где на нем портрет нового повелителя болотных хороняк тсарька коленьки?
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07.01.2021 18:37 Відповісти
Може тут на постері - https://filmix.co/drama/133952-bolotnaja-tvar-2019.html
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07.01.2021 18:49 Відповісти
Правильно - пилосмок.
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07.01.2021 18:35 Відповісти
смоки, чмоки..."Яка різниця"...
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07.01.2021 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KXLethnXB0M смоки это в смысле это?
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07.01.2021 18:39 Відповісти
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7298
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07.01.2021 18:37 Відповісти
И что толку? Их всех разогнали огнестрельным оружием.
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08.01.2021 14:44 Відповісти
Беларусь обновила государственный герб...

Ну вот, совсем другое дело! Теперь еще койки переставить осталось и жизнь закипит.
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07.01.2021 18:45 Відповісти
Нє койкі, а нари.
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07.01.2021 18:51 Відповісти
Маленький рисунок. Не получается рассмотреть чей на гербе Крым...
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07.01.2021 18:56 Відповісти
Впечатление что просто из RGB перевели в CMYK
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07.01.2021 18:58 Відповісти
А где же бульба?
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07.01.2021 19:00 Відповісти
воняет от него совком ....
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07.01.2021 19:06 Відповісти
явно стал краше. главное весомей
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07.01.2021 19:13 Відповісти
и земной шарик чуть повернули - с рашки на европейскую часть
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07.01.2021 19:16 Відповісти
Скорей всего причина, чтобы Беларусь была по центру карты)
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07.01.2021 19:52 Відповісти
Чи й не обновила - старый выцвел; подкрасили; получился, типа, новый - "вот и весь хрен до копейки"©.
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07.01.2021 19:20 Відповісти
а звездочка зачем?
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07.01.2021 19:26 Відповісти
замість звьоздочькі-бульбу треба було намалювати.
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07.01.2021 19:28 Відповісти
Повернули, чтобы Беларусь по центру была, а не в углу. По этой же причине в Австралии карта мира не такая как у нас.
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07.01.2021 19:49 Відповісти
А fascio, тобто сноп, пучок, так і залишився як спогад, звідки вийшла ця країні, і якою вона, наразі і нажаль, і залишається.
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07.01.2021 20:02 Відповісти
Я б ішо додав двохголову курицю, в честь, так сказать, браццкого племені лаптєногих
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07.01.2021 20:13 Відповісти
Колхозные гербы для "великого" колхозника!! что истинного белоруского и исторического в этом гербе??? дешевая мимикрия под совдеповский герб. присутствует гербарий, часть земного шара, это намек на что? солнце, белорусь горит в его лучах... чем эта инсталяция выражает белорусов? - дешевый совок, иначе не скажешь.
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07.01.2021 20:22 Відповісти
Похоже на крышку унитаза
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07.01.2021 20:53 Відповісти
А че там нового - все старое гнилосовковое дерьмо позорное. Представляю как стыдно спортсменам сябров под такой гадостью выступать.
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07.01.2021 21:15 Відповісти
И Парашная ********* обновила свой герб

Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7869
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07.01.2021 21:22 Відповісти
И в чём существенная разница? Материки на глобусе не синие, а красные? В стиле "весь мир в крови, а в у нас- цветочки для карателей (те что в ленточках)."
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07.01.2021 21:35 Відповісти
я, коли прочитав заголовок, одразу подумав - вуса прималювали на Герб...
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07.01.2021 21:57 Відповісти
отползает таракан усатый
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07.01.2021 22:02 Відповісти
Унылый похоронный венок из совкового прошлого!
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07.01.2021 23:18 Відповісти
Вместо красного креста надо было изобразить бульбу.
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08.01.2021 10:49 Відповісти
Вместо красной звезды надо было изобразить бульбу.
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08.01.2021 10:51 Відповісти
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.... Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть. Каким флешмобом ответили граждане России?.

.
.
.
......
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08.01.2021 14:14 Відповісти
Власть сдулась от того, что Эльмар Брок каждый день публично грозил конфисковать в Эвропе все заначки Янека и его окружения, если он строго по закону разгонит и посадит участников гос. переворота. Укр. воровская элита, вывезя за бугор бОльшую часть капитала, вся стала зависима от угроз Запада и вынуждена исполнять команды. Майдан - лишь декорация, его подавить ничего не стоило
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08.01.2021 15:11 Відповісти
Касапы. !!!. !!!!!!!!,
!!,
. Вы ужэ встали с колен , вытерли губы , вышли из трющеб....? .... Но это не повод принимать тяжелые наркотики и срать в НЭТе ?
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08.01.2021 16:07 Відповісти
Звезда стала больше, а Росси не стало меньше, просто масштаб карты больше и на нее влезло больше всяких стран.
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08.01.2021 15:04 Відповісти
Бред!
Где цветы клевера?
Какие листья у льна?

Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7657
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08.01.2021 15:19 Відповісти
Думала, там вуса лукашенка почепили, але минулось.
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08.01.2021 15:22 Відповісти
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