Білорусь оновила державний герб. ФОТО

Земна куля на оновленому гербі Білорусі повернена так, що видно менше території Росії і більше - Європи.

Сьогодні в Білорусі набув чинності Закон № 83-З про зміну Закону "Про державні символи Республіки Білорусь". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Navyny.by.

На новому зображенні герба земну кулю трохи повернуто: на ній видно більше Європи і менше Росії. Уточнені контури материків, також змінився їхній колір.

У верхній частині герба відкориговано зображення зірки: вона представлена ​​в площинному варіанті з контурним обведенням, краї променів тепер мають незначний нахил. Це зроблено для того, щоб зображення герба стало більш об'ємним.

Також уточнено зображення стилізованого контуру території держави, зображення квітів конюшини і льону. Більш чітким буде художнє рішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".

Закон був прийнятий Палатою представників 10 грудня і схвалений Радою Республіки Білорусь 18 грудня 2020 року.

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